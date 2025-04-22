Kolundaki Saatin Fiyatı 7.5 Milyon TL mi? Bu Kez Kendisine Jest Yapan Berkay'ın Yanıtı Olay Oldu!
Pop müziğin sevilen isimlerinden Berkay Şahin’i mutlaka tanıyorsunuzdur. Sahnedeki güçlü sesi ve tarzıyla dikkat çeken Berkay, sadece müziğiyle değil, özel hayatındaki romantik jestleriyle de sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yılbaşında biricik eşi Özlem Ada Şahin’e hediye ettiği tasarım kolye ve küpe setinin 3.5 milyon TL değerinde olduğu iddia edilmişti.
Bu kez kendine bir jest yapmış! İddiaya göre, kolundaki saat tam 7.5 milyon TL! Mekan çıkışında saatini soran muhabirlere ise öyle bir yanıt verdi ki sosyal medyada gündem oldu…
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Sahnedeki enerjisi ve hit olmuş şarkılarıyla müzik dünyasında sağlam bir yer edinen Berkay Şahin tam bir “aile babası”.
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Özellikle eşine yaptığı sürprizler ve hediyelerle sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz Berkay, geçtiğimiz yılbaşında da boş durmamıştı.
Bu kez jesti kendisine yapmış!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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