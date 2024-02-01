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Yıllardır Kızıl Saçlarıyla Bildiğimiz Nur Fettahoğlu İmaj Değişikliğine Giderek Sarışın Oldu!

Yıllardır Kızıl Saçlarıyla Bildiğimiz Nur Fettahoğlu İmaj Değişikliğine Giderek Sarışın Oldu!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 16:44

Şimdilerde 'Yabani' dizisinde 'Özge' karakterini canlandıran Nur Fettahoğlu imaj değişikliğini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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İlk olarak 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Peyker' karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu herkesin beğenerek takip ettiği oyunculardan.

İlk olarak 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Peyker' karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu herkesin beğenerek takip ettiği oyunculardan.

Daha sonra 'Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği 'Mahidevran Sultan' karakteriyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Daha sonra 'Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği 'Mahidevran Sultan' karakteriyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Bugüne kadar kadar pek çok dizisiyle akıllarda yer eden Nur Fettahoğlu, şimdilerde 'Yabani' dizisinde 'Özge' karakteriyle ekranlarda.

Bugüne kadar kadar pek çok dizisiyle akıllarda yer eden Nur Fettahoğlu, şimdilerde 'Yabani' dizisinde 'Özge' karakteriyle ekranlarda.

Şimdiye kadar her projesinde kızıl saçlarıyla görüp, beğendiğimiz yetenekli oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Şimdiye kadar her projesinde kızıl saçlarıyla görüp, beğendiğimiz yetenekli oyuncu imaj değişikliğine gitti.

"Biraz duygusal, biraz heyecan, biraz stres…" diyerek takipileriyle paylaştı.

"Biraz duygusal, biraz heyecan, biraz stres…" diyerek takipileriyle paylaştı.
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Instagram hesabından bu notla paylaştı.👇

Instagram hesabından bu notla paylaştı.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇

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