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Eylül Öztürk, Cüneyt Özdemir'in Can Atalay Tepkisine Yükselerek Yaptığı Adalet Çıkışıyla "Pes" Dedirtti

Eylül Öztürk, Cüneyt Özdemir'in Can Atalay Tepkisine Yükselerek Yaptığı Adalet Çıkışıyla "Pes" Dedirtti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.02.2024 - 11:21

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı kara para aklama suçlamasıyla açılan dosya pek çok fenomenin başını yaktı. Bu isimlerden biri de uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk oldu. Hakkındaki iddiaları bir an olsun yalanlamaktan vazgeçmeyen fenomen bu sefer de Cüneyt Özdemir'in Can Atalay paylaşımına yükseldi. Özdemir'in 'şimdi mi geldi adalet aklınıza?' sözleri gündem oldu.

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Epey kısa bir zaman içerisinde pek çoğumuzun çenesini yoracak türden bir servetin sahibi olan Dilan ve Engin Polat çiftinin toz pembe hayatı alaşağı oldu.

Epey kısa bir zaman içerisinde pek çoğumuzun çenesini yoracak türden bir servetin sahibi olan Dilan ve Engin Polat çiftinin toz pembe hayatı alaşağı oldu.

1 Kasım'da gece saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan Polat çifti üç günlük bir sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Kendilerinin de dahil olduğu 12 kişi 4 Kasım'da görülen mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahis oynatmayla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi sadece kendilerini değil, hem sevdiklerini hem de yüzlerce fenomeni de başını yaktı.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahis oynatmayla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi sadece kendilerini değil, hem sevdiklerini hem de yüzlerce fenomeni de başını yaktı.

Hatırlarsınız, Polat dosyası oldukça hızlı bir şekilde genişletilmiş ve MASAK araştırmaları epey detaylandırılmıştı. Bu süreçte yaklaşık 600 fenomen incelemeye alınmıştı. Kimilerinin soruşturması kısa bir sürede tamamlanırken kimilerininki daha da derinleşti.

Hakkındaki soruşturmalar yüzünden detaylı mercek altına alınan isimlerden biri de Eylül Öztürk oldu. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan sosyal medya fenomenin mal varlıklarına el konuldu

Hakkındaki soruşturmalar yüzünden detaylı mercek altına alınan isimlerden biri de Eylül Öztürk oldu. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan sosyal medya fenomenin mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat ve birçok fenomen gibi güzellik merkezi sahibi olan Eylül Öztürk'ün şirketlerine de kayyım atandı, kendisine bir de yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Dilan Polat'la olan arkadaşlığı epey eskiye dayanan ama son zamanlarda konuşmadıklarını anlatan Öztürk hakkında sayısız iddia ortaya atıldı. Bu süreçte sayısız YouTube videosu çeken fenomen kendisinin suçlu olmadığını anlattı.

Dilan Polat'la olan arkadaşlığı epey eskiye dayanan ama son zamanlarda konuşmadıklarını anlatan Öztürk hakkında sayısız iddia ortaya atıldı. Bu süreçte sayısız YouTube videosu çeken fenomen kendisinin suçlu olmadığını anlattı.

Gündemi takip edenler denk gelmiştir, hakkında kara para aklamadan tutun swinger partilerine kadar herkesin ağzını açık bırakacak iddialar gündemi fena karıştırmıştı.

Tabii bu süreçte, hakkında konuşan ve eleştiri yapan pek çok gazeteciye karşı bıçaklarını bileyen Eylül Öztürk en çok Emrullah Erdinç ve Murat Ağırel'le sürtüşmüştü.

Tabii bu süreçte, hakkında konuşan ve eleştiri yapan pek çok gazeteciye karşı bıçaklarını bileyen Eylül Öztürk en çok Emrullah Erdinç ve Murat Ağırel'le sürtüşmüştü.
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Son zamanlarda bu gazetecilerin yanına bir de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cüneyt Özdemir eklendi.

Son zamanlarda bu gazetecilerin yanına bir de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cüneyt Özdemir eklendi.

Öztürk geçtiğimiz gün, 2019 yılında Gezi Davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında bir paylaşım yaptı.

Öztürk geçtiğimiz gün, 2019 yılında Gezi Davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında bir paylaşım yaptı.

Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında "Türkiye'de hukukun olmadığının en somut kanıtı" diyerek tepki gösterdi.

Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında "Türkiye'de hukukun olmadığının en somut kanıtı" diyerek tepki gösterdi.

Eylül Öztürk ise Cüneyt Özdemir'in yaptığı bu gündem paylaşımı üzerinden bir anda kendine pay çıkartarak "adalet" çıkışında bulundu.

Eylül Öztürk ise Cüneyt Özdemir'in yaptığı bu gündem paylaşımı üzerinden bir anda kendine pay çıkartarak "adalet" çıkışında bulundu.

"Şimdi mi geldi adalet aklınıza? Ya da adalet kişisine göre mi işliyor sizin nezdinizde?" diyen sosyal medya fenomenin sözleri yine "pes!" dedirtti.

"Şimdi mi geldi adalet aklınıza? Ya da adalet kişisine göre mi işliyor sizin nezdinizde?" diyen sosyal medya fenomenin sözleri yine "pes!" dedirtti.

Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlara..

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