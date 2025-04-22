Maaşını Yönetme Şekline Göre Nasıl Bir Finansal Kişiliğe Sahipsin?
Maaş çekince ilk hareketin ne oluyor? Hemen harcamalara mı dalıyorsun, yoksa bir kenara mı koyuyorsun? Ya da belki ikisinin arasında bir yerde misin?
Aslında parayı yönetme şeklimiz, finansal kişiliğimiz hakkında çok şey söylüyor. Eğlenceli bir Onedio testiyle daha kişiliğini ele alacağız!
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Başlayalım! Maaşın ayın hangi gününde yatıyor?
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Peki bu maaş yattığında ilk harcama neye oluyor?
1 ayın sonunda paranın nereye gittiğini anlamıyorsan sebep ne olabilir?
Hiç maaşından bir miktar da olsa köşeye para koyduğun oldu mu?
Diyelim ki bütün önemli ihtiyaçlarını karşıladın ve maaşınla kendin için bir şeyler yapmak isteyeceksin. İlk olarak nasıl bir harcama yaparsın?
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Evdeki hesap çarşıya uymadı, maaşın hemen bitti ve henüz ihtiyaçlarını karşılamadın. Çözümün ne olur?
Kredi kartı ekstren gelince tepkin ne olur?
Son soru: Arkadaşlarınla dışarı çıkarken para harcamak seni nasıl hissettiriyor?
Finansal olarak kişiliğin gayet güçlü!
Hem bugünü hem de yarını düşünen birisin!
Para senin için bir araç, o yüzden keyfine bakıyorsun diyebiliriz!
Finansal olarak eğlenceli bir kişiliğin var, eğlencene para harcıyorsun diyebiliriz!
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