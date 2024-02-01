Pınar Deniz'e Sevgi Göstermediği İddia Edilen Kaan Yıldırım'a Anne Müdahalesi!

Her ne kadar çiftin ilişkisi sorunsuz devam etse de çiftin sevenleri, ilişkideki bir detaya dikkat kesildi son günlerde.

Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'ı hiçbir anında yalnız bırakmaması, ancak Yıldırım'ın aynı davranışları sergilememesiydi konu.