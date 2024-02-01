Yıllardır Kızıl Saçlarıyla Bildiğimiz Nur Fettahoğlu İmaj Değişikliğine Giderek Sarışın Oldu!
Yıllardır Kızıl Saçlarıyla Bildiğimiz Nur Fettahoğlu İmaj Değişikliğine Giderek Sarışın Oldu!
Şimdilerde 'Yabani' dizisinde 'Özge' karakterini canlandıran Nur Fettahoğlu imaj değişikliğini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk olarak 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Peyker' karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu herkesin beğenerek takip ettiği oyunculardan.
Daha sonra 'Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği 'Mahidevran Sultan' karakteriyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtladı.
Bugüne kadar kadar pek çok dizisiyle akıllarda yer eden Nur Fettahoğlu, şimdilerde 'Yabani' dizisinde 'Özge' karakteriyle ekranlarda.
Şimdiye kadar her projesinde kızıl saçlarıyla görüp, beğendiğimiz yetenekli oyuncu imaj değişikliğine gitti.
"Biraz duygusal, biraz heyecan, biraz stres…" diyerek takipileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Instagram hesabından bu notla paylaştı.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Sizin yorumlarınızı alalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda