Fifth Harmony Geri Geliyor! Grubun Eski Üyesi Camila Cabello'nun Katıldığı Görüşmeler Hayranlarını Sevindirdi
Fifth Harmony Geri Geliyor! Grubun Eski Üyesi Camila Cabello'nun Katıldığı Görüşmeler Hayranlarını Sevindirdi
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/01/entert...
Eski müzik gruplarından biri olan ve Camila Cabello'nun gruptan ayrılmasıysa süresiz bir ara veren Fifth Harmony grubu sektöre geri dönüyor. Üstelik kariyerine solo devam eden Cabello'nun da gruba tekrardan döneceği iddia edildi. Detaylar👇
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The X Factor isimli yarışmada kazandıkları başarıyla 2012 senesinde bir kız müzik grubu olarak kurulan Fifth Harmony'i çoğumuz biliyoruz.
Grubun çıkış yılından itibaren yakaladığı başarıyı zaten küçümsemek mümkün değil, o yıllarda yaptıkları her şarkı yetenekleri sayesinde büyük dinlenmelere ulaşıyordu.
One Direction ile aynı programdan çıkan Fifth Harmony kısa sürede başarıyı yakalamışken kaderleri o dönemin en ünlü erkek grubuyla benzer bitti.
Camila Cabello'nun grubu 2016 yılında terk etmesiyle kalan üyeler Lauren Jauregui, Ally Brooke, Dinah Jane Hansen, Normani Kordei grubun faaliyetlerini bir süre dört kişi olarak devam etmişti.
Cabello 2018 yılında atıldığı solo kariyerini güzel bir başarıyla devam ettirse de geçtiğimiz gün yayınlanan haber herkesi şaşırttı...
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Hayranlarına müjdeli haber geldi...Fifth Harmony yeniden bir araya gelmek için görüşmeler yapıyormuş!
Süresiz bir ara verdiklerini duyurmalarından altı yıl sonra, Normani, Lauren Jauregui, Ally Brooke ve Dinah Jane'in tekrar bir araya gelmeye istekli oldukları ve 2016'da kız grubundan acımasızca ayrılan Camila Cabello'nun da görüşmelerin bir parçası olduğu ortaya çıktı.
Fifth Harmony, "All in My Head" de dahil olmak üzere geçmişteki hit şarkılarının TikTok'ta viral olmaya başlamasının ardından hayranlarına yeni bir şarkı sunma kararı almış!
Muhtemel yeniden birleşmenin Normani ve Cabello'nun yakında yayınlanacak solo albümlerini etkilemeyeceği, zira bunun tamamen ayrı bir proje olacağı söylendi.
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