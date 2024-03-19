Seul'den Sonra Rotayı Tokyo'ya Çeviren Serenay Sarıkaya'nın Asya'ya Nam Salan Güzelliği!
Seul'den Sonra Rotayı Tokyo'ya Çeviren Serenay Sarıkaya'nın Asya'ya Nam Salan Güzelliği!
Ünlü oyuncumuz Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta elçisi olduğu markanın global etkinliğine katılmak için Güney Kore'ye uçmuştu hatırlarsanız. Seul'de gerçekleşen etkinlikteki pozları sosyal medyayı cayır cayır yakarken, rotayı peşinden Japonya'ya çevirdi. Tokyo gecelerindeki hallerini paylaşan Serenay yine ortalığı aleve verdi!
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Magazinin, ekranların, dijitalin kısacası her mecranın en sevilen isimlerinden biri ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya elbette!
Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinin final yapmasının ardından kendini uçsuz bucaksız tatillere atan Serenay Sarıkaya, döner dönmez sevgilisi Mert Demir'in yanında almıştı soluğu hatırlarsanız.
Bulgari markasının reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki etkinlik için hazırlandığı anlar ve verdiği pozlarla sosyal medyada epey konuşulmuştu hatırlarsanız.
Global tüm elçilerin katılım gösterdiği etkinlikte elbette Güney Kore'nin en ünlü idolleri de vardı. Serenay Sarıkaya'nın bu isimlerle çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada K-POP fanlarının oldukça ilgisini çekti.
Kore çıkarmasından sonra Sarıkaya'nın sosyal medya hesabını inceleyenler hiçbir eski sevgilisini takipten çıkmadığını gördü.
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Gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, Güney Kore'nin ardından rotayı Japonya'ya çevirerek Tokyo pozlarını takipçileri ile paylaştı.
Fotoğraf serisinin açıklamasına da ünlü Japon animesi Pokemon'un jenerik repliği "Gotta catch em all!" yazmayı tercih etti.
Gelin önce Serenay Sarıkaya'nın Tokyo pozlarına, ardından da gelen yorumlara bakalım!
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Tabii ki güzelliği övgülere doyulamadı!
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