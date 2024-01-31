Kaan Yıldırım'ın Aksine Hiçbir Gününde Sevgilisini Yalnız Bırakmayan Pınar Deniz Göze Battı!
Kaan Yıldırım'ın Aksine Hiçbir Gününde Sevgilisini Yalnız Bırakmayan Pınar Deniz Göze Battı!
Dört gözle düğün yapmaları beklenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti son zamanlarda bambaşka bir konuyla gündemde. Pınar Deniz sevgilisini hiçbir zaman yalnız bırakmazken ve her başarısını kutlarken aynı tavırları Yıldırım'ın göstermemesi tepkilere neden olmuştu. İyice şişip patlamaya hazır bomba haline gelen takipçilerinden Deniz'e 'Ayrıl!' tavsiyeleri geldi.
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Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve kendi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın aşkını duymayan kalmamıştır: Deniz her paylaşımında adeta haykırıyor!
2022 yılında aşkları duyulan çift, çok geçmeden evlilik teklifiyle ilişkilerini taçlandırarak sevenlerini mutlu etmişti.
İkilinin aşkından sual olunmasa da, Pınar Deniz'in hiçbir anında Kaan Yıldırım'ı yalnız bırakmaması ve Yıldırım'dan aynı tavrın görülmemesi tartışma yarattı.
Her şey Yargı dizisiyle Emmy ödülü kazanan Deniz'i, Yıldırım'ın tebrik etmemiş olmasıyla başladı.
Ayrıca Deniz'in sevgilisi Yıldırım'ın hiçbir özel gününü es geçmemesi de dikkatleri çekiyordu.
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Üstüne Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'i telefonuna 'Cartcurt' olarak kaydetmesi aşkını sorgulatmadı değil!
Şimdi de geçtiğimiz akşam yine sevgilisini yalnız bırakmaması üzerine sosyal medyadan yorum yağdı!
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Öte yandan farklı yorumlar da geldi...
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