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Yaşam
New York'ta Neden Bu Kadar Fazla Fare Var?

New York'ta Neden Bu Kadar Fazla Fare Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.04.2025 - 13:52

Şehirde yaşayanların birçoğu için sokakta yürürken bir farenin çöp kovasından fırlaması neredeyse gündelik bir olay haline geldi. Özellikle geceleri, ara sokaklarda ya da parkların kenarlarında sessizce dolanan bu canlılar, artık New York’un görünmeyen sakinleri gibi. Bu durum sadece ürkütücü değil, ciddi bir sağlık sorunu da yaratıyor. Üstelik mesele sadece “çok fare var” değil; mesele, bu farelerin neden hala New York'ta olduğu. İşin içine biraz tarih, bolca çöp ve azıcık da pandemi etkisi girince tablo daha da netleşiyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Fareler New York’a nereden geldi, neden gitmiyorlar?

Fareler New York’a nereden geldi, neden gitmiyorlar?

New York farelerle yeni tanışmadı, bu birliktelik 1700’lü yılların sonlarına kadar uzanıyor. Fransa ve İngiltere'den gelen gemilerle birlikte limana yanaşan bu küçük yolcular, zamanla sokakları, bodrum katlarını ve parkları mesken tuttu. Başta siyah fareler (Rattus rattus) görülse de zamanla Norveç fareleri (Rattus norvegicus) şehirde baskın tür haline geldi ve diğerlerinin yayılmasını engelledi.

Yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdüren bu canlıların neden hala bu kadar çok olduğunu merak ediyorsanız, cevabı oldukça basit: bolca yiyecek, bolca çöp ve saklanacak sayısız köşe. New York yılda yaklaşık 14 milyon ton çöp üretiyor yani şehir adeta fareler için bir açık büfe gibi çalışıyor.

Bu fareleri bu kadar dayanıklı yapan ne?

Bu fareleri bu kadar dayanıklı yapan ne?

Farelerin bu kadar yaygın olmasının sebeplerinden biri de ne kadar zeki ve sabırlı canlılar olmaları. Yiyecek bulduklarında hemen saldırmak yerine, önce ufak bir miktarını tadarlar ve güvenliğinden emin olduktan sonra devam ederler. Hatta bazıları araç ya da basit düzenek kullanmayı bile öğrenebiliyor.

Dahası, üreme hızları da kontrolü neredeyse imkansız hale getiriyor. Dişi bir fare tek seferde 8’e yakın yavru doğurabiliyor ve bu yavrular yalnızca beş hafta içinde üremeye başlayabiliyor. Farelerin şehir içinde farklı bölgelerde genetik olarak farklılaştığı bile tespit edilmiş.

Pandemi dönemi birçok alanda hayatı yavaşlatmış olsa da fareler için yeni bir dönem başlattı.

Pandemi dönemi birçok alanda hayatı yavaşlatmış olsa da fareler için yeni bir dönem başlattı.

Özellikle restoranların kapanmasıyla birlikte açıkta yiyecek bulmak zorlaştı, bu da fareler arasında kavgaları ve hatta zaman zaman birbirlerini yemelerini beraberinde getirdi. İnsanlar evlerine çekilince, bu kemirgenler sokaklarda daha özgürce dolaşmaya başladı.

Çöp üretimi azalmadığı sürece, farelerin bu şehirde yaşamaya devam edeceği açık. Ancak alınan önlemler, en azından kemirgenlerin sokaklarda daha az görünür hale gelmesini sağlayabilir

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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