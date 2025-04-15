30 Yıl Aynı Yastığa Baş Koyan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın Tanışma Hikayesini Biliyor musunuz?

İşte o anda, Necla Nazır’ın önüne Ferdi Tayfur’un bir posteri koyuldu. Necla o anı şöyle anlatıyor:

“Postere baktım, çok enteresan bir şey oldu. Dedim ki ‘Bu adamın gözlerinde aşk var.’ Yanımda yönetmen Temel Gürsu da vardı. Hulki Bey gözlüğünü indirip dikkatlice baktı ve ‘Doğru söylüyor bu kız, bu çocuğun gözlerinde aşk var’ dedi.

O posterle bir anda Ferdi Tayfur’a karşı içimde bir şeyler kıpırdadı.”