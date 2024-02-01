Kiralık Aşk'ın 'Koriş'i Onur Büyüktopçu Kendisine Dizi Teklifi Gelmemesine Sitem Etti!
Kiralık Aşk'ın 'Koriş'i Onur Büyüktopçu Kendisine Dizi Teklifi Gelmemesine Sitem Etti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=TmFUq...
'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle ismini duyuran Onur Büyüktopçu, kendisine başka bir diziden teklif gelmemesine sitem etti.
Onur Büyüktopçu'nun sözlerine detaylı bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Onur Büyüktopçu, 2015 yılında yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle milyonlara kendini sevdirmeyi başardı.
'Kiralık Aşk' dizisinden sonra herhangi bir dizide rol almayan Onur Büyüktopçu, bir dönem 'Yemekteyiz' programının sunuculuğunu üstlendi.
Geçtiğimiz yıl yaz ayında televizyon projeleri için oyunculuk ya da sunuculuk teklifi gelmemesine sitem eden Onur Büyüktopçu bu defa 'Aramızda Kalmasın'a konuştu:
Oyunculuk sektörüne ağır göndermelerde bulunan Onur Büyüktopçu, "Yapımcılar ya 'Koriş' gibi olmamı istiyorlar ya da başka rol getirmiyorlar" dedi.
"Yapımcıların da biraz silkelenmesi lazım. Herkesi aynı işte görmekten midem bulandı." diyen Büyüktopçu sitem etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"İki dizide oynayıp tiyatro yapan insanlar var. Tiyatro herkesin harcı değil." diyerek sözlerini noktaladı.
Siz Onur Büyüktopçu'nun bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın