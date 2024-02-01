1 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ünlü sanatçı Reynmen'in TikTok hesabında paylaştığı son video, takipçileri tarafından samimiyetsiz bulundu. Reynmen'in kız arkadaşı ile paylaştığı video "geri dönmek için uğraşıyor" dedirtti.
2. Anne olma heyecanını yaşamasına üç ay kalan Eda Ece'nin karnı burnunda halleri hem takipçilerine hem de gören herkese oldukça sevimli geliyor. Geçtiğimiz günlerde bebek ismi aradığını ama yeni nesil isimlerin ona garip geldiğini anlatan Ece, yüzü olduğu markanın lansmanında yeniden isim konusunda gelen soruları yanıtladı!
3. Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Kubilay Aka'nın köşeye sıkıştığı halde hiç acımadan gözler önüne serdiği Mert Ramazan Demir imaları "herkese böyle dost lazım" dedirtti!
4. Geçtiğimiz günlerde gittiği restoranda artan yemekleri saklama kabına koyduğu video ile dikkat çeken kullanıcı, Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunuculuğunu yaptığı "Gel Konuşalım" programına konu oldu. Yayında Akalın'ın kendisine yorumlarını duyan kadın, çileden çıktı.
5. Bir pavyon dansı akımıdır ki almış başını gidiyor. Sosyal medya kullanıcılarını bir yana bırakın ünlü isimlerin bile dahil olduğu pavyon dansında tartışmalar büyümeye devam ediyor. Son olarak Popstar Mehtap'ın, Nez'in dansı için yaptığı yorum epey gündem olmuştu. Nez ise hakkında söylenenleri affetmedi ve hakaret davası açtığını açıkladı!
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6. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı kara para aklama suçlamasıyla açılan dosya pek çok fenomenin başını yaktı. Bu isimlerden biri de uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk oldu. Hakkındaki iddiaları bir an olsun yalanlamaktan vazgeçmeyen fenomen bu sefer de Cüneyt Özdemir'in Can Atalay paylaşımına yükseldi. Özdemir'in "şimdi mi geldi adalet aklınıza?" sözleri gündem oldu.
7. Gülseren Ceylan'la yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündemini epey meşgul eden Mehmet Ali Erbil, en son kızıyla yaşadığı polemikten sonra nispet yapar gibi aşk pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
8. Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi son zamanlarda gündemimizden düşmüyor. Evlenecekleri konuşulan çiftimiz arasında soğuk rüzgarlar estiği, Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'i yalnız bıraktığı konuşuluyor. Tüm bu iddialar üzerine, Kaan Yıldırım'ın annesinden ise ilk kez 'geliniyle' paylaşım geldi!
9. Son dönemlerde yeni filmi Lohusa için koşturmaya devam eden Gupse Özay, birbirinden tatlı açıklamalarıyla gündemimizde yerini koruyor. Bu denli bebek ve doğum konuşulurken kendisine neden kızı Jan Asya'nın fotoğraflarını paylaşmadığı da soruldu tabii ki. Gupse Özay bu sorunun cevabını Aramızda Kalmasın programı muhabiri Umut Ünver'e verdi!
10. Justin Timberlake aynı isimde bir şarkı çıkarınca hayranları Britney Spears'ın yıllar sonra şarkısını listelerde üste taşımış ve adeta eski sevgilisinden intikam almıştı. Sonrasında beklenmedik bir şekilde özür dileyen Britney'e Justin'den cevap gecikmedi.
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11. 'Kiralık Aşk' dizisindeki 'Koriş' karakteriyle ismini duyuran Onur Büyüktopçu, kendisine başka bir diziden teklif gelmemesine sitem etti.
12. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı karakterle bir kez daha gönülleri fetheden Settar Tanrıöğen geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Üst üste ameliyata alınan usta oyuncunun sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi!
13. Dylan Sprouse ve Cole Sprouse kardeşleri daha önce duymuş olabilirsiniz. Dylan Barbara Palvin ile musmutlu giden evliliklerine devam ederken Cole Sprouse uzun süre sonra model sevgilisiyle görüntülendi.
14. Dünyanın en çok tanınan süper modellerinden biri olan Heidi Klum, aşk hayatı hakkında sıra dışı açıklamalarıyla şu sıralar magazin gündeminde. 50 yaşındaki ünlü model, 34 yaşındaki eşiyle sosyal medyada epey bir aktifken şimdi de geçmiş aşkları hakkında bazı itiraflarda bulundu.
15. Kate Middleton operasyon sonrası iki hafta hastanede kaldıktan sonra sarayın açıklamasıyla yazlık evinde istirahate çekilmişti. Galler prensesinin hastanede olduğu süreçte çocukları tarafından ziyaret edilmediği öğrenildi.
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16. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Dilan Polat'a yapılan gönderme sosyal medyanın gündemine oturdu. Kara para aklamakla suçlanan Dilan Polat'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanıldığı iddia edilen lüks araçlarının dizide de olması fena dillere düştü.
17. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda delilercesine eğlenen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyaya sızmıştı. Sırılsıklam aşık olsa da kabullenmeyen ikilinin bu sefer de aynı mekanda dudak dudağa öpüştüğü anlar yayıldı!
18. Ünlü şarkıcı Nick Jonas ve eşi Hint oyuncu Priyanka Chopra'nın evleri yaşanılamaz bir hal aldı.
19. Şimdilerde 'Yabani' dizisinde 'Özge' karakterini canlandıran Nur Fettahoğlu imaj değişikliğini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
20. İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, kendisine yönelik eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi.
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