Bieber Çiftinin Yedikleri Yiyecek Lahmacun Sanıldı: Görenler "Her Yiğidin Bir Pizza Yiyişi Vardır" Dedi
Bieber Çiftinin Yedikleri Yiyecek Lahmacun Sanıldı: Görenler "Her Yiğidin Bir Pizza Yiyişi Vardır" Dedi
Dünyaca ünlü çiftimiz Justin Bieber ve Hailey Bieber birlikte paylaştıkları hikayeyle 'lahmacun mu yiyorlar pizza mı?' tartışması başlattılar. Detaylar içeriğimizde👇
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Ergenlik yıllarından beri şarkıları dilimizde olan genç kızların aşkı Justin Bieber'ın büyük sayıda hayran kitlesine sahip.
Şarkılarıyla popülerliğini zirveye taşıyan ünlü şarkıcı son yıllarda adeta kabuğuna çekildi, konserlerle turnelerle pek uğraştığı yok kendisinin.
Eşi Hailey Bieber'a olan aşkıyla da tanıdığımız Justin Bieber magazine kendisine gösterdiği sevgi şovlarıyla da gündem oluyor.
Magazin dünyasına sürekli konu olan ünlü ikili tarzlarının farklılığıyla da sık sık konuşuluyor.
Model Hailey Bieber'ı şarkıcının sosyal medya hesabında sürekli görmeye alışığız. Bieber sık sık kendisinin fotoğraflarını paylaşıp altına aşk dolu notlar eklemeyi seviyor.
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Hikayesinde Hailey Bieber ile pizza yerkenki fotoğraflarını paylaştı, buraya kadar her şey normal gözükebilir, ta ki Türk hayranlar tarafından fotoğraftakinin lahmacun olduğu düşünülene kadar...
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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