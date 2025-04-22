Maaşını Yönetme Şekline Göre Nasıl Bir Finansal Kişiliğe Sahipsin?

Maaş çekince ilk hareketin ne oluyor? Hemen harcamalara mı dalıyorsun, yoksa bir kenara mı koyuyorsun? Ya da belki ikisinin arasında bir yerde misin?

Aslında parayı yönetme şeklimiz, finansal kişiliğimiz hakkında çok şey söylüyor. Eğlenceli bir Onedio testiyle daha kişiliğini ele alacağız!