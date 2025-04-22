58 Yaşında 20'lik Görünen Salma Hayek'in Gençlik Sırrı: Botoks Yerine Bambaşka Bir Yöntem Kullanıyormuş!

Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de büyüleyen ve çokça konuşulan Salma Hayek’ten yeni paylaşım geldi. 58 yaşına rağmen fit vücudu ve genç görünümüyle dikkat çeken ünlü ismin bu görünümünü neye borçlu olduğu da merak konusu.

Hayranları tarafından “yaşlanmıyor resmen” yorumları yapılan Hayek, güneşin yüzünü göstermesiyle kendini denize attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlar kısa sürede gündem olurken, bizler de bu enerjik görünümün sırrının ne olduğunu merak ettik.

Gelin bakalım, Salma Hayek yıllara meydan okuyan bu formunu nasıl koruyor?