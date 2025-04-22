İçinde Tek Bir Türk’ün Yaşamadığı Bu Hollanda Köyünün Adı Neden "Turkeye"?
Yolunuz bir gün Hollanda'nın Zeeland bölgesine düşerse, adını görünce şaşıracağınız bir yer var: Turkeye köyü. Bu ismi ilk gördüğünüzde Türk nüfusunun yoğun olduğu bir yerleşim sanabilirsiniz ama ilginçtir ki burada tek bir Türk bile yaşamıyor. Buna rağmen köyün her köşesinde Türkiye’ye dair bir iz görmek mümkün. Kapılarda Türkçe yazılar, duvarlarda Osmanlı tabloları, hatta Türk bayrakları bile görebilirsiniz. Bu minik köyün Türkiye ile olan bağı ise yüzeysel bir jestten çok daha fazlası.
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Peki neden Hollanda’da bir köye "Turkeye" ismi verilmiş olabilir?
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Yani bugün hiçbir Türk’ün yaşamadığı bu köyün ismi, aslında bir teşekkür mü?
Türkiye’den diplomatlar, belediye yetkilileri ve heyetler köyü zaman zaman ziyaret ediyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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