Eylül Öztürk, Cüneyt Özdemir'in Can Atalay Tepkisine Yükselerek Yaptığı Adalet Çıkışıyla "Pes" Dedirtti
Eylül Öztürk, Cüneyt Özdemir'in Can Atalay Tepkisine Yükselerek Yaptığı Adalet Çıkışıyla "Pes" Dedirtti
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı kara para aklama suçlamasıyla açılan dosya pek çok fenomenin başını yaktı. Bu isimlerden biri de uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk oldu. Hakkındaki iddiaları bir an olsun yalanlamaktan vazgeçmeyen fenomen bu sefer de Cüneyt Özdemir'in Can Atalay paylaşımına yükseldi. Özdemir'in 'şimdi mi geldi adalet aklınıza?' sözleri gündem oldu.
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Epey kısa bir zaman içerisinde pek çoğumuzun çenesini yoracak türden bir servetin sahibi olan Dilan ve Engin Polat çiftinin toz pembe hayatı alaşağı oldu.
Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahis oynatmayla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi sadece kendilerini değil, hem sevdiklerini hem de yüzlerce fenomeni de başını yaktı.
Hakkındaki soruşturmalar yüzünden detaylı mercek altına alınan isimlerden biri de Eylül Öztürk oldu. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan sosyal medya fenomenin mal varlıklarına el konuldu
Dilan Polat'la olan arkadaşlığı epey eskiye dayanan ama son zamanlarda konuşmadıklarını anlatan Öztürk hakkında sayısız iddia ortaya atıldı. Bu süreçte sayısız YouTube videosu çeken fenomen kendisinin suçlu olmadığını anlattı.
Tabii bu süreçte, hakkında konuşan ve eleştiri yapan pek çok gazeteciye karşı bıçaklarını bileyen Eylül Öztürk en çok Emrullah Erdinç ve Murat Ağırel'le sürtüşmüştü.
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Son zamanlarda bu gazetecilerin yanına bir de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cüneyt Özdemir eklendi.
Öztürk geçtiğimiz gün, 2019 yılında Gezi Davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında bir paylaşım yaptı.
Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında "Türkiye'de hukukun olmadığının en somut kanıtı" diyerek tepki gösterdi.
Eylül Öztürk ise Cüneyt Özdemir'in yaptığı bu gündem paylaşımı üzerinden bir anda kendine pay çıkartarak "adalet" çıkışında bulundu.
"Şimdi mi geldi adalet aklınıza? Ya da adalet kişisine göre mi işliyor sizin nezdinizde?" diyen sosyal medya fenomenin sözleri yine "pes!" dedirtti.
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