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Lüks Villasının Detaylarını Gördüğümüz Fahriye Evcen Bu Kez Havuzlu Manzarasını Paylaştı

Lüks Villasının Detaylarını Gördüğümüz Fahriye Evcen Bu Kez Havuzlu Manzarasını Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.03.2024 - 22:28

Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, magazin manşetlerinden eksik olmuyor. Özçivit şu sıralar yurt dışındaki hayranlarıyla, Evcen ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde lüks evinden detaylar gördüğümüz Evcen, bu kez de evinin manzarasını paylaştı.

Evcen'in lüks villasından paylaştığı havuzlu manzara dikkat çekti!

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2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, magazinin de yakından takip ettiği isimler arasında.

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, magazinin de yakından takip ettiği isimler arasında.

Bugüne kadar pek çok projede yer alan ünlü isimler, başarılı oyunculuklarıyla takdir topladı. Özel hayatları da magazin manşetlerinden eksik olmayan çift, büyük bir hayran kitlesine sahip.

2019 yılında ilk çocuklarını, 2023 yılında ikinci çocuklarını kucaklarına alan Evcen ve Özçivit, mutlu aile pozlarını minik oğullarının yaş günüyle beraber paylaşmıştı.

2019 yılında ilk çocuklarını, 2023 yılında ikinci çocuklarını kucaklarına alan Evcen ve Özçivit, mutlu aile pozlarını minik oğullarının yaş günüyle beraber paylaşmıştı.

Minik Kerem Özçivit'in yaşını doldurmasıyla birlikte, yüzünü de gördük. Ailecek yapılan kutlamadan gelen fotoğraflar ise çok beğenildi.

Son zamanlarda sık sık oğulları ile paylaşım yapan Fahriye Evcen, elbette kendi pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son zamanlarda sık sık oğulları ile paylaşım yapan Fahriye Evcen, elbette kendi pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü ismin sosyal medya hesabında tam 13,7 milyon takipçisi bulunuyor. Haliyle pozları da beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor!

Fakat gelin görün ki, evin içerisinde deri ceket ve çizmeleriyle verdiği poz için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz;

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Evcen, setlerden, tatillerinden, ufak gezilerinden pozlarını da paylaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Evcen, setlerden, tatillerinden, ufak gezilerinden pozlarını da paylaşıyor.

Fakat 'en çok nereden paylaşım yapıyor?' derseniz, bunun cevabının kendi evi olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde.

Fahriye Evcen'in görmüş olduğunuz konumda pek çok fotoğrafını görünce, buranın evi olduğuna artık emin olduk!

Fahriye Evcen'in görmüş olduğunuz konumda pek çok fotoğrafını görünce, buranın evi olduğuna artık emin olduk!

Yeri geldi eşi ve çocuklarıyla bayram kutlamalarını da burada yaptı kendisi.

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Tabii bir de bu lüks evin bahçesinden, kapısından paylaşımlar gördük.

Tabii bir de bu lüks evin bahçesinden, kapısından paylaşımlar gördük.

Genellikle güneşli havanın tadını çıkarttığını gördüğümüz Evcen, böylece bir yapbozu tamamlar gibi, evini tamamlamaya başladı!

Anne oğulun bu ilk pozlarında da Evcen ve Özçivit çiftinin lüks villasının manzarasını görme fırsatı elde etmiştik.

Anne oğulun bu ilk pozlarında da Evcen ve Özçivit çiftinin lüks villasının manzarasını görme fırsatı elde etmiştik.

Fahriye Evcen, son paylaştığı videoyla yapbozun büyük bir kısmını tamamladı. Bu kez lüks villanın havuzlu manzarasını tamamen gördük!

Fahriye Evcen, son paylaştığı videoyla yapbozun büyük bir kısmını tamamladı. Bu kez lüks villanın havuzlu manzarasını tamamen gördük!

Evcen'in paylaşımında, bahçede asılı duran Fenerbahçe bayrağı da, dikkatlerimizden kaçmadı.

Evcen'in paylaşımında, bahçede asılı duran Fenerbahçe bayrağı da, dikkatlerimizden kaçmadı.

Karı koca Fenerbahçeli olan bir çiftten de bu beklenirdi doğrusu!

Karı koca Fenerbahçeli olan bir çiftten de bu beklenirdi doğrusu!
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Buyurunuz detaylı videoya;

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