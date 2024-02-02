Kardashian-Jenner'ların En Tatlı Üyesi Stormi Webster 6 Yaşına Girdi! "Elimizde Büyüdü" Yorumları Gecikmedi
Kardashian-Jenner'ların En Tatlı Üyesi Stormi Webster 6 Yaşına Girdi! "Elimizde Büyüdü" Yorumları Gecikmedi
Geçtiğimiz gün internet aleminin en sevilen ve bilinen bebişlerinden biri olan Kylie Jenner'ın kızı Stormi Webster'ın doğum günüydü! 6 yaşına giren Stormi'ye ailesinden sevgi dolu mesajlar geldi. Detaylar👇
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Birbirinden tatlı fotoğraflarıyla içimizi ısıtan Stormi doğduğu günden beri annesi sayesinde resmen gözlerimizin önünde büyüdü!
Jenner'ların ilk bebişi olan Stormi ailenin göz bebeklerinden biri bildiğimiz gibi.
Babasının kızı ve günümüzün de en küçük moda ikonlarından biri olmayı daha 6 yaşındayken başaran Webster internet alemini pozlarıyla resmen eritiyor!
Baban Travis Scott, annen Kylie Jenner derken bu küçük yaşında bile ne kadar şanslı olduğunu tahmin ediyordur diye düşünüyoruz!
Bugün 6 yaşına basan Stormi için daha önce de ikonik doğum günü partileri düzenlemişti anne Jenner hatırlarsanız...
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Kylie Jenner hikayesinden paylaştığı videoyla partiden ipuçlarını takipçilerine gösterdi ve "doğum günü haftası başlasın" diye ekledi. Bilindiği gibi Kylie ve Travis ikilisinin oğulları Aire Webster'ın da doğum günü 2 Şubat!
Stormi'nin babası Travis Scott ise kızının doğum gününü "kraliçemin doğum günü kutlu olsun" notunu düşerek bu fotoğrafla kutladı.
Teyzelerinden biri olan Kim Kardashian tatlı bir doğum günü mesajı paylaştı ve "İyi ki doğdun Stormi. Seni çoooooook seviyorum! Kimse senin gibi sarılamıyor” yazdığı hikayeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Birbirleriyle yaşıt olan güzeller güzeli Chicago ve Stormi'nin bu pozu kalplerimizi resmen eritti😍
Gelen tepkilere bakalım👇
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Her sene olduğu gibi bu seneki doğum günü organizasyonunu da merakla bekliyoruz! Siz ne düşünüyorsunuz?
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