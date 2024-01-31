Aşk Heyecanı Bitmiyor! Dua Lipa ve Yeni Sevgilisi Callum Turner Yine Dudak Dudağa Görüntülendi
Aşk Heyecanı Bitmiyor! Dua Lipa ve Yeni Sevgilisi Callum Turner Yine Dudak Dudağa Görüntülendi
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/01/30/dua-li...
Ünlü Arnavut ve İngiliz şarkıcımız Dua Lipa ya da diğer bilinen isimleriyle Tüla Lipa ve Şükrü Özyıldız. 33 yaşındaki İngiliz aktör ve model Callum Turner ile hem geçen hafta hem de geçtiğimiz gün öpüşerek kameralara poz verirken görüldüler. Detaylar için kaydırın👇👇👇
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Tam bir parti kızı olan güzeller güzeli Dua Lipa şu sıralar tek tabanca takılıyordu.
Tatiller, yeni işler, partiler sonra yine tatiller derken tutamadık kızımızı.
Bir de şu sıralar pek bir neşeli Dua Lipa bir görseniz. Biz de zannediyoruz ki tatil yaradı Lipa'ya ama meğerse yeni manita yapmış.
Yeni aşkının ismi Callum Turner. Kendisi hem aktör hem de model. 33 yaşında, 1,87 boyunda ve kova burcu.
İlk olarak bir suşi date'inden dönen çift kameralara bu şekilde yakalanmıştı. Callum Turner ile beraber romantik bir akşam yemeği yemişler tahminimizce. Sevgililer mi değiller mi tam anlayamadık derken...
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Geçtiğimiz haftalarda çiftimiz tatlış tatlış eğlenirlerken kameralara yakalandı.
Ardından dudak dudağa anları yakalanan çiftimizin böylece beraber olduğu dedikoduları artık dedikodu olmaktan biraz olsun çıktı. Biz bu ikiliyi çok yakıştırdık.😍
Geçen gün tekrardan kameralara sarmaş dolaş yakalandı çiftimiz. Anladık nihayetinde bunlar olmuşşş.😏
Alışveriş ve kahve date'inde görüntülenen çiftimizin birbirlerine bakışlarına baksanıza çok romantikkk.❤️🧿
Doyamıyorlar birbirlerine sevgi dolu öpücükler havada uçuşuyor cidden.💋🔥
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İki yıllık eski sevgilisi Anwar Hadid ile ayrıldıktan sonra Dua Lipa dedikodulara göre, Aron Piper, Trevor Noah ve Jack Harlow gibi isimlerle denemişti fakat en ses getireni...
42 yaşındaki eski sevgilisi Romain Gavras olmuştu. Diğer ilişkileri ve Gavras'ın zıttı olan Dua Lipa'nın yeni sevgilisi Callum Turner biraz kafamızı karıştırmadı değil.
Ya Dua Lipa'nın belirli hoşuna giden bir tipi yok, ya kızımızın kafası karışık ya da konu gönül meselesi oldu mu onun için partnerinin yaşı, görünüşü falan hiç önemli değil.
Bakalım bu ilişki nereye kadar gidecek... Siz bu ikiliyi yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım...
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