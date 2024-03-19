Lüks Villasının Detaylarını Gördüğümüz Fahriye Evcen Bu Kez Havuzlu Manzarasını Paylaştı
Lüks Villasının Detaylarını Gördüğümüz Fahriye Evcen Bu Kez Havuzlu Manzarasını Paylaştı
Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, magazin manşetlerinden eksik olmuyor. Özçivit şu sıralar yurt dışındaki hayranlarıyla, Evcen ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde lüks evinden detaylar gördüğümüz Evcen, bu kez de evinin manzarasını paylaştı.
Evcen'in lüks villasından paylaştığı havuzlu manzara dikkat çekti!
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2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, magazinin de yakından takip ettiği isimler arasında.
2019 yılında ilk çocuklarını, 2023 yılında ikinci çocuklarını kucaklarına alan Evcen ve Özçivit, mutlu aile pozlarını minik oğullarının yaş günüyle beraber paylaşmıştı.
Son zamanlarda sık sık oğulları ile paylaşım yapan Fahriye Evcen, elbette kendi pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Evcen, setlerden, tatillerinden, ufak gezilerinden pozlarını da paylaşıyor.
Fahriye Evcen'in görmüş olduğunuz konumda pek çok fotoğrafını görünce, buranın evi olduğuna artık emin olduk!
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Tabii bir de bu lüks evin bahçesinden, kapısından paylaşımlar gördük.
Anne oğulun bu ilk pozlarında da Evcen ve Özçivit çiftinin lüks villasının manzarasını görme fırsatı elde etmiştik.
Fahriye Evcen, son paylaştığı videoyla yapbozun büyük bir kısmını tamamladı. Bu kez lüks villanın havuzlu manzarasını tamamen gördük!
Evcen'in paylaşımında, bahçede asılı duran Fenerbahçe bayrağı da, dikkatlerimizden kaçmadı.
Karı koca Fenerbahçeli olan bir çiftten de bu beklenirdi doğrusu!
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Buyurunuz detaylı videoya;
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