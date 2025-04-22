İkisine de Aşk Kartları Göndermiş: Türkan Şoray ve Nebahat Çehre'nin Yıllar Önce İçine Düştüğü Toksik İlişki

Fakat Türkan Şoray ve Nebahat Çehre gibi iki yıldızın kalbini aynı adamın çalması, o dönemin kulislerinde dahi fısıltı halinde kalmıştı.

Türkan Şoray henüz 17 yaşındayken Rüçhan Adlı ile tanıştı. Adlı ise 40 yaşındaydı. Yani aralarında tam 23 yaş fark vardı. Tanışmalarının perde arkasında ise Adlı’nın şoförü vardı. Film setine gelen Adlı, genç oyuncuya ilk görüşte tutulmuştu. Ancak asıl kıvılcımı başlatan, şoförün kurduğu bir çöpçatanlık oyunuydu.

İlişkileri öyle güçlüydü ki resmiyete hiç dökülmese de tam 19 yıl sürdü. Ancak bu birliktelik her zaman pamuk ipliğine bağlıydı. Çünkü Rüçhan Adlı evliydi, eşi ise boşanmayı reddediyordu. Şoray’ın annesi de bu ilişkiye kesinlikle karşıydı. Ama tüm bu engeller aşklarını yaşamalarına engel olamadı.