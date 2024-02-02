Justin Bieber 17 Yıl Önce Oturup Gitar Çalarak Para Kazandığı Kaldırımı Eşi ve Dostlarıyla Ziyaret Etti
Justin Bieber 17 Yıl Önce Oturup Gitar Çalarak Para Kazandığı Kaldırımı Eşi ve Dostlarıyla Ziyaret Etti
Justin Bieber 2007 senesinde kaldırımda gitar çalarak para kazanmaya çalıştığı yeri yıllar sonra dünyaca ünlü bir şarkıcı olarak yanında güzeller güzeli eşi Hailey ve dostları ile ziyaret etti. Detaylar👇
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Genç kızların ergenlik yıllarını süsleyen hayatımıza "One Less Lonely Girl" şarkısında yakladığı başarıyla giren Justin Bieber'ı yıllar boyunca tanımayan kalmadı.
Kariyerine YouTube'a koyduğu videoların popüler olmasıyla başlayan Bieber ortalığı yakıp geçmeye daha 14 yaşındayken Kanada Hot 100'de 15'e, Bilboard Hot 100'de ise ilk 20'ye girerek başarmıştı.
Justin'in 2015'te Grammy kazanmasını sağlayan “PURPOSE” albümü dünya çapında 21 milyonun üzerinde kopya sattınca daha da ilgi odağı olmuştu ve bunu başardığında 19 yaşındaydı.
Peki 2010 senesinde, daha 13 yaşındayken, internetin en çok aratılan ismi olan Bieber'ın başarı öyküsü nasıl başlamış biliyor musunuz?
İşte tam olarak böyle! Kaldırımda gitar çalarak ve para kazanmaya çalışarak şimdi olduğu noktaya gelebilmiş şarkıcı...
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13 yaşında sokaklarda gitar çalan Justin'den başka bir kare👇
Bizi asıl duygulandıran ise bu fotoğraf oldu! Her şeyin başladığı noktada yanında güzeller güzeli karısı Hailey Bieber ve dostlarıyla... Dünyaca ünlü bir şarkıcı olmayı başarmış, milyon dolarlar kazanan, kendi giyim markasını çıkartmış bir isim olan Justin Bieber aynı noktada bu fotoğrafı çektirmiş.
Bu fotoğraflara gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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