New York'ta Neden Bu Kadar Fazla Fare Var?

New York farelerle yeni tanışmadı, bu birliktelik 1700’lü yılların sonlarına kadar uzanıyor. Fransa ve İngiltere'den gelen gemilerle birlikte limana yanaşan bu küçük yolcular, zamanla sokakları, bodrum katlarını ve parkları mesken tuttu. Başta siyah fareler (Rattus rattus) görülse de zamanla Norveç fareleri (Rattus norvegicus) şehirde baskın tür haline geldi ve diğerlerinin yayılmasını engelledi.

Yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdüren bu canlıların neden hala bu kadar çok olduğunu merak ediyorsanız, cevabı oldukça basit: bolca yiyecek, bolca çöp ve saklanacak sayısız köşe. New York yılda yaklaşık 14 milyon ton çöp üretiyor yani şehir adeta fareler için bir açık büfe gibi çalışıyor.