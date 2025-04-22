İçinde Tek Bir Türk’ün Yaşamadığı Bu Hollanda Köyünün Adı Neden "Turkeye"?

Bu sorunun cevabı, 1600’lü yılların başına, Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa arasındaki karmaşık ilişkilere kadar uzanıyor. 1603 yılında, Seksen Yıl Savaşı sırasında Sluis’te gerçekleşen deniz savaşlarında Hollandalıların yanında savaşan, çoğu Osmanlı topraklarından getirilmiş 1500 kadar kadırga kölesi vardı.

Bu köleler, İspanyolların bölgeden çekilmesiyle birlikte serbest bırakıldı ve gemilerle Osmanlı toprağı olan Cezayir’e gönderildiler. Olaydan sonra dönemin önemli figürlerinden Prens Maurits, savaşta yer alan bu insanlara bir nevi saygı duruşunda bulunmak amacıyla bölgedeki küçük bir yerleşime “Turkeye” adını verdi. Hatta bu dönemde bölgede “Schans Turkeye” adında bir savunma yapısı da inşa edildiği biliniyor.