Aleyna Tilki'nin Yeni Tarzıyla Şov Yaptığı Konserinden Kazandığı Paranın Bir Kısmı Giydiği Ayakkabıya Gitti!

2016'da başladığı müzik kariyerinde günden güne daha da yükselen Tilki'nin tüm şarkıları sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl seslendirdiği Başıma Belasın ve Ayrı Gitme şarkıları da viral olan ve rekorlar kıran parçalar arasında.