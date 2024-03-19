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Ahmet Kural'ın Eşi Çağla Gizem Şahin Doğuma Sayılı Günler Kala Karnı Burnunda Yeni Pozlarını Paylaştı!

Ahmet Kural'ın Eşi Çağla Gizem Şahin Doğuma Sayılı Günler Kala Karnı Burnunda Yeni Pozlarını Paylaştı!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 12:34

Geçtiğimiz günlerde doğum için Amerika'ya gidecekleri öğrenilen Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti gün sayıyor. 8 aylık hamile olan Çağla Gizem Şahin'den karnı burnunda pozlar geldi. 👇

Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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'Kardeş Payı', 'İşler Güçler' ve 'Düğün Dernek' gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü komedi oyuncusu Ahmet Kural, aşklarıyla ve davalarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden.

'Kardeş Payı', 'İşler Güçler' ve 'Düğün Dernek' gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü komedi oyuncusu Ahmet Kural, aşklarıyla ve davalarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden.

Geçtiğimiz yıl da avukat Çağla Gizem Şahin'le Bodrum Cennet Koyu'nda dünyaevine girmesiyle konuşuldu.

Geçtiğimiz yıl da avukat Çağla Gizem Şahin'le Bodrum Cennet Koyu'nda dünyaevine girmesiyle konuşuldu.

Mutlulukları her daim yüzlerine yansıyan çift, bir süre önce de bebek bekledikleri müjdesini sosyal medya hesaplarından bu kareyle vermişlerdi.👇

Mutlulukları her daim yüzlerine yansıyan çift, bir süre önce de bebek bekledikleri müjdesini sosyal medya hesaplarından bu kareyle vermişlerdi.👇

Son günlerde 'Gassal' dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Ahmet Kural, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor.

Son günlerde 'Gassal' dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Ahmet Kural, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor.

Ahmet Kural, oğlunun adını 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde de hayat verdiği karakterin adı olan Kemal koyacağını şu sözlerle açıklamıştı.👇

Ahmet Kural, oğlunun adını 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde de hayat verdiği karakterin adı olan Kemal koyacağını şu sözlerle açıklamıştı.👇

“Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal'den geliyor ismi… İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur' demişti.

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Geçtiğimiz günlerde de Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin çekimlerini mart sonunda tamamlamayı planlayan başarılı oyuncunun oğlunun doğumu için Amerika’ya gideceği öğrenilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin çekimlerini mart sonunda tamamlamayı planlayan başarılı oyuncunun oğlunun doğumu için Amerika’ya gideceği öğrenilmişti.

Sevilen çiftin, bebeklerinin doğumu için Amerika'ya gidecek olması sosyal medyada biraz eleştirildi. Gelen yorumlara burada yer vermiştik.👇

Doğuma günler kala Çağla Gizem Şahin'den karnı burnunda pozlar arka arkaya geldi.👇

Doğuma günler kala Çağla Gizem Şahin'den karnı burnunda pozlar arka arkaya geldi.👇

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Bu pozlar çok beğenildi.👇

Bu pozlar çok beğenildi.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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