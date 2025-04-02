23 Nisan Resmi Tatil mi, Bu Yıl Hangi Güne Denk Geliyor? Peki 22 Nisan Tatil mi, Yarım Gün mü?
23 Nisan Resmi Tatil mi, Bu Yıl Hangi Güne Denk Geliyor? Peki 22 Nisan Tatil mi, Yarım Gün mü?
Her yıl aynı coşku ve heyecanla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünü kutladığımız 23 Nisan, çocuklara ithaf edilen yegane bayramdır. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için geri sayım da başladı.
Okullarda gösterilerle kutlanacak olan 23 Nisan'ın ulusal bir bayram olmasının yanında bugünün resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? Bu yıl 23 Nisan hangi güne denk geliyor?
İşte, detaylar...
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23 Nisan Resmi Tatil mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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