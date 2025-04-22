6 Saatlik Ameliyatın Ardından Son Haliyle Şaşırtan Celil Nalkaçan Nasıl Zayıfladığını Anlattı

“Ameliyat uzun sürdü. Dişte sıkıntı vardı, hallettik. Sonrası biraz zordu ama geçti. Bu kadar zayıflamamın sebebi de tamamen o süreç” ifadeleriyle süreci tüm açıklığıyla paylaştı.

Son haliyle sosyal medyada büyük beğeni toplayan oyuncu, sağlık açısından da büyük bir rahatlama yaşadığını söyledi. Nalçakan hem fiziksel olarak hem de görünüm açısından daha iyi hissettiğini belirtti.