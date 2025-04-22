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Kolundaki Saatin Fiyatı 7.5 Milyon TL mi? Bu Kez Kendisine Jest Yapan Berkay'ın Yanıtı Olay Oldu!

Kolundaki Saatin Fiyatı 7.5 Milyon TL mi? Bu Kez Kendisine Jest Yapan Berkay'ın Yanıtı Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.04.2025 - 11:50

Pop müziğin sevilen isimlerinden Berkay Şahin’i mutlaka tanıyorsunuzdur. Sahnedeki güçlü sesi ve tarzıyla dikkat çeken Berkay, sadece müziğiyle değil, özel hayatındaki romantik jestleriyle de sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yılbaşında biricik eşi Özlem Ada Şahin’e hediye ettiği tasarım kolye ve küpe setinin 3.5 milyon TL değerinde olduğu iddia edilmişti. 

Bu kez kendine bir jest yapmış! İddiaya göre, kolundaki saat tam 7.5 milyon TL! Mekan çıkışında saatini soran muhabirlere ise öyle bir yanıt verdi ki sosyal medyada gündem oldu…

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Sahnedeki enerjisi ve hit olmuş şarkılarıyla müzik dünyasında sağlam bir yer edinen Berkay Şahin tam bir “aile babası”.

Sahnedeki enerjisi ve hit olmuş şarkılarıyla müzik dünyasında sağlam bir yer edinen Berkay Şahin tam bir “aile babası”.

2016 yılında Bodrum’da dillere destan bir düğünle evlendiği Özlem Ada Şahin ile mutlu evlilikleri yıllardır parmakla gösteriliyor. Çiftin Arya ve Zeynep Mira adında iki tatlı mı tatlı kızları var. 

Üçüncü çocuk sorulduğunda ise Berkay, “Ben dünden razıyım” diyerek ne kadar çocuk delisi olduğunu esprili bir dille dile getirmişti.

Özellikle eşine yaptığı sürprizler ve hediyelerle sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz Berkay, geçtiğimiz yılbaşında da boş durmamıştı.

Özellikle eşine yaptığı sürprizler ve hediyelerle sık sık magazin manşetlerinde gördüğümüz Berkay, geçtiğimiz yılbaşında da boş durmamıştı.

Özlem Ada Şahin’e özel tasarım bir kolye ve küpe seti hediye eden şarkıcı, bu inceliğiyle yine alkış toplamıştı. Değeri tam 3.5 milyon TL olan mücevher seti sosyal medyada büyük ilgi görmüş, Özlem Ada Şahin hediyesini ayna karşısında verdiği pozla takipçilerine sergilemişti. 

Hatta geçmişte Berkay’ın eşine 1.5 milyon dolar değerinde bir tatil köyünden villa hediye ettiği bile konuşulmuştu!

Bu kez jesti kendisine yapmış!

Bu kez jesti kendisine yapmış!

Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı görüntülenen Berkay, kolundaki lüks saatle göz kamaştırdı. İddiaya göre o saat tam 7.5 milyon TL değerinde. 

Saat muhabirlerin radarına takılınca, Berkay’dan da yanıt gecikmedi:

“Niye eleştirilsin? Adam gibi mis gibi saat takmışım.”

Bir muhabirin lafa karışması üzerine ise gülerek “Al yine konuşuyorsun, saçmalıyorsun… Bu çocuk yeni mi?” diye espri yaptı.

Kısa ama renkli sohbetin ardından teşekkür edip mekandan ayrılan Berkay, her zamanki gibi hem esprili hem cool tavrıyla geceye damga vurdu.

İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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