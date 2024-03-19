Ahmet Kural'ın Eşi Çağla Gizem Şahin Doğuma Sayılı Günler Kala Karnı Burnunda Yeni Pozlarını Paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde doğum için Amerika'ya gidecekleri öğrenilen Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti gün sayıyor. 8 aylık hamile olan Çağla Gizem Şahin'den karnı burnunda pozlar geldi. 👇

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