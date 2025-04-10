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Babası Yüzünden Baba Olmak İstememiş: 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in İç Burkan Hayat Hikayesi

Babası Yüzünden Baba Olmak İstememiş: 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in İç Burkan Hayat Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.04.2025 - 16:40

51 yaşında hayata veda eden başarılı oyuncu Vural Çelik’in ani ölümü sevenlerini derinden sarstı. Birçok unutulmaz yapımda rol alan Çelik, özellikle Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Hayatına dair yaptığı samimi açıklamalar ise onu sadece bir oyuncu değil, yüreği yaralı bir insan olarak da tanımamıza vesile oldu. 

Henüz 11 yaşındayken babası tarafından terk edilen Çelik, yaşadığı bu travmayı bir ömür sırtında taşıdı. Bu acı yüzünden baba olma fikrine hep mesafeli yaklaştığını söyledi. Oyunculuk kariyerine tesadüfi bir başlangıç yapan Çelik, Levent Kırca’nın yanında yetişerek sektörün en sevilen isimlerinden biri haline geldi. 

İşte usta oyuncunun hüzünlendiren, bir o kadar da gurur dolu hayat hikayesi…

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Bir Demet Tiyatro, Seksenler, Organize İşler, G.O.R.A gibi pek çok projede rol alan Vural Çelik, kuşkusuz en çok Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay rolüyle geniş kitlelerin kalbinde taht kurmuştu.

Bir Demet Tiyatro, Seksenler, Organize İşler, G.O.R.A gibi pek çok projede rol alan Vural Çelik, kuşkusuz en çok Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay rolüyle geniş kitlelerin kalbinde taht kurmuştu.

Geçtiğimiz Ekim ayında ise acı haber geldi. Vural Çelik, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetmişti. Sevenlerini yasa boğan bu ani ölüm sonrası sanat dünyası da büyük bir kayıp yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, “Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm” sözleriyle haberi duyurmuştu.

2014 yılında kalp krizi geçiren ve uzun süre yoğun bakımda kalan Vural Çelik’in, ölmeden sadece birkaç gün önce hastanede olduğu ortaya çıktı.

2014 yılında kalp krizi geçiren ve uzun süre yoğun bakımda kalan Vural Çelik’in, ölmeden sadece birkaç gün önce hastanede olduğu ortaya çıktı.

Hastane yatağından yaptığı son paylaşımda bile espriyle yaklaşmayı ihmal etmemişti. “Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover’ım, yatım, katım, villam olmuştu…” sözleriyle sevenlerini hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti. 

Bu paylaşımı ölümünden saatler sonra gündem olmuştu.

Vural Çelik’in ani vefatının ardından, geçmişte Gülse Birsel’le yaşadığı polemikler de yeniden gündeme geldi.

Vural Çelik’in ani vefatının ardından, geçmişte Gülse Birsel’le yaşadığı polemikler de yeniden gündeme geldi.

Avrupa Yakası dizisinden ayrılmasının ardından aralarının açıldığı bilinen Çelik, yıllar sonra verdiği bir röportajda bu konuyu samimiyetle ele almıştı. “Üç günlük dünya, ben hata yapmış olabilirim, o hata yapmış olabilir. Önemli olan o hataları unutup geçmişte bırakmak lazım…” sözleriyle barışçıl bir duruş sergilemişti. 

Ancak zamanında bir programda, dizide birlikte çalıştığı isimlere teşekkür ederken Gülse Birsel’e üstü kapalı bir gönderme yapmıştı: “Teşekkür etmiyorum. O kişi erkek değil dişi. Kim olduğunu anlamak zor değil.”

Bu sözlerin ardından gelen tepkiler üzerine ise duygusal bir çıkışla açıklama yapmıştı:

Bu sözlerin ardından gelen tepkiler üzerine ise duygusal bir çıkışla açıklama yapmıştı:

“Eskisi gibi dizide yer bulamadığımı düşünüyordum… Gülse’ye program vasıtasıyla sitem ettim.” 

Bu açıklamaların ardından ikili arasında buzlar erimemişti ancak Gülse Birsel konuya ılımlı yaklaşarak “Vural der, o lafın buralara geleceğini hiç bilmeden der” şeklinde yorum yapmıştı.

Tüm bu yaşananların ötesinde Vural Çelik’in hayat hikayesi ise tam anlamıyla bir dram filmi gibi.

Tüm bu yaşananların ötesinde Vural Çelik’in hayat hikayesi ise tam anlamıyla bir dram filmi gibi.

2013 yılında Ömür Gedik’e verdiği röportajda özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulunan usta oyuncu, 11 yaşında babasının başka bir kadın için kendilerini terk ettiğini açıklamıştı.

“Babam bizi gözleri görmeyen bir kadına bırakıp gitti. Hiç aramadı. Bazen camiada çocuklarını görmeyen babalara hayırsız derler, ama o babalar da hayırsız olabilir. Ben 2005’te öldüğünde de öfkeliydim.” diyen Çelik, bu travmanın hayatı boyunca kendisini etkilediğini belirtmişti.

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Bu sebeple baba olmaktan her zaman korktuğunu da ifade etmişti:

Bu sebeple baba olmaktan her zaman korktuğunu da ifade etmişti:

“Baba olmayı istemekle beraber bundan korkuyorum. Yanlış bir seçim yapıp çocuğumun ayrı anne babayla büyümesinden korkuyorum.” 

Annesiyle olan bağını da şu sözlerle anlatmıştı: “Gözleri görmeyen bir kadın büyüttü bizi. Hayatını bize adadı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ayakkabısı delikti, içine poşet giydiğini bilirim. Nasıl tapmazsın bu kadına?”

Oyunculuk kariyerine nasıl başladığını da aynı röportajda açıklamıştı.

Oyunculuk kariyerine nasıl başladığını da aynı röportajda açıklamıştı.

Lise 2’den terkim. Üniversiteye gitmedim ama Levent Kırca’nın yanında alaylı oldum. Oyunculuğun tanrısal bir yetenek olduğuna inanıyorum.” diyen Çelik, çocukken taklit yapmayı çok sevdiğini, komşularının “Sen çok komiksin, tiyatrocu ol” sözleriyle onu cesaretlendirdiğini anlatmıştı. 

Levent Kırca’ya gidip “Yanınızda yetişmek istiyorum” diyerek başladığı oyunculuk serüveni, Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar’la tanışmasıyla daha da şekillenmişti.

“Yılmaz abi bana Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? oyununda özel bir sahne yazdı. Büyük gururdu” diyen Vural Çelik, kariyerindeki anılarını büyük bir mütevazılıkla paylaşmıştı.

“Yılmaz abi bana Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? oyununda özel bir sahne yazdı. Büyük gururdu” diyen Vural Çelik, kariyerindeki anılarını büyük bir mütevazılıkla paylaşmıştı.

“Şöhret beni hiç değiştirmedi. İnsanların gözünde güven zedelenmesi yaşıyorsun. Ama ben hep mütevazı kalmaya çalıştım” demişti.

Hayatı boyunca yaşadığı zorluklara rağmen sahnede hep güldüren, iç dünyasında ise derin yaralar taşıyan Vural Çelik, geride unutulmayacak bir hikaye bıraktı.

Nur içinde yat Kubilay…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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