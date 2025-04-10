Babası Yüzünden Baba Olmak İstememiş: 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in İç Burkan Hayat Hikayesi
51 yaşında hayata veda eden başarılı oyuncu Vural Çelik’in ani ölümü sevenlerini derinden sarstı. Birçok unutulmaz yapımda rol alan Çelik, özellikle Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Hayatına dair yaptığı samimi açıklamalar ise onu sadece bir oyuncu değil, yüreği yaralı bir insan olarak da tanımamıza vesile oldu.
Henüz 11 yaşındayken babası tarafından terk edilen Çelik, yaşadığı bu travmayı bir ömür sırtında taşıdı. Bu acı yüzünden baba olma fikrine hep mesafeli yaklaştığını söyledi. Oyunculuk kariyerine tesadüfi bir başlangıç yapan Çelik, Levent Kırca’nın yanında yetişerek sektörün en sevilen isimlerinden biri haline geldi.
İşte usta oyuncunun hüzünlendiren, bir o kadar da gurur dolu hayat hikayesi…
Bir Demet Tiyatro, Seksenler, Organize İşler, G.O.R.A gibi pek çok projede rol alan Vural Çelik, kuşkusuz en çok Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Kubilay rolüyle geniş kitlelerin kalbinde taht kurmuştu.
2014 yılında kalp krizi geçiren ve uzun süre yoğun bakımda kalan Vural Çelik’in, ölmeden sadece birkaç gün önce hastanede olduğu ortaya çıktı.
Vural Çelik’in ani vefatının ardından, geçmişte Gülse Birsel’le yaşadığı polemikler de yeniden gündeme geldi.
Bu sözlerin ardından gelen tepkiler üzerine ise duygusal bir çıkışla açıklama yapmıştı:
Tüm bu yaşananların ötesinde Vural Çelik’in hayat hikayesi ise tam anlamıyla bir dram filmi gibi.
Bu sebeple baba olmaktan her zaman korktuğunu da ifade etmişti:
Oyunculuk kariyerine nasıl başladığını da aynı röportajda açıklamıştı.
“Yılmaz abi bana Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? oyununda özel bir sahne yazdı. Büyük gururdu” diyen Vural Çelik, kariyerindeki anılarını büyük bir mütevazılıkla paylaşmıştı.
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