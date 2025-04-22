Uzun Zaman Sonra Eşi Umut Evirgen'le Beraber Görüntülenen Alina Boz'dan Muhabirlere İnce Ayar!

Hoş, ne zaman görüntülenseler konu yine aynı şeye geliyor, bebek sorusu yöneltiliyordu zaten. Tüm bunların sebebi de Umut Evirgen'in doğum günü dileğinin bebek olmasıydı, konuyu kendileri açmışlardı yani...

Uzun bir aranın ardından Umut Evirgen ve Alina Boz, dün gece muhabirlerin kamerasına takıldı. Umut Evirgen poz verirken arkada durmayı tercih eden Alina Boz, muhabirlere bir de ince ayar çekti!