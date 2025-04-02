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23 Nisan Resmi Tatil mi, Bu Yıl Hangi Güne Denk Geliyor? Peki 22 Nisan Tatil mi, Yarım Gün mü?

23 Nisan Resmi Tatil mi, Bu Yıl Hangi Güne Denk Geliyor? Peki 22 Nisan Tatil mi, Yarım Gün mü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 13:03

Her yıl aynı coşku ve heyecanla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünü kutladığımız 23 Nisan, çocuklara ithaf edilen yegane bayramdır. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için geri sayım da başladı. 

Okullarda gösterilerle kutlanacak olan 23 Nisan'ın ulusal bir bayram olmasının yanında bugünün resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? Bu yıl 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

İşte, detaylar...

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23 Nisan Resmi Tatil mi?

23 Nisan Resmi Tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre resmi tatildir. Bu yüzden 23 Nisan her yıl okullar ve kamu kurumları için tatil ilan edilir. 

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çarşamba gününe denk geliyor. 

22 Nisan Tatil mi, Yoksa Yarım Gün mü?

Genellikle okullarda 23 Nisan hazırlıklarının ve gösteri çalışmalarının olduğu 22 Nisan ise resmi tatil ya da yarım gün tatil değildir. Yani bu yıl da 22 Nisan Salı günü normal mesai saatlerinde okul ve kamu kurumları açık olacak. 

İşte, Resmi Tatil Günleri 

  • 1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

  • 2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

  • 3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Yukarıda sayılan resmi bayram günleri, ayrıca dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

23 Nisan Tarihçesi: 23 Nisan'ın Anlam ve Önemi

23 Nisan Tarihçesi: 23 Nisan'ın Anlam ve Önemi

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan 23 Nisan ise ilk kez 1921 yılında '23 Nisan Milli Bayramı' olarak kutlandı. 

1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla “23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramı” olarak kutlandı. 1927 yılından itibaren ise Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin öncülüğünde 'Çocuk Bayramı' olarak kutlandı. 1929 yılında kapsamı genişletilen kutlamalar ile 23 Nisan haftası 'Çocuk Haftası' oldu. Aynı yıl Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan etti. Ulu önderimiz, dünyada çocuklara bayram hediye eden ilk lider oldu. 

1935 yılında Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile 23 Nisan'ın ismi Ulusal Egemenlik Bayramı olarak değişti. 1976'da ise 6 farklı ülkeden çocuklar ülkemizde ağırlandı, bu anlamlı gün dünya çocukları ile paylaşıldı. 1983 yılında yapılan yasal düzenlemeyle bugün de kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dönüştü.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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