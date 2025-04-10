Babası Yüzünden Baba Olmak İstememiş: 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in İç Burkan Hayat Hikayesi

51 yaşında hayata veda eden başarılı oyuncu Vural Çelik’in ani ölümü sevenlerini derinden sarstı. Birçok unutulmaz yapımda rol alan Çelik, özellikle Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Hayatına dair yaptığı samimi açıklamalar ise onu sadece bir oyuncu değil, yüreği yaralı bir insan olarak da tanımamıza vesile oldu.

Henüz 11 yaşındayken babası tarafından terk edilen Çelik, yaşadığı bu travmayı bir ömür sırtında taşıdı. Bu acı yüzünden baba olma fikrine hep mesafeli yaklaştığını söyledi. Oyunculuk kariyerine tesadüfi bir başlangıç yapan Çelik, Levent Kırca’nın yanında yetişerek sektörün en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

İşte usta oyuncunun hüzünlendiren, bir o kadar da gurur dolu hayat hikayesi…