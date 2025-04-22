Uzun Zaman Sonra Eşi Umut Evirgen'le Beraber Görüntülenen Alina Boz'dan Muhabirlere İnce Ayar!
2023 biterken 'sonsuza dek evet' diyen ve kendilerini eleştiren herkese inat jet hızıyla başlayan ve jet hızıyla da evlilikle sonuçlanan aşklarını huzurla, mutlulukla yaşayan Alina Boz ve Umut Evirgen, uzun bir aranın ardından 2. Sayfa muhabirlerinin radarına takıldı.
Umut Evirgen pozdan poza girerken uzakta durmayı tercih eden Alina Boz, muhabirlere ince bir ayar çekti! Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Aşk defteri kabarık, çapkınlığıyla nam salmış Umut Evirgen'le, duru güzelliği ve nahifliğiyle öne çıkan Alina Boz, 2023'ün Aralık ayında "sonsuza dek evet" demişti.
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Kendilerini eleştiren, bir türlü içine sindiremeyen herkese ve her şeye inat mutluluklarına tam gaz devam eden ikili bir süredir ortalarda gözükmüyordu.
Evirgen, "Bir tane daha çekelim" diyerek pozdan poza girerken merdivenlerin tepesinde bekleyen Alina Boz, kendisini çağıran muhabirlere, "Siz konuşun ben gelince konu bebekten öteye gitmiyor zaten" diyerek hem sitem etti hem ayar çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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