58 Yaşında 20'lik Görünen Salma Hayek'in Gençlik Sırrı: Botoks Yerine Bambaşka Bir Yöntem Kullanıyormuş!
Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de büyüleyen ve çokça konuşulan Salma Hayek’ten yeni paylaşım geldi. 58 yaşına rağmen fit vücudu ve genç görünümüyle dikkat çeken ünlü ismin bu görünümünü neye borçlu olduğu da merak konusu.
Hayranları tarafından “yaşlanmıyor resmen” yorumları yapılan Hayek, güneşin yüzünü göstermesiyle kendini denize attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar kısa sürede gündem olurken, bizler de bu enerjik görünümün sırrının ne olduğunu merak ettik.
Gelin bakalım, Salma Hayek yıllara meydan okuyan bu formunu nasıl koruyor?
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Meksika asıllı Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, 90’lı yıllardan bu yana sektörde parlayan yıldızlardan biri.
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İşin aslı, Hayek bu konuda hiç de ketum değil.
Ayrıca katıldığı bir podcast yayınında frekans makineleri kullandığını açıklamıştı.
Cilt bakımında da sadelikten yana olan Hayek, yıllardır aynı rutini uyguladığını söylüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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