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58 Yaşında 20'lik Görünen Salma Hayek'in Gençlik Sırrı: Botoks Yerine Bambaşka Bir Yöntem Kullanıyormuş!

58 Yaşında 20'lik Görünen Salma Hayek'in Gençlik Sırrı: Botoks Yerine Bambaşka Bir Yöntem Kullanıyormuş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.04.2025 - 15:31

Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de büyüleyen ve çokça konuşulan Salma Hayek’ten yeni paylaşım geldi. 58 yaşına rağmen fit vücudu ve genç görünümüyle dikkat çeken ünlü ismin bu görünümünü neye borçlu olduğu da merak konusu. 

Hayranları tarafından “yaşlanmıyor resmen” yorumları yapılan Hayek, güneşin yüzünü göstermesiyle kendini denize attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar kısa sürede gündem olurken, bizler de bu enerjik görünümün sırrının ne olduğunu merak ettik. 

Gelin bakalım, Salma Hayek yıllara meydan okuyan bu formunu nasıl koruyor?

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Meksika asıllı Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, 90’lı yıllardan bu yana sektörde parlayan yıldızlardan biri.

Meksika asıllı Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, 90’lı yıllardan bu yana sektörde parlayan yıldızlardan biri.

Güzelliği, zarafeti ve enerjisiyle milyonların hayranlığını kazanan Hayek, Fransız iş insanı François-Henri Pinault ile evli. Eylül ayında 58. yaşına giren oyuncunun Instagram’da 29 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Hayek, son olarak yine güneşli bir günde deniz kenarından bikinili pozlarını paylaştı. Görüntüler kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

“Bu kadın yaşlanmıyor mu?”, “58 mi gerçekten?”, “Gençleri sollamış” gibi yorumlar havada uçuşurken, herkesin aklındaki tek soru şu oldu: Bu kadının sırrı ne?

İşin aslı, Hayek bu konuda hiç de ketum değil.

İşin aslı, Hayek bu konuda hiç de ketum değil.

Daha önce verdiği röportajlarda bu formunu nasıl koruduğunu samimiyetle anlatmıştı. Öncelikle yoğun ve yorucu spor programlarından uzak durduğunu, bunun yerine her gün düzenli olarak yoga ve meditasyon yaptığını söylemişti. 

Hatta, “Vücudumdaki pek çok şey ve sağlık sorunları nedeniyle, bir şekilde geliştirmeye devam ettiğim garip meditasyonu geliştirdim. Bunu saatlerce yapabiliyorum çünkü zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli. Bu aslında enerjiyi hissetmek. Hareket ediyor ve içinizde dans ediyor, farklı hisler ve duygular” demişti.

Ayrıca katıldığı bir podcast yayınında frekans makineleri kullandığını açıklamıştı.

Ayrıca katıldığı bir podcast yayınında frekans makineleri kullandığını açıklamıştı.

Bu konu hakkında da, 'Frekans makinelerini çok kullanıyorum ve bende herkesten daha çok işe yarıyorlar. Ve sadece meditasyon... bazen bunu yaparken, odadan çıktığımda insanlar bana 'Aman Tanrım, yine 20 yaşında görünüyorsun' diyorlar' şeklinde konuşmuştu.

Tabii sadece bunlar değil. Beslenme konusunda da oldukça dikkatli davranıyor. Organik ve ev yapımı yiyecekleri tercih ediyor, fast food’a ise hayatında neredeyse hiç yer yok. Sabahları şekerli gıdalardan uzak duruyor, kahvaltıda genellikle meyve, yulaf ve badem sütü tercih ediyor. Bolca su içiyor, gün içinde ise detoks etkili bitki çaylarını ihmal etmiyor.

Cilt bakımında da sadelikten yana olan Hayek, yıllardır aynı rutini uyguladığını söylüyor.

Cilt bakımında da sadelikten yana olan Hayek, yıllardır aynı rutini uyguladığını söylüyor.

Özellikle gece bakımına çok önem veriyor ve cildine doğal yağlar, bitkisel içerikli ürünlerle bakım yapıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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