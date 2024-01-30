Aleyna Tilki'nin Yeni Tarzıyla Şov Yaptığı Konserinden Kazandığı Paranın Bir Kısmı Giydiği Ayakkabıya Gitti!
Aleyna Tilki'nin Yeni Tarzıyla Şov Yaptığı Konserinden Kazandığı Paranın Bir Kısmı Giydiği Ayakkabıya Gitti!
Adı magazinden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, uzun süre üstüne geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Yeni tarzıyla dikkat çeken ve dansı sosyal medyada olay olan Tilki'nin yalnızca ayakkabısı, konserden kazandığı paranın bir kısmını alıp götürdü bile...
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Pop müziğin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Aleyna Tilki bildiğiniz gibi.
Sektöre ilk adım attığı dönemlerde kendi şarkılarının çaldığı mekanlara yaşı dolayısıyla giremeyen Aleyna Tilki, o dönemlerde de magazinde önemli bir figürdü.
Ailesi ile birlikte yurt dışına taşınan ve çalışmalarını oradan yürüteceğini söyleyen Aleyna Tilki, Londra-İstanbul arası mekik dokuyordu.
Bir süredir sahnede görmediğimiz Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta yeni imajıyla sahne aldı.
Tarzı ve danslarıyla dikkat çeken, sosyal medyada yine konuşulan isimler arasına giren Tilki, konserden 1 milyon TL kazanmış.
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Konserde giydiği spor ayakkabının ise ünlü bir markaya ait olduğu ve Aleyna Tilki'nin ayakkabılar için 43 bin TL ödediği ortaya çıktı.
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