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Pınar Deniz'e Sevgi Göstermediği İddia Edilen Kaan Yıldırım'a Anne Müdahalesi!

Pınar Deniz'e Sevgi Göstermediği İddia Edilen Kaan Yıldırım'a Anne Müdahalesi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.02.2024 - 11:47

Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi son zamanlarda gündemimizden düşmüyor. Evlenecekleri konuşulan çiftimiz arasında soğuk rüzgarlar estiği, Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'i yalnız bıraktığı konuşuluyor. 

Tüm bu iddialar üzerine, Kaan Yıldırım'ın annesinden ise ilk kez 'geliniyle' paylaşım geldi!

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Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz son zamanların en popüler isimlerinden.

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz son zamanların en popüler isimlerinden.

Bugüne kadar birçok projede izlediğimiz Pınar Deniz, özellikle Ceylin karakteriyle oyunculuğunu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Özellikle kızı Mercan ile olan sahnelerinde milyonların takdirini kazandı.

Pınar Deniz'in oyunculuğu sadece takdir edilmekle kalmadı, birçok ödüle de layık görüldü!

Pınar Deniz'in oyunculuğu sadece takdir edilmekle kalmadı, birçok ödüle de layık görüldü!

Yargı dizisinin Emmy Ödülleri'ne layık görülmesi, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başarısı derken, ülkece göğsümüz kabardı. 

Fakat bu başarıların ardından dikkatlerden kaçmayan bir nokta vardı.

Pınar Deniz'in şimdilerde evlilik hazırlığı içerisinde olduğu Kaan Yıldırım'dan bir tebrik paylaşımı görmemiş olmamız.

Pınar Deniz'in şimdilerde evlilik hazırlığı içerisinde olduğu Kaan Yıldırım'dan bir tebrik paylaşımı görmemiş olmamız.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilişkisi, 2022 yılında başladı ve hala tam gaz devam ediyor.

Öyle ki çiftimiz 2023 yılının yaz aylarında evliliğe ilk adımı da attılar. Pınar Deniz, aldığı teklifle gözyaşlarına hakim olamadı.

Öyle ki çiftimiz 2023 yılının yaz aylarında evliliğe ilk adımı da attılar. Pınar Deniz, aldığı teklifle gözyaşlarına hakim olamadı.

Her ne kadar çiftin ilişkisi sorunsuz devam etse de çiftin sevenleri, ilişkideki bir detaya dikkat kesildi son günlerde. 

Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'ı hiçbir anında yalnız bırakmaması, ancak Yıldırım'ın aynı davranışları sergilememesiydi konu.

Hiçbir özel anlarını anlatmayan Pınar Deniz'in, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın telefonunda 'cart curt' diye kayıtlı olması da cabası!

Hiçbir özel anlarını anlatmayan Pınar Deniz'in, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın telefonunda 'cart curt' diye kayıtlı olması da cabası!

Son olarak Pınar Deniz, sevgilisinin filminin galasında boy gösterdi. Aşkını dağa taşa haykırmaktan vazgeçmeyen Deniz, yine yalnız bırakmadı anlayacağınız.

Ortaya çıkan bazı detaylar üzerine ise Pınar Deniz'e tek bir tavsiye verildi;

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Blog Yağmuru'nun haberine göre, sosyal medya Kaan Yıldırım'ın bu tavırlarıyla çalkalanırken, Yıldırım'ın annesi olaya el attı!

Blog Yağmuru'nun haberine göre, sosyal medya Kaan Yıldırım'ın bu tavırlarıyla çalkalanırken, Yıldırım'ın annesi olaya el attı!

Kaan Yıldırım'ın annesi, 'gelini' Pınar Deniz ile ilk kez bir paylaşım yapmış oldu!

Ne dersiniz, bu fotoğraf bir gönderme olabilir mi?

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