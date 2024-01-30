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Aleyna Tilki'nin Yeni Tarzıyla Şov Yaptığı Konserinden Kazandığı Paranın Bir Kısmı Giydiği Ayakkabıya Gitti!

Aleyna Tilki'nin Yeni Tarzıyla Şov Yaptığı Konserinden Kazandığı Paranın Bir Kısmı Giydiği Ayakkabıya Gitti!

Aleyna Tilki
GNS
GNS - Onedio Editörü
30.01.2024 - 11:03

Adı magazinden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, uzun süre üstüne geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Yeni tarzıyla dikkat çeken ve dansı sosyal medyada olay olan Tilki'nin yalnızca ayakkabısı, konserden kazandığı paranın bir kısmını alıp götürdü bile...

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Pop müziğin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Aleyna Tilki bildiğiniz gibi.

Pop müziğin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Aleyna Tilki bildiğiniz gibi.

Henüz reşit değilken sahnelere adım atan, Cevapsız Çınlama şarkısıyla milyonlara ulaşan ve kendini sevdiren Aleyna Tilki başarısıyla herkesin dilinde gezmeye devam ediyor.

Sektöre ilk adım attığı dönemlerde kendi şarkılarının çaldığı mekanlara yaşı dolayısıyla giremeyen Aleyna Tilki, o dönemlerde de magazinde önemli bir figürdü.

Sektöre ilk adım attığı dönemlerde kendi şarkılarının çaldığı mekanlara yaşı dolayısıyla giremeyen Aleyna Tilki, o dönemlerde de magazinde önemli bir figürdü.

2016'da başladığı müzik kariyerinde günden güne daha da yükselen Tilki'nin tüm şarkıları sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl seslendirdiği Başıma Belasın ve Ayrı Gitme şarkıları da viral olan ve rekorlar kıran parçalar arasında.

Ailesi ile birlikte yurt dışına taşınan ve çalışmalarını oradan yürüteceğini söyleyen Aleyna Tilki, Londra-İstanbul arası mekik dokuyordu.

Ailesi ile birlikte yurt dışına taşınan ve çalışmalarını oradan yürüteceğini söyleyen Aleyna Tilki, Londra-İstanbul arası mekik dokuyordu.

Uzun süre Londra'da yaşayan Tilki, geri döndüğü gibi tüm müzik çalışmalarına büyük bir hız kazandırmıştı. Fakat sosyal medyada yaptığı 'ölmemi istiyorlar' açıklaması herkesi korkutmuştu.

Bir süredir sahnede görmediğimiz Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta yeni imajıyla sahne aldı.

Bir süredir sahnede görmediğimiz Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta yeni imajıyla sahne aldı.

Uzun saçlarını kısacık kestiren Aleyna, şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Tarzı ve danslarıyla dikkat çeken, sosyal medyada yine konuşulan isimler arasına giren Tilki, konserden 1 milyon TL kazanmış.

Tarzı ve danslarıyla dikkat çeken, sosyal medyada yine konuşulan isimler arasına giren Tilki, konserden 1 milyon TL kazanmış.

Kıbrıs'ta verdiği ve kendisinin de dinleyicileri kadar çok eğlendiği konser, Aleyna Tilki'ye 1 milyon TL kazandırmış.

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Konserde giydiği spor ayakkabının ise ünlü bir markaya ait olduğu ve Aleyna Tilki'nin ayakkabılar için 43 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Konserde giydiği spor ayakkabının ise ünlü bir markaya ait olduğu ve Aleyna Tilki'nin ayakkabılar için 43 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Konser parasının bir kısmı ayakkabıya gitti anlayacağınız! 

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