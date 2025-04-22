onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İkisine de Aşk Kartları Göndermiş: Türkan Şoray ve Nebahat Çehre'nin Yıllar Önce İçine Düştüğü Toksik İlişki

İkisine de Aşk Kartları Göndermiş: Türkan Şoray ve Nebahat Çehre'nin Yıllar Önce İçine Düştüğü Toksik İlişki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.04.2025 - 14:02

Yeşilçam’da saklı kalan, hikayeleri pek bilinmeyen birçok gizli aşk, toksik ilişki var. Bazılarını duymuş olabilirsiniz… Mesela Türkan Şoray’ın yıllarca süren ama resmiyete hiç dökülmeyen aşkını ya da onun için yazılan mektupları. Ama size bugün anlatacağımız hikaye, bu aşkın bir başka yüzünü ortaya koyuyor: Aynı adamla Nebahat Çehre’nin de aşk yaşadığını biliyor muydunuz? Yeşilçam’ın iki güzel ve yetenekli yıldızı, dönemin en gözde iş insanlarından biri için karşı karşıya gelmiş. 

Gelin detayları birlikte inceleyelim, Yeşilçam tozlarının altından çıkan bu aşk üçgenine birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2015 yılında sinema yazarı Agah Özgüç’ün kaleme aldığı “Türk Sineması’nda Yeşilçam Aşkları” kitabı, adeta Yeşilçam’ın tozlu raflarını araladı.

2015 yılında sinema yazarı Agah Özgüç’ün kaleme aldığı “Türk Sineması’nda Yeşilçam Aşkları” kitabı, adeta Yeşilçam’ın tozlu raflarını araladı.

Yasak aşklar, saklı ilişkiler ve film setlerinin ardında yaşanan duygusal fırtınalar… 

Kitapta yer alan en çarpıcı bilgilerden biri ise, iki dev oyuncunun Türkan Şoray ve Nebahat Çehre’nin aynı adama aşık olmasıydı. 

O adam ise dönemin gözde iş insanlarından, aynı zamanda eski Galatasaray asbaşkanlarından Rüçhan Adlı.

Yeşilçam sadece melodramların değil, büyük aşkların da sahnesiydi.

Yeşilçam sadece melodramların değil, büyük aşkların da sahnesiydi.

Fakat Türkan Şoray ve Nebahat Çehre gibi iki yıldızın kalbini aynı adamın çalması, o dönemin kulislerinde dahi fısıltı halinde kalmıştı. 

Türkan Şoray henüz 17 yaşındayken Rüçhan Adlı ile tanıştı. Adlı ise 40 yaşındaydı. Yani aralarında tam 23 yaş fark vardı. Tanışmalarının perde arkasında ise Adlı’nın şoförü vardı. Film setine gelen Adlı, genç oyuncuya ilk görüşte tutulmuştu. Ancak asıl kıvılcımı başlatan, şoförün kurduğu bir çöpçatanlık oyunuydu.

İlişkileri öyle güçlüydü ki resmiyete hiç dökülmese de tam 19 yıl sürdü. Ancak bu birliktelik her zaman pamuk ipliğine bağlıydı. Çünkü Rüçhan Adlı evliydi, eşi ise boşanmayı reddediyordu. Şoray’ın annesi de bu ilişkiye kesinlikle karşıydı. Ama tüm bu engeller aşklarını yaşamalarına engel olamadı.

Rüçhan Adlı, Türkan Şoray’a “Sultan” diye hitap ediyordu.

Rüçhan Adlı, Türkan Şoray’a “Sultan” diye hitap ediyordu.

Günlerce süren mektuplar, aşk dolu kartpostallar yazıyor, onu çiçeklere benzeterek iltifatlar yağdırıyordu. Bu hitap öylesine içselleşmişti ki halk arasında “Türkan Şoray = Sultan” algısı bile bu aşk sayesinde oluşmuştu.

Ve tabii ki o meşhur “Türkan Şoray Kanunları”…

Ve tabii ki o meşhur “Türkan Şoray Kanunları”…

Aslında onların arkasında da Adlı’nın kıskançlığı vardı. “Öpüşme sahnesi yok, Şoray’ın adı afişte en üstte olacak” gibi kurallar, oyuncunun değil Adlı’nın koyduğu şartlardı. 

Şoray ise zamanla bu baskılardan yorulmuştu.

Yıllar sonra Türkan Şoray, “Mine” filminin setinde Cihan Ünal ile tanıştı.

Yıllar sonra Türkan Şoray, “Mine” filminin setinde Cihan Ünal ile tanıştı.

İkili arasında tutkulu bir aşk başladı ve bu aşk evlilikle taçlandı. Hatta Yağmur adında bir kız çocukları da oldu. Fakat bu evlilik uzun sürmedi. Üç yıl içinde yollarını ayırdılar. 

Ayrılığın ardından Türkan Şoray, bir dönem Rüçhan Adlı ile yaşadıkları villaya geri döndü. Hatta ikilinin evin farklı katlarında yaşamaya devam ettikleri ve “ölene kadar ikamet” gibi bir anlaşma yaptıkları bile söylendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rüçhan Adlı, verdiği bir röportajda “Hayatım boyunca beni onun kadar kimse sevmedi. Ben de kimseyi onun kadar sevemedim” diyerek, Türkan Şoray’a olan aşkını yıllar geçse de içinde yaşattığını itiraf etti.

Rüçhan Adlı, verdiği bir röportajda “Hayatım boyunca beni onun kadar kimse sevmedi. Ben de kimseyi onun kadar sevemedim” diyerek, Türkan Şoray’a olan aşkını yıllar geçse de içinde yaşattığını itiraf etti.

Şoray bu uzun ilişkiyi “Rüçhan Bey bir baba gibiydi aslında benim için, yaşça oldukça büyüktü.” sözleriyle anlattı.

İşte asıl bomba burada patlıyor.

İşte asıl bomba burada patlıyor.

Agah Özgüç’ün kitabındaki iddiaya göre, Rüçhan Adlı Türkan Şoray’dan önce Nebahat Çehre ile aşk yaşamıştı. 

Hatta Türkan’a yolladığı o meşhur aşk kartlarını, ondan önce Nebahat Çehre’ye de yollamıştı.

Özgüç kitabında şöyle yazıyor:

'Rüçhan Adlı’nın Türkan Şoray’la yaşadığı aşkı ve beraberliği bilmeyen yoktur. Ben size Rüçhan Adlı’nın Türkan’dan önce yaşadığı aşkı anlatmak isterim. Türk Sineması’nın en güzel kadınlarıydı yaşamına girenler. Hepsi solmayan birer laleydi. Rüçhan Adlı laleleri ne kadar seviyordu.

19 yıllık büyük aşkı Türkan Şoray’a sevda dolu kartlar yollayan Adlı, ondan önce aynı aşk sözcüklerinin yer aldığı kartları Nebahat Çehre’ye de yolladı.

Rüçhan Adlı'nın Hamburg’dan gönderdiği 15 Ağustos 1962 tarihli kartta şöyle yazıyordu:

Rüçhan Adlı'nın Hamburg’dan gönderdiği 15 Ağustos 1962 tarihli kartta şöyle yazıyordu:

“Çehrem, Laleler memleketinden, güzel çiçeğim Nebahat’e selamlar. Rüçhan.”

Nebahat Çehre ise bu aşkı çoktan geride bırakmış, 1964 yılında Yılmaz Güney ile evlenmişti. Bu evlilik de uzun sürmedi. 4.5 yıl sonra yollarını ayırdılar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.