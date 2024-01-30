Ünlü Delimiz Kanye West, Gazetecilerin Eşi Bianca Censori'ye Laf Atması Üstüne Resmen Öfke Krizi Geçirdi
Ünlü Delimiz Kanye West, Gazetecilerin Eşi Bianca Censori'ye Laf Atması Üstüne Resmen Öfke Krizi Geçirdi
Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/29/entert...
Kanye West, TMZ tarafından kaydedilen bir videoya göre, Pazartesi günü Hollywood Bulvarı'ndaki Charlie Wilson'un 'Walk of Fame' törenine giderken bir paparazzinin elinden telefonu agresif bir şekilde kaparak yanıtlamadığı bir soru üzerine sinirlendi. Paparazzi, eşi Bianca Censori'nin 'özgür iradeye' sahip olup olmadığını sorduğu sırada olay meydana geldi. Detaylar👇👇👇
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Yıllardır gündemden düşmeyi reddeden, her yeni olayıyla herkesi afallatan Ye, Aralık 2022'de Bianca Censori ile evlenmişti.
Bu evlilik çiftin sevenlerini biraz endişelendirdi, çünkü Ye'nin Censori'yi kısıtladığına ve ona zorla istemediği şeyler yaptırdığına inanıyorlardı.👇
Bir kaynağın belirttiğine göre Censori sosyal medyayla haşır neşirdi - ta ki Kanye ile evlenene kadar... Hayranları da haliyle Censori için endişelendiler.
Bunun doğru olup olmadığını merak eden bir paparazzi Pazartesi günü Ye'yi video kaydına almak istedi ve ardından olay çıktı.
Videoda, paparazzi West'e arkadan yaklaşarak, "İnsanlar Bianca'nın özgür iradesi olup olmadığını bilmek istiyor, bazıları senin onu kontrol ettiğini söylüyor..." diye sormaya başladı. Ancak cümlesini bitiremeden rapçi, yüzünü ona döndü ve aniden kadının telefonunu kaptı...
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Anlık olarak ekran kararmış olsa da Ye'nin "Bana aptalca şeylerle gelme, ben bir insanım. Deli misin?" dediği duyuluyordu.
Ardından "Ben bir efsaneyim, ben buraya Charlie Wilson'ı desteklemeye gelmişim ve sen bana karım hakkında saçma sapan sorular soruyorsun. O benim karım" dedi.
Görünüşe göre dedikodular Kanye'yi sinirlendirmiş. Çünkü muhabiri azarlamaya devam ederek "özgür iradesi" olup olmadığını ya da "şeytan için çalışıp çalışmadığını" sordu. Paparazzi telefonunu geri istediğinde ise Ye telefonu vermedi.
Bizim deli durur mu? "Bana karımın özgür ifadesi olup olmadığını sordun. Bu yetişkin bir süper kahramana sorulacak en aptal ve ahlaksız soru." diye karşılık vermeye devam etti tabii.
"Bu doğru mu yanlış mı? Soruma cevap ver, ben senin sorularını cevaplamak zorundayım, sorularıma cevap ver!"
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Tabii ki Kanye yine şaşırtmadı ve geri adım atmaksızın, olayın hemen sonrasında muhabire iş teklif etti, maaşını iki katına çıkarmayı bile teklif etti.
Daily Mail'e göre, Ye, Censori'nin 29 yaşındayken olumsuz yorumlardan kaçınmak için uygulamaları kullanmasını yasaklıyormuş. Ancak bu hareket, onu "yalnızlaştırmış" durumda.
Kendi hesabından eşinin çıplaklığını her yere yayması hem Kanye'yi kontrolcü biri yapar, hem Bianca'yı izole eder, hem de bu rahatsız edici bir şey diyor kaynak.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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