Ünlü DJ Khaled Ayakkabılarının Kirlenmesini İstemediği İçin Korumalarına Kendini Taşıtınca Yok Artık Dedirtti
Ünlü DJ Khaled Ayakkabılarının Kirlenmesini İstemediği İçin Korumalarına Kendini Taşıtınca Yok Artık Dedirtti
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Filistin asıllı Amerikalı Dj Khaled yaptığı şarkılarla sık sık hit olan çoğumuzun tanıdığı bir isim...
Radyo DJ'liği ile başlayan kariyerini dünyaca ünlü müzik yapımcılığına ve sanatçılığa yükselten isim yaptığı düetlerle kariyerini neredeyse zirveye taşımış.
Rihanna, Drake, Lil Wayne gibi isimlerle çalışarak müziğini milyonlara kanıtlamış DJ Khaled bu şatafatlı hayata da hızlı bir giriş yaptı ve çabucak adapte oldu...
Ayakkabılara olan düşkünlüğü küçümsenemez derecede olan DJ'in daha önce sırf ayakkabılarını koyabilmek için bir oda tuttuğu ve onları burada depoladığı magazine konu olmuştu...
Ayakkabılarını utanmasa başının üzerinde taşıyacak Khaled sık sık bunun gibi görsellerle gündeme geliyor👇
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8 milyon dolar değerinde bir ayakkabı koleksiyonuna sahip olduğu bilinen isim daha önce "Spor ayakkabılar hip hop kültürünün önemli bir parçası ve onları toplamak da tıpkı müzik yapmak gibi bir sanat" açıklamasında bulunmuştu.
Bu yüzden son yaptığı hareket çok da şaşırtmadı! Miami'deki bir festivalde sahne alacak olan Grammy ödüllü DJ Khaled, performans öncesinde arabasından inecekken korumalarından kendisine yardım etmesini istedi.
Ayakkabılarının temiz kalmasını isteyen ünlü DJ, güvenlik görevlilerinden yardım alarak kendini önce bir araca sonrasında da sahne alacağı alana taşıttı...
İşte o görüntüler 👇
"Korumalar huzur içinde yatsın"
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"Rekoru korumalar tutuyor 💀"
"Zenginliğini kanıtlamaya çalışsaydı başka bir çift alabileceğini göstererek pisliğin üzerinde tepinirdi. Bunun yerine aşırı korumacı, cimriliğini gösteriyor."
"Sanırım korumaları sırt ağrısı olduğu için hastalık izni aldı"
"Spor ayakkabılarıyla yürümek istemediği için kendini taşıtmak delilik 😐🙃"
"Nefret bir yana, sonunda onu taşıyan iki adama da saygı gösterdi. Ekstra olduğunu biliyordu, sadece ayakkabılarını mahvetmek istemedi."
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"Kardeşim 2 çift almalıydı"
"Acaba iş tanımlarında ağır kaldırma var mıydı?"
"Ağır kaldırdıkları için ekstra ödeme almalılar"
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