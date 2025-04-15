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30 Yıl Aynı Yastığa Baş Koyan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın Tanışma Hikayesini Biliyor musunuz?

30 Yıl Aynı Yastığa Baş Koyan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın Tanışma Hikayesini Biliyor musunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.04.2025 - 18:48

Oynadığı filmlerle ve dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerinde büyük başarılara imza atan Tayfur’un özel hayatı da en az sahne ışıkları kadar dikkat çekiciydi. 

Özellikle de Necla Nazır’la yaşadığı, tam 30 yıl süren büyük aşk… 

Peki, bu aşk nasıl başladı? Tanışma hikayelerini daha önce hiç duymuş muydunuz? Gelin anlatıyoruz.

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Arabesk müziğin kralı, sinemanın hüzünlü bakışlı adamı Ferdi Tayfur…

Arabesk müziğin kralı, sinemanın hüzünlü bakışlı adamı Ferdi Tayfur…

Çeşme”yle gönüllere giriş yaptı, “Derbeder”le içimize işledi. “Kalbimdeki Acı”, “Huzurum Kalmadı”, “Batan Güneş”, “Çılgın Arzular” gibi tam 30’u aşkın filmde rol aldı. 

Müziğe gelince… 

“İçim Yanar”, “Sabahçı Kahvesi”, “Sevda Yerleri”, “Bana da Söyle”, “Emmi Oğlu”, “Beni Düşün”, “Her Şeyi Bitirdik” ve “Yüreğimde Yare Var” gibi sayısız şarkıyla bir kuşağın hafızasına kazındı.

79 yaşında, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçının vefatı Türkiye’yi yasa boğmuştu.

79 yaşında, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçının vefatı Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Ardından kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin arasında başlayan miras tartışmaları, ekranlarda ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. 

Ama bu defa Ferdi Tayfur’un filmlerini ya da albümlerini değil, kalbini kaptırdığı o büyük aşk konuşacağız: Necla Nazır’la olan film gibi tanışma hikayesini.

Necla Nazır, 1972 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği güzellik yarışmasını kazanarak sinema dünyasına adım attı.

Necla Nazır, 1972 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği güzellik yarışmasını kazanarak sinema dünyasına adım attı.

Masum, duygusal ve zarif rolleriyle Yeşilçam’ın kalbinde taht kurdu. “Alev”, “Batan Güneş”, “Baskın”, “Her Şeyim Sensin”, “Ateş Böceği”, “Bir Damla Ateş”, “Olmaz Olsun”, “Durdurun Dünyayı” gibi sayısız filmde izleyiciyle buluştu. 

“Alev Alev”de Kadir İnanır’la başrol oynadı, “Batan Güneş”te ise Ferdi Tayfur’la birlikte kamera karşısına geçti.

Ferdi Tayfur ile “Bir Damla Ateş”, “Olmaz Olsun”, “Durdurun Dünyayı” gibi birçok projede birlikte yer aldılar.

Ferdi Tayfur ile “Bir Damla Ateş”, “Olmaz Olsun”, “Durdurun Dünyayı” gibi birçok projede birlikte yer aldılar.

Ama asıl kıvılcım, henüz film setine bile adım atmadan önce, bir posterle çaktı.

Necla Nazır, bir gün ünlü yapımcı Hulki Saner’in teklifini dinliyordu. Yeni bir müzikal film projesi vardı. Başrolde ise Ferdi Tayfur olacaktı. Necla Nazır, bu ismi ilk kez duyuyordu. Hatta onu bir tiyatro oyuncusu sandı.

“Tiyatro kökenli mi?” diye sorduğunda Hulki Saner, “Hayır, şarkıcı. Çeşme adında bir plağı var,” dedi.

“Tiyatro kökenli mi?” diye sorduğunda Hulki Saner, “Hayır, şarkıcı. Çeşme adında bir plağı var,” dedi.

İşte o anda, Necla Nazır’ın önüne Ferdi Tayfur’un bir posteri koyuldu. Necla o anı şöyle anlatıyor:

“Postere baktım, çok enteresan bir şey oldu. Dedim ki ‘Bu adamın gözlerinde aşk var.’ Yanımda yönetmen Temel Gürsu da vardı. Hulki Bey gözlüğünü indirip dikkatlice baktı ve ‘Doğru söylüyor bu kız, bu çocuğun gözlerinde aşk var’ dedi. 

O posterle bir anda Ferdi Tayfur’a karşı içimde bir şeyler kıpırdadı.”

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Daha sonra film setlerinde başlayan tanışıklık, kısa sürede sıcak bir dostluğa, oradan da büyük bir aşka dönüştü.

Daha sonra film setlerinde başlayan tanışıklık, kısa sürede sıcak bir dostluğa, oradan da büyük bir aşka dönüştü.

1976 yılında başlayan ilişkileri yıllar boyu sürdü. 1990 yılında kızları Tuğçe Tayfur dünyaya geldi. 

İnişler, çıkışlar yaşadılar ama kalplerindeki bağ hep aynı kaldı. 2008 yılında yollarını ayırsalar da Ferdi Tayfur, bir röportajında şu sözlerle aşklarının hâlâ sürdüğünü itiraf etti:

“Ben ondan ayrılsam da onun ruhu benden ayrılmaz. 30 yıl kolay mı? Bir günde biter mi? Hatta biz yarın bir gün tekrar birlikte olabiliriz, belli mi olur?”

Yasemin Bozkurt da sunuculuğunu yaptığı Bilmediklerimiz adlı programın da ikilinin tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

Yasemin Bozkurt da sunuculuğunu yaptığı Bilmediklerimiz adlı programın da ikilinin tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

“Set bitiyor. Ferdi Bey, ’Arabayla döneceğim İstanbul’a’ diyor. Necla Hanım’a ‘Gelir misiniz?’ diye sordu. 15 saat süren yolda, birlikteliklerine karar verdiler. Necla Hanım da böyle dedi.”

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Necla Nazır’ın duygusal sözleri de bu büyük aşkı gözler önüne serdi:

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Necla Nazır’ın duygusal sözleri de bu büyük aşkı gözler önüne serdi:

“33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı. Demek ki kıymetliymiş. Nurlarda yatsın.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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