Ünlü DJ Khaled Ayakkabılarının Kirlenmesini İstemediği İçin Korumalarına Kendini Taşıtınca Yok Artık Dedirtti

Grammy ödüllü ünlü DJ Khaled yaptığı iş birlikleri ve şarkılarıyla oldukça bilinen bir isim, geçtiğimiz saatlerde konser vereceği festival alanına giriş yapan ismin ayakkabıları kirlenmesin diye korumlarının sırtına çıkması dikkatlerden kaçmadı. Detaylar için👇