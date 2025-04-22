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Paylaşımları Ele Verdi: Sinan Akçıl ve Genç Şarkıcı Ece Mumay'ın Birlikte Olduğu İddia Edildi

Paylaşımları Ele Verdi: Sinan Akçıl ve Genç Şarkıcı Ece Mumay'ın Birlikte Olduğu İddia Edildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.04.2025 - 16:42

Pop müziğin olay adamı Sinan Akçıl hakkında yine çok konuşulacak bir aşk iddiası ortaya atıldı. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Akçıl’ın bu kez genç şarkıcı Ece Mumay ile birlikte olduğu öne sürüldü. 

İkili, Paris’te aynı gün, aynı müzeden yaptığı konumlu paylaşımlarla sosyal medyada adeta yakayı ele verdi.

@birkahvebingiybett adlı Instagram hesabında yer alan paylaşıma göre, ikili samimi halleriyle Türk takipçilerinin radarına da takıldı. 

İşte detaylar...

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Her söylediği olay, her paylaşımı gündem olan Sinan Akçıl’ı tanımayanınız yoktur.

Her söylediği olay, her paylaşımı gündem olan Sinan Akçıl’ı tanımayanınız yoktur.

Sık sık eski sevgilileriyle yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren Akçıl’ın ex sevgili listesi epey karışık biliyorsunuz ki. Hadise’den Hande Yener’e, Burcu Kıratlı’dan Aleyna Kalaycıoğlu'na uzanan kabarık bir liste… 

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Hadise, İbrahim Selim’in programında Akçıl ile ilişkilerinin bir “ihanet” sebebiyle bittiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Akçıl’ın sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımlar epey konuşulmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Aşk hayatı durulmayan Sinan Akçıl'ın bu kez gönlünü genç bir şarkıcıya kaptırdığı iddia edildi.

Aşk hayatı durulmayan Sinan Akçıl'ın bu kez gönlünü genç bir şarkıcıya kaptırdığı iddia edildi.

Genç yaşına rağmen hit üstüne hit çıkaran Ece Mumay’la adı anılan Sinan Akçıl, Paris’te adeta yakalattı kendini. 

42 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz gün Paris’ten story attı. Hikayelerinden birinde bir müzede olduğu açıkça görünüyordu, üstelik konum etiketliydi.

Aynı gün, aynı saatlerde 26 yaşındaki Ece Mumay’ın da aynı müzede olduğu ve benzer bir konum paylaştığı görüldü.

Aynı gün, aynı saatlerde 26 yaşındaki Ece Mumay’ın da aynı müzede olduğu ve benzer bir konum paylaştığı görüldü.

@birkahvebingiybett adlı Instagram hesabında yer alan paylaşıma göre de ikili Paris'te çok samimi bir şekilde yakalanmışlar.

Ancak şimdilik ikiliden herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ama dedikodu kazanı çoktan kaynamaya başladı. Peki sizce sadece arkadaşlar mı yoksa yeni bir aşk mı doğuyor? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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