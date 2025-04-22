Paylaşımları Ele Verdi: Sinan Akçıl ve Genç Şarkıcı Ece Mumay'ın Birlikte Olduğu İddia Edildi
Pop müziğin olay adamı Sinan Akçıl hakkında yine çok konuşulacak bir aşk iddiası ortaya atıldı. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Akçıl’ın bu kez genç şarkıcı Ece Mumay ile birlikte olduğu öne sürüldü.
İkili, Paris’te aynı gün, aynı müzeden yaptığı konumlu paylaşımlarla sosyal medyada adeta yakayı ele verdi.
@birkahvebingiybett adlı Instagram hesabında yer alan paylaşıma göre, ikili samimi halleriyle Türk takipçilerinin radarına da takıldı.
İşte detaylar...
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Her söylediği olay, her paylaşımı gündem olan Sinan Akçıl’ı tanımayanınız yoktur.
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Aşk hayatı durulmayan Sinan Akçıl'ın bu kez gönlünü genç bir şarkıcıya kaptırdığı iddia edildi.
Aynı gün, aynı saatlerde 26 yaşındaki Ece Mumay’ın da aynı müzede olduğu ve benzer bir konum paylaştığı görüldü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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