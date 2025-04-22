6 Saatlik Ameliyatın Ardından Son Haliyle Şaşırtan Celil Nalkaçan Nasıl Zayıfladığını Anlattı
Mart ayında 6 saat süren bir operasyon geçiren Celil Nalçakan, yıllardır ertelediği bir sağlık sorununu nihayet çözüme kavuşturdu. Sosyal medya hesabından hastane önlüğüyle yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şaşırtmıştı. Aradan geçen haftaların ardından ilk kez bir davette görüntülenen ünlü oyuncunun zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.
Çene ameliyatı sonrası nasıl beslendiğini anlatan Nalçakan, hem sağlık durumunu hem de zayıflama sürecini anlattı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arka Sokaklar, Sıla, Poyraz Karayel, Kırmızı Oda gibi birçok yapımda rol alan Celil Nalçakan’ı tanımayan yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyon sonrası sosyal medya hesabından ameliyat önlüğüyle yaptığı paylaşıma şu notu düşerek takipçilerini bilgilendirmişti:
“Bir ay boyunca sadece bebek maması yedim. Başka bir şey yiyemiyordum. Sıvı gıdalara mahkum kaldım ama şimdi çok iyiyim” diyen Nalçakan, kilo vermesinin sırrını da bu beslenme şekline bağladı.
İşte o açıklama:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın