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6 Saatlik Ameliyatın Ardından Son Haliyle Şaşırtan Celil Nalkaçan Nasıl Zayıfladığını Anlattı

6 Saatlik Ameliyatın Ardından Son Haliyle Şaşırtan Celil Nalkaçan Nasıl Zayıfladığını Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.04.2025 - 10:53

Mart ayında 6 saat süren bir operasyon geçiren Celil Nalçakan, yıllardır ertelediği bir sağlık sorununu nihayet çözüme kavuşturdu. Sosyal medya hesabından hastane önlüğüyle yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şaşırtmıştı. Aradan geçen haftaların ardından ilk kez bir davette görüntülenen ünlü oyuncunun zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. 

Çene ameliyatı sonrası nasıl beslendiğini anlatan Nalçakan, hem sağlık durumunu hem de zayıflama sürecini anlattı. 

İşte detaylar...

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Arka Sokaklar, Sıla, Poyraz Karayel, Kırmızı Oda gibi birçok yapımda rol alan Celil Nalçakan’ı tanımayan yoktur.

Arka Sokaklar, Sıla, Poyraz Karayel, Kırmızı Oda gibi birçok yapımda rol alan Celil Nalçakan’ı tanımayan yoktur.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu, şu sıralar Sustalı Ceylan dizisinde boy gösteriyor. 46 yaşındaki Nalçakan, geçtiğimiz mart ayında uzun süredir ertelediği bir diş ve çene sorunuyla ilgili operasyon geçirmişti. Üstelik bu sıradan bir müdahale değildi; tam 6 saat süren kapsamlı bir ameliyattı.

Operasyon sonrası sosyal medya hesabından ameliyat önlüğüyle yaptığı paylaşıma şu notu düşerek takipçilerini bilgilendirmişti:

Operasyon sonrası sosyal medya hesabından ameliyat önlüğüyle yaptığı paylaşıma şu notu düşerek takipçilerini bilgilendirmişti:

“Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı” 

O paylaşım sosyal medyada kısa sürede yayılmış, oyuncunun hayranları hem geçmiş olsun dileklerini iletmiş hem de sağlık durumunu merak etmişti.

Dün akşam bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Celil Nalçakan, aylar sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı. Yenilenmiş yüzü, belirgin kilo kaybı ve enerjik haliyle dikkat çeken oyuncu, hem iyi olduğunu hem de süreci nasıl atlattığını anlattı.

“Bir ay boyunca sadece bebek maması yedim. Başka bir şey yiyemiyordum. Sıvı gıdalara mahkum kaldım ama şimdi çok iyiyim” diyen Nalçakan, kilo vermesinin sırrını da bu beslenme şekline bağladı.

“Bir ay boyunca sadece bebek maması yedim. Başka bir şey yiyemiyordum. Sıvı gıdalara mahkum kaldım ama şimdi çok iyiyim” diyen Nalçakan, kilo vermesinin sırrını da bu beslenme şekline bağladı.

Ameliyat uzun sürdü. Dişte sıkıntı vardı, hallettik. Sonrası biraz zordu ama geçti. Bu kadar zayıflamamın sebebi de tamamen o süreç” ifadeleriyle süreci tüm açıklığıyla paylaştı.

Son haliyle sosyal medyada büyük beğeni toplayan oyuncu, sağlık açısından da büyük bir rahatlama yaşadığını söyledi. Nalçakan hem fiziksel olarak hem de görünüm açısından daha iyi hissettiğini belirtti.

İşte o açıklama:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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