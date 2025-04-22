Kolundaki Saatin Fiyatı 7.5 Milyon TL mi? Bu Kez Kendisine Jest Yapan Berkay'ın Yanıtı Olay Oldu!

Pop müziğin sevilen isimlerinden Berkay Şahin’i mutlaka tanıyorsunuzdur. Sahnedeki güçlü sesi ve tarzıyla dikkat çeken Berkay, sadece müziğiyle değil, özel hayatındaki romantik jestleriyle de sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yılbaşında biricik eşi Özlem Ada Şahin’e hediye ettiği tasarım kolye ve küpe setinin 3.5 milyon TL değerinde olduğu iddia edilmişti.

Bu kez kendine bir jest yapmış! İddiaya göre, kolundaki saat tam 7.5 milyon TL! Mekan çıkışında saatini soran muhabirlere ise öyle bir yanıt verdi ki sosyal medyada gündem oldu…