Nick Jonas ve Eşi Priyanka Chopra 20 Milyon Dolarlık Evlerinden Küf Sorunu Nedeniyle Taşınmak Zorunda Kaldılar
Nick Jonas ve Eşi Priyanka Chopra 20 Milyon Dolarlık Evlerinden Küf Sorunu Nedeniyle Taşınmak Zorunda Kaldılar
Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/31/entert...
Ünlü şarkıcı Nick Jonas ve eşi Hint oyuncu Priyanka Chopra'nın evleri yaşanılamaz bir hal aldı. Detaylar 👇
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Günümüzün sevilen çiftlerinden biri olan Priyanka Chopra ve Nick Jonas uzun süredir birlikte bildiğimiz gibi.
Şatafatlı bir düğünle 2018 yılında dünyaevine giren ünlü ikili yıllardır mutlu evliliklerini devam ettiriyorlar.
Kızları Malti'yi 1 yaşına kadar kameralardan uzak tutmaya çalışan çift yıllardır mutlu aile tablosu çizmeyi başarıyor.
Çift, yedi yatak odası, dokuz banyosu, şef mutfağı, ısı kontrollü şarap odası, kapalı basketbol sahası, iç bowling salonu, ev sineması, eğlence salonu, buhar duşlu spa, tam donanımlı spor salonu ve bilardo salonu bulunan lüks mülkü Eylül 2019'da 20 milyon dolara satın almıştı.
Ancak, Mayıs 2023'te açılan ve Page Six tarafından özel olarak elde edilen bir davanın kopyasına göre, havuz ve spa, Nisan 2020 civarında o zamanki yeni evliler için küf sorunları dahil olmak üzere bir dizi sorun yaratmaya başlamış.
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Su yalıtımı sorunlarının 1,5 milyon doları aşacağı ve genel zararların yaklaşık 2,5 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
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