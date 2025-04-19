New York'ta Neden Bu Kadar Fazla Fare Var?
Şehirde yaşayanların birçoğu için sokakta yürürken bir farenin çöp kovasından fırlaması neredeyse gündelik bir olay haline geldi. Özellikle geceleri, ara sokaklarda ya da parkların kenarlarında sessizce dolanan bu canlılar, artık New York’un görünmeyen sakinleri gibi. Bu durum sadece ürkütücü değil, ciddi bir sağlık sorunu da yaratıyor. Üstelik mesele sadece “çok fare var” değil; mesele, bu farelerin neden hala New York'ta olduğu. İşin içine biraz tarih, bolca çöp ve azıcık da pandemi etkisi girince tablo daha da netleşiyor.
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Fareler New York’a nereden geldi, neden gitmiyorlar?
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Bu fareleri bu kadar dayanıklı yapan ne?
Pandemi dönemi birçok alanda hayatı yavaşlatmış olsa da fareler için yeni bir dönem başlattı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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