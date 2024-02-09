Drake'in Mastürbasyon Yaparken İfşa Edilen Videosuna Cevap Verdiği İddia Edilen Konser Görüntüsü Viral Oldu!
Drake'in Mastürbasyon Yaparken İfşa Edilen Videosuna Cevap Verdiği İddia Edilen Konser Görüntüsü Viral Oldu!
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Dünyaca ünlü rapçi Drake, yalnızca şarkılarıyla değil çalkantılı özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık gündem olan, yabancı magazinin radarından da hiç çıkmayan isimlerden!
Birkaç hafta önce Grammy ödüllerine verdiği imalı "bu törenler hiçbir şey belirlemiyor" tepkisiyle konuşulmuştu kendisi.
Fakat son günlerde gündemden bir an olsun düşmemesinin başka ve biraz da tatsız bir sebebi var...
Belki denk gelmişsinizdir, Drake'in mastürbasyon videosu ışık hızıyla tüm dünyaya yayılıp dillere fena düştü.
Yayılan mastürbasyon ifşasının ardından bir paylaşımda bulunan Drake'in videoyla ilgili "Penisimi dünyadan saklamıyordum, dünyayı penisimden saklıyordum.." açıklaması daha da fazla tepki ve ilgi çekmesine sebep oldu.
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Geçtiğimiz saatlerde ise yeni bir video daha viral oldu. TikTok'ta yayılan videoda Drake'in konserinde mastürbasyon videosu hakkında bir açıklama yaptığı iddia edildi.
Buyurun gelin, TikTok'u ayağa kaldırıp "nazik elli hanımlar" trendi başlatan videoda, Drake'in "madem yayıldı, nazik elli hanımlar, neredesiniz?" dediği anlara beraber bakalım!
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