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Riverdale'in Yakışıklı Oyuncusu Cole Sprouse Model Sevgilisi Ari Fournier ile New York'ta Görüntülendi

Riverdale'in Yakışıklı Oyuncusu Cole Sprouse Model Sevgilisi Ari Fournier ile New York'ta Görüntülendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 13:27

Dylan Sprouse ve Cole Sprouse kardeşleri daha önce duymuş olabilirsiniz. Dylan Barbara Palvin ile musmutlu giden evliliklerine devam ederken Cole Sprouse uzun süre sonra model sevgilisiyle görüntülendi. Detaylar👇

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"Suite Life of Zack&Cody" dizisiyle Disney Channel'da küçüklüklerinden beri tanıdığımız ikiz kardeşler Cody ve Dylan Sprouse artık büyüdüler bildiğimiz gibi.

Dylan Sprouse ünlü manken Barbara Palvin ile geçtiğimiz yaz dünyaevine girmişti. Herkes tarafından beğenilen çift sağlam adımlarla evliliklerini sürdürüyor.

Dylan Sprouse ünlü manken Barbara Palvin ile geçtiğimiz yaz dünyaevine girmişti. Herkes tarafından beğenilen çift sağlam adımlarla evliliklerini sürdürüyor.

Cole Sprouse ise uzun süre aynı dizide oynadığı Lili Reinhart ile yollarını 3 yıllık birlikteliklerinin ardından sonlandırmıştı.

Cole Sprouse ise uzun süre aynı dizide oynadığı Lili Reinhart ile yollarını 3 yıllık birlikteliklerinin ardından sonlandırmıştı.

Ocak 2021 yılında ilk defa yeni sevgilisi model Ari Fournier ile kameralar önüne çıkan oyuncu herkesi şaşırtmıştı.

Ocak 2021 yılında ilk defa yeni sevgilisi model Ari Fournier ile kameralar önüne çıkan oyuncu herkesi şaşırtmıştı.

3 yıldır birlikte olan çift dün gece Cole Sprouse'un katıldığı bir program sonrası yemekte görüldü.

3 yıldır birlikte olan çift dün gece Cole Sprouse'un katıldığı bir program sonrası yemekte görüldü.
cdn01.justjared.com
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Kameralara sık yakalanmayan Cole ve Ari çifti birlikte görülünce ilgi odağı oldular.

Kameralara sık yakalanmayan Cole ve Ari çifti birlikte görülünce ilgi odağı oldular.
cdn01.justjared.com

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