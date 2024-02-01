Victoria Beckham, David Beckham Belgeselinde İkonikleşmiş Repliğini Markası İçin Tişört Yaptırdı: Yok Sattı
Victoria Beckham, David Beckham Belgeselinde İkonikleşmiş Repliğini Markası İçin Tişört Yaptırdı: Yok Sattı
Geçtiğimiz sene büyük ses getiren David Beckham belgeselinden sonra yapımdaki birçok olay tekrardan gündem olmuş, insanların Beckhamlara olan sevgisi artmıştı. Victoria ve David Beckham çiftinin arasındaki bir diyalog da viral olmuştu. Detaylar👇
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Yıllardır kameraların önünde yaşadıkları ilişki ile dünyanın en ironik çiftlerinden biri haline gelen Beckhamları mutlaka duymuşsunuzdur.
Ergenlik ve şöhret basamaklarına ilk adım attıkları yıllardan beri birlikte olan çiftimiz her şeyi birlikte deneyimlemiş ve magazinin önünde hayatlarını geçirmişler.
Netflix yapımı belgeselde hayatlarına dair yeni bilgiler öğrendiğimiz Beckhamlar ilk defa oğulları Brooklyn'i kucaklarına aldıklarında da magazinden uzak kalmaya çalışmış ama başaramamışlar.
O zamanlar Spice Girls üyelerinden biri olan Victoria babasının durumu itibariyle zaten zengin bir aileden geliyordu.
Babası mutfak tesisatçısı annesi ise kuaför olan David ise şu anki şöhretine zorlu basamakları tırmanarak çıkmış, yokluk görmüş anlayacağınız.
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Belgeselde röportaj verirken "ikimiz de mütevazi ve işçi sınıfı ailelerden geliyoruz" açıklamasını yapan Victoria'ya Beckhamdan "dürüst ol, senin babanın Rolls Royce'u vardı" tepkisi gelince bu diyalog olay olmuştu.
İşte o görüntüler👇
Olayın viral olmasıyla Victoria Beckham durumdan faydalanıp "Babamın Rolls-Royce'u Vardı" yazılı tişörtler çıkarttı
Kendi markasının altında 110 pounda yani 4 bin 200 tl'ye sattığı tişörtlerin bedenleri tükendi!
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