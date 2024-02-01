Pınar Deniz'e Sevgi Göstermediği İddia Edilen Kaan Yıldırım'a Anne Müdahalesi!
Pınar Deniz'e Sevgi Göstermediği İddia Edilen Kaan Yıldırım'a Anne Müdahalesi!
Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi son zamanlarda gündemimizden düşmüyor. Evlenecekleri konuşulan çiftimiz arasında soğuk rüzgarlar estiği, Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'i yalnız bıraktığı konuşuluyor.
Tüm bu iddialar üzerine, Kaan Yıldırım'ın annesinden ise ilk kez 'geliniyle' paylaşım geldi!
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Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz son zamanların en popüler isimlerinden.
Pınar Deniz'in oyunculuğu sadece takdir edilmekle kalmadı, birçok ödüle de layık görüldü!
Pınar Deniz'in şimdilerde evlilik hazırlığı içerisinde olduğu Kaan Yıldırım'dan bir tebrik paylaşımı görmemiş olmamız.
Öyle ki çiftimiz 2023 yılının yaz aylarında evliliğe ilk adımı da attılar. Pınar Deniz, aldığı teklifle gözyaşlarına hakim olamadı.
Hiçbir özel anlarını anlatmayan Pınar Deniz'in, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın telefonunda 'cart curt' diye kayıtlı olması da cabası!
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Blog Yağmuru'nun haberine göre, sosyal medya Kaan Yıldırım'ın bu tavırlarıyla çalkalanırken, Yıldırım'ın annesi olaya el attı!
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