Paylaşımları Ele Verdi: Sinan Akçıl ve Genç Şarkıcı Ece Mumay'ın Birlikte Olduğu İddia Edildi

@birkahvebingiybett adlı Instagram hesabında yer alan paylaşıma göre de ikili Paris'te çok samimi bir şekilde yakalanmışlar.

Ancak şimdilik ikiliden herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ama dedikodu kazanı çoktan kaynamaya başladı. Peki sizce sadece arkadaşlar mı yoksa yeni bir aşk mı doğuyor? Yorumlara bekliyoruz...