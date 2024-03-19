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Seul'den Sonra Rotayı Tokyo'ya Çeviren Serenay Sarıkaya'nın Asya'ya Nam Salan Güzelliği!

Seul'den Sonra Rotayı Tokyo'ya Çeviren Serenay Sarıkaya'nın Asya'ya Nam Salan Güzelliği!

Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
19.03.2024 - 13:07

Ünlü oyuncumuz Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta elçisi olduğu markanın global etkinliğine katılmak için Güney Kore'ye uçmuştu hatırlarsanız. Seul'de gerçekleşen etkinlikteki pozları sosyal medyayı cayır cayır yakarken, rotayı peşinden Japonya'ya çevirdi. Tokyo gecelerindeki hallerini paylaşan Serenay yine ortalığı aleve verdi!

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Magazinin, ekranların, dijitalin kısacası her mecranın en sevilen isimlerinden biri ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya elbette!

Magazinin, ekranların, dijitalin kısacası her mecranın en sevilen isimlerinden biri ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya elbette!

Kendisini mutlaka bir şekilde sosyal medyada ve magazinde görüyoruz. Son dönemde ilişki haberleriyle yeniden karşımızda olan ünlü oyuncunun yaptıklarını yakından takip ediyoruz elbette.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinin final yapmasının ardından kendini uçsuz bucaksız tatillere atan Serenay Sarıkaya, döner dönmez sevgilisi Mert Demir'in yanında almıştı soluğu hatırlarsanız.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinin final yapmasının ardından kendini uçsuz bucaksız tatillere atan Serenay Sarıkaya, döner dönmez sevgilisi Mert Demir'in yanında almıştı soluğu hatırlarsanız.

Mert Demir ile olan ilişkilerini bir türlü resmi olarak açıklamasalar da sürekli yan yana, birlikte görüyoruz bu çifti. Sosyal meydada birbirlerinin fotoğraflarının altına yaptıkları yorumlar da gösteriyor elbette bir şeyleri.

Bulgari markasının reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki etkinlik için hazırlandığı anlar ve verdiği pozlarla sosyal medyada epey konuşulmuştu hatırlarsanız.

Bulgari markasının reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki etkinlik için hazırlandığı anlar ve verdiği pozlarla sosyal medyada epey konuşulmuştu hatırlarsanız.

Bandanalı tarzıyla adından sıkça bahsettiren Serenay'ın tarzı kimileri tarafından çok şık, kimileri tarafından oldukça garip bulunmuştu. Ancak Seul'de epey dikkat çekmişti.

Global tüm elçilerin katılım gösterdiği etkinlikte elbette Güney Kore'nin en ünlü idolleri de vardı. Serenay Sarıkaya'nın bu isimlerle çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada K-POP fanlarının oldukça ilgisini çekti.

Global tüm elçilerin katılım gösterdiği etkinlikte elbette Güney Kore'nin en ünlü idolleri de vardı. Serenay Sarıkaya'nın bu isimlerle çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada K-POP fanlarının oldukça ilgisini çekti.

BLACKPINK'ten Lisa ve ENHYPEN üyeleri Ni-Ki ve Jungwon ile fotoğrafları görenleri şaşırtmıştı.

Kore çıkarmasından sonra Sarıkaya'nın sosyal medya hesabını inceleyenler hiçbir eski sevgilisini takipten çıkmadığını gördü.

Kore çıkarmasından sonra Sarıkaya'nın sosyal medya hesabını inceleyenler hiçbir eski sevgilisini takipten çıkmadığını gördü.

Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz ve Umut Evirgen'i hala takip ediyor olması kimilerini oldukça şaşırtmıştı.

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Gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, Güney Kore'nin ardından rotayı Japonya'ya çevirerek Tokyo pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, Güney Kore'nin ardından rotayı Japonya'ya çevirerek Tokyo pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Fotoğraf serisinin açıklamasına da ünlü Japon animesi Pokemon'un jenerik repliği "Gotta catch em all!" yazmayı tercih etti.

Fotoğraf serisinin açıklamasına da ünlü Japon animesi Pokemon'un jenerik repliği "Gotta catch em all!" yazmayı tercih etti.

Gelin önce Serenay Sarıkaya'nın Tokyo pozlarına, ardından da gelen yorumlara bakalım!

Gelin önce Serenay Sarıkaya'nın Tokyo pozlarına, ardından da gelen yorumlara bakalım!

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Tabii ki güzelliği övgülere doyulamadı!

Tabii ki güzelliği övgülere doyulamadı!

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