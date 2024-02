Eylül Öztürk, Cüneyt Özdemir'in Can Atalay Tepkisine Yükselerek Yaptığı Adalet Çıkışıyla "Pes" Dedirtti

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı kara para aklama suçlamasıyla açılan dosya pek çok fenomenin başını yaktı. Bu isimlerden biri de uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk oldu. Hakkındaki iddiaları bir an olsun yalanlamaktan vazgeçmeyen fenomen bu sefer de Cüneyt Özdemir'in Can Atalay paylaşımına yükseldi. Özdemir'in 'şimdi mi geldi adalet aklınıza?' sözleri gündem oldu.