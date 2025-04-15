30 Yıl Aynı Yastığa Baş Koyan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın Tanışma Hikayesini Biliyor musunuz?
Oynadığı filmlerle ve dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerinde büyük başarılara imza atan Tayfur’un özel hayatı da en az sahne ışıkları kadar dikkat çekiciydi.
Özellikle de Necla Nazır’la yaşadığı, tam 30 yıl süren büyük aşk…
Peki, bu aşk nasıl başladı? Tanışma hikayelerini daha önce hiç duymuş muydunuz? Gelin anlatıyoruz.
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Arabesk müziğin kralı, sinemanın hüzünlü bakışlı adamı Ferdi Tayfur…
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79 yaşında, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçının vefatı Türkiye’yi yasa boğmuştu.
Necla Nazır, 1972 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği güzellik yarışmasını kazanarak sinema dünyasına adım attı.
Ferdi Tayfur ile “Bir Damla Ateş”, “Olmaz Olsun”, “Durdurun Dünyayı” gibi birçok projede birlikte yer aldılar.
“Tiyatro kökenli mi?” diye sorduğunda Hulki Saner, “Hayır, şarkıcı. Çeşme adında bir plağı var,” dedi.
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Daha sonra film setlerinde başlayan tanışıklık, kısa sürede sıcak bir dostluğa, oradan da büyük bir aşka dönüştü.
Yasemin Bozkurt da sunuculuğunu yaptığı Bilmediklerimiz adlı programın da ikilinin tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:
Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Necla Nazır’ın duygusal sözleri de bu büyük aşkı gözler önüne serdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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