Kaan Yıldırım'ın Aksine Hiçbir Gününde Sevgilisini Yalnız Bırakmayan Pınar Deniz Göze Battı!

Dört gözle düğün yapmaları beklenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti son zamanlarda bambaşka bir konuyla gündemde. Pınar Deniz sevgilisini hiçbir zaman yalnız bırakmazken ve her başarısını kutlarken aynı tavırları Yıldırım'ın göstermemesi tepkilere neden olmuştu. İyice şişip patlamaya hazır bomba haline gelen takipçilerinden Deniz'e 'Ayrıl!' tavsiyeleri geldi.

Bakalım 👇