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Drake'in Mastürbasyon Yaparken İfşa Edilen Videosuna Cevap Verdiği İddia Edilen Konser Görüntüsü Viral Oldu!

Drake'in Mastürbasyon Yaparken İfşa Edilen Videosuna Cevap Verdiği İddia Edilen Konser Görüntüsü Viral Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
09.02.2024 - 21:41

Mastürbasyon videosu ifşa edilen Drake'in konserde konuya dair açıklama yaptığı iddia edilen video TikTok'ta jet hızıyla viral oldu! Drake'in kadınlara seslendiği anlar ortalığı ayağa kaldırdı.

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Dünyaca ünlü rapçi Drake, yalnızca şarkılarıyla değil çalkantılı özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık gündem olan, yabancı magazinin radarından da hiç çıkmayan isimlerden!

Dünyaca ünlü rapçi Drake, yalnızca şarkılarıyla değil çalkantılı özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık gündem olan, yabancı magazinin radarından da hiç çıkmayan isimlerden!

Birkaç hafta önce Grammy ödüllerine verdiği imalı "bu törenler hiçbir şey belirlemiyor" tepkisiyle konuşulmuştu kendisi.

Birkaç hafta önce Grammy ödüllerine verdiği imalı "bu törenler hiçbir şey belirlemiyor" tepkisiyle konuşulmuştu kendisi.

Merak edenleriniz için sert çıkışının detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat son günlerde gündemden bir an olsun düşmemesinin başka ve biraz da tatsız bir sebebi var...

Fakat son günlerde gündemden bir an olsun düşmemesinin başka ve biraz da tatsız bir sebebi var...

Belki denk gelmişsinizdir, Drake'in mastürbasyon videosu ışık hızıyla tüm dünyaya yayılıp dillere fena düştü.

Belki denk gelmişsinizdir, Drake'in mastürbasyon videosu ışık hızıyla tüm dünyaya yayılıp dillere fena düştü.

Yayılan mastürbasyon ifşasının ardından bir paylaşımda bulunan Drake'in videoyla ilgili "Penisimi dünyadan saklamıyordum, dünyayı penisimden saklıyordum.." açıklaması daha da fazla tepki ve ilgi çekmesine sebep oldu.

Yayılan mastürbasyon ifşasının ardından bir paylaşımda bulunan Drake'in videoyla ilgili "Penisimi dünyadan saklamıyordum, dünyayı penisimden saklıyordum.." açıklaması daha da fazla tepki ve ilgi çekmesine sebep oldu.

Drake'in videosunu analiz edenlerin yorumlarından bu yazımızda bahsetmiştik:

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Geçtiğimiz saatlerde ise yeni bir video daha viral oldu. TikTok'ta yayılan videoda Drake'in konserinde mastürbasyon videosu hakkında bir açıklama yaptığı iddia edildi.

Geçtiğimiz saatlerde ise yeni bir video daha viral oldu. TikTok'ta yayılan videoda Drake'in konserinde mastürbasyon videosu hakkında bir açıklama yaptığı iddia edildi.

Kimileri videonun yapay zeka ürünü olduğunu söyledi, kimileri de o konserde olduğunu ve Drake'in cevabının gerçek olduğunu savundu... Gerçek mi fake mi henüz bilmiyoruz ama değilse bile yapılan edit görmeye değer!

Buyurun gelin, TikTok'u ayağa kaldırıp "nazik elli hanımlar" trendi başlatan videoda, Drake'in "madem yayıldı, nazik elli hanımlar, neredesiniz?" dediği anlara beraber bakalım!

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