Cole Sprouse Katıldığı Defilede Giydiği Ceketle "Bir Büyük Beden Al Seneye de Giyersin"in Dozunu Kaçırdı
Cole Sprouse Katıldığı Defilede Giydiği Ceketle "Bir Büyük Beden Al Seneye de Giyersin"in Dozunu Kaçırdı
Geçtiğimiz ay yeni filmi Lisa Frankenstein isimli filmdeki başrolüyle ekranlara dönen Cole Sprouse dün gerçekleşen bir defiledeki görünümüyle dillere fena düştü. Detaylar içeriğimizde👇
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Sprouse kardeşlerin Cole Sprouse'u ekranlarda sık sık görmeye alışık olduğumuz isimlerden biri. Kendisini birçok farklı türdeki dizi ve filmlerde görüyoruz.
Geçtiğimiz ay Lisa Frankenstein isimli filme beyaz perdeye dönen oyuncuya sevgilisi ve kardeşi de eşlik etmişti hatırlarsanız.
Disney'in The Suite Life of Zack & Cody dizisinde ikiz kardeşi Dylan Sprouse ile birlikte şöhrete kavuşan eski çocuk yıldız, Riverdale dizisi ile tanınırlığını arttırdı.
Gündeme çapkınlıklarıyla da gelen Cole kız arkadaşı Ari Fournier ile iki yıldır birlikte, genellikle kameralara birlikte görülmekten kaçınan çift oldukça beğeniliyor...
Yıllar içinde stil anlayışını değiştiren oyuncu, duruma ve ruh haline bağlı olarak hem özel dikim takım elbise hem de bol kıyafetler giymeyi seviyor.
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Riverdale'deki rolüyle tanınan 31 yaşındaki aktör Cole Sprouse, Balenciaga'nın Paris Moda Haftası defilesinde cesur moda seçimiyle dikkatleri üzerine çekti.
Sprouse defileye, abartılı omuz vatkaları ve bol kesim ekose pantolonuyla tamamlanan, oldukça büyük bedende kahverengi bir takım elbise giyerek katıldı.
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
"Aptal gibi gözüküyorsun"
"Vay canına! Bu modaya bakarken gözlerim acıyor 🫣🫣"
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"trajik"
"Neden.. ama.. NEDEN?"
"Bu kimin en komik görüneceği hakkında bir yarışma mı? 🙄🤦🏻 "
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"bu trendden nefret ediyorum"
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