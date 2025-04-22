İkisine de Aşk Kartları Göndermiş: Türkan Şoray ve Nebahat Çehre'nin Yıllar Önce İçine Düştüğü Toksik İlişki
Yeşilçam’da saklı kalan, hikayeleri pek bilinmeyen birçok gizli aşk, toksik ilişki var. Bazılarını duymuş olabilirsiniz… Mesela Türkan Şoray’ın yıllarca süren ama resmiyete hiç dökülmeyen aşkını ya da onun için yazılan mektupları. Ama size bugün anlatacağımız hikaye, bu aşkın bir başka yüzünü ortaya koyuyor: Aynı adamla Nebahat Çehre’nin de aşk yaşadığını biliyor muydunuz? Yeşilçam’ın iki güzel ve yetenekli yıldızı, dönemin en gözde iş insanlarından biri için karşı karşıya gelmiş.
Gelin detayları birlikte inceleyelim, Yeşilçam tozlarının altından çıkan bu aşk üçgenine birlikte bakalım!
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2015 yılında sinema yazarı Agah Özgüç’ün kaleme aldığı “Türk Sineması’nda Yeşilçam Aşkları” kitabı, adeta Yeşilçam’ın tozlu raflarını araladı.
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Yeşilçam sadece melodramların değil, büyük aşkların da sahnesiydi.
Rüçhan Adlı, Türkan Şoray’a “Sultan” diye hitap ediyordu.
Ve tabii ki o meşhur “Türkan Şoray Kanunları”…
Yıllar sonra Türkan Şoray, “Mine” filminin setinde Cihan Ünal ile tanıştı.
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Rüçhan Adlı, verdiği bir röportajda “Hayatım boyunca beni onun kadar kimse sevmedi. Ben de kimseyi onun kadar sevemedim” diyerek, Türkan Şoray’a olan aşkını yıllar geçse de içinde yaşattığını itiraf etti.
İşte asıl bomba burada patlıyor.
Rüçhan Adlı'nın Hamburg’dan gönderdiği 15 Ağustos 1962 tarihli kartta şöyle yazıyordu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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