Arka Sokaklar'da Dilan Polat'ın Polis Arabası Olduğu Öne Sürülen Lüks Araçlarının İşlenmesi Fena Ses Getirdi
Arka Sokaklar'da Dilan Polat'ın Polis Arabası Olduğu Öne Sürülen Lüks Araçlarının İşlenmesi Fena Ses Getirdi
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Dilan Polat'a yapılan gönderme sosyal medyanın gündemine oturdu. Kara para aklamakla suçlanan Dilan Polat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanıldığı iddia edilen lüks araçlarının dizide de olması fena dillere düştü.
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Şatafatlı hayatlarıyla epey dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hayatı MASAK radarına yakalandıktan sonra tepetaklak oldu.
4 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Polat çifti; kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi pek çok iddiayla suçlanıyor.
Mal varlıklarına el konulan fenomen çiftin cezaevine gönderilmesinin ardından ortada kalan pek çok lüks araç da gündemimizde yer etti tabii.
Dudak uçuklatan fiyatlı araçlar
İkiliye ve şirketlerine ait 24 araca el konulduğu haberi dikkat çekmişti. İçlerinden 13 tanesinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilenmesi hem tepki toplamış hem de ilgi görmüştü.
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Söz konusu arabaların polis aracına dönüştürüldüğü iddiaları ise aldı başını yürüdü. Suç örgütlerine ait 23 aracın ele geçirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullanmıştı:
İstanbul Emniyeti'nde devriye aracı olarak kullanıldığı öne sürülen ultra lüks otomobiller bu sefer de bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Polis otosu haline gelen araçlar, Kanal D ekranlarının en uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar dizisinde de konu oldu.
2 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan bölümün fragmanında; sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına en konulduktan sonra devlete geçen lüks aracın Rıza Baba ve ekibine tahsis ediliyor.
Hüsnü Çoban'ın aracı kullanırken "Öf öf yağ gibi akıyor, yağ" sözleri ile lüks araçla selfie çekmeyi unutmaması da fena dile düştü.
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Sosyal medyada konuyla ilgili adet yorum yağdı diyebiliriz. Hadi gelin, gelen yorumlara beraber bi bakalım...
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Gündem olan fragmanı da buradan izleyebilirsiniz👇
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