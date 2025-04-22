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İçinde Tek Bir Türk’ün Yaşamadığı Bu Hollanda Köyünün Adı Neden "Turkeye"?

İçinde Tek Bir Türk’ün Yaşamadığı Bu Hollanda Köyünün Adı Neden "Turkeye"?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2025 - 16:46

Yolunuz bir gün Hollanda'nın Zeeland bölgesine düşerse, adını görünce şaşıracağınız bir yer var: Turkeye köyü. Bu ismi ilk gördüğünüzde Türk nüfusunun yoğun olduğu bir yerleşim sanabilirsiniz ama ilginçtir ki burada tek bir Türk bile yaşamıyor. Buna rağmen köyün her köşesinde Türkiye’ye dair bir iz görmek mümkün. Kapılarda Türkçe yazılar, duvarlarda Osmanlı tabloları, hatta Türk bayrakları bile görebilirsiniz. Bu minik köyün Türkiye ile olan bağı ise yüzeysel bir jestten çok daha fazlası.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Peki neden Hollanda’da bir köye "Turkeye" ismi verilmiş olabilir?

Peki neden Hollanda’da bir köye "Turkeye" ismi verilmiş olabilir?

Bu sorunun cevabı, 1600’lü yılların başına, Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa arasındaki karmaşık ilişkilere kadar uzanıyor. 1603 yılında, Seksen Yıl Savaşı sırasında Sluis’te gerçekleşen deniz savaşlarında Hollandalıların yanında savaşan, çoğu Osmanlı topraklarından getirilmiş 1500 kadar kadırga kölesi vardı. 

Bu köleler, İspanyolların bölgeden çekilmesiyle birlikte serbest bırakıldı ve gemilerle Osmanlı toprağı olan Cezayir’e gönderildiler. Olaydan sonra dönemin önemli figürlerinden Prens Maurits, savaşta yer alan bu insanlara bir nevi saygı duruşunda bulunmak amacıyla bölgedeki küçük bir yerleşime “Turkeye” adını verdi. Hatta bu dönemde bölgede “Schans Turkeye” adında bir savunma yapısı da inşa edildiği biliniyor.

Yani bugün hiçbir Türk’ün yaşamadığı bu köyün ismi, aslında bir teşekkür mü?

Yani bugün hiçbir Türk’ün yaşamadığı bu köyün ismi, aslında bir teşekkür mü?

Turkeye mezrası, Osmanlı ile Hollanda arasındaki tarihi bağın küçük ama çok özel bir sembolü. Bugün köyde 20-30 hane bulunuyor ve bu evlerin büyük bir kısmı tatil amacıyla kullanılıyor. Köydeki herkes Hollandalı olsa da evlerin birçoğunda “Hoş geldiniz” tabelaları, “Ne mutlu Türküm diyene” yazıları ve padişah resimleri göze çarpıyor. 

Hatta köyde Monique Sturm isimli bir kadın, 30 yıldır gönüllü Türk elçiliği yapıyor. Türkiye’den getirdiği objelerle evinin bir bölümünü küçük bir Türk müzesine çevirmiş durumda.

Türkiye’den diplomatlar, belediye yetkilileri ve heyetler köyü zaman zaman ziyaret ediyor.

Türkiye’den diplomatlar, belediye yetkilileri ve heyetler köyü zaman zaman ziyaret ediyor.

Hatta Sluis kentinde, Türkiye’nin Dalaman ve Trabzon şehirlerine işaret eden yer isimleri yerleştirilmiş durumda. 2012 yılında iki ülke arasındaki 400 yıllık diplomatik ilişkiler kutlanırken, bu küçük köy de özel bir yer olarak anıldı. Her ne kadar köyde şu an Türk vatandaşı yaşamasa da Turkeye ismi, geçmişin izlerini bugüne taşıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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