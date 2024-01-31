Aşk Heyecanı Bitmiyor! Dua Lipa ve Yeni Sevgilisi Callum Turner Yine Dudak Dudağa Görüntülendi

Ünlü Arnavut ve İngiliz şarkıcımız Dua Lipa ya da diğer bilinen isimleriyle Tüla Lipa ve Şükrü Özyıldız. 33 yaşındaki İngiliz aktör ve model Callum Turner ile hem geçen hafta hem de geçtiğimiz gün öpüşerek kameralara poz verirken görüldüler. Detaylar için kaydırın👇👇👇