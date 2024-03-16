Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Fotoğrafta 10 Yaşındaki Kızı Melisa'nın Yüzü Dikkat Çekti: FaceApp mi O?
Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Fotoğrafta 10 Yaşındaki Kızı Melisa'nın Yüzü Dikkat Çekti: FaceApp mi O?
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşktan sonra adını duyurmuştu. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Ünlü isim, son olarak 10 yaşına giren kızı Melisa ise bir paylaşım yaptı. Fakat Melisa'nın yüzündeki detay dikkat çekti.
Yorum İfşa'nın haberine göre, yorumlarda 'FaceApp mi o?' denirken, Şeyma Subaşı'dan da yanıt gecikmedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şeyma Subaşı, 2017 yılında Acun Ilıcalı ile dünyaevine girmişti.
Çiftimizin bir de Melisa adını verdikleri kızları dünyaya geldi.
O ülke senin bu ülke benim gezen Şeyma Subaşı'ya bu gezilerinde kızı Melisa da eşlik ediyor tabii.
Şeyma Subaşı, 10 yaşına giren Melisa'nın doğum gününü "Allah karşınıza her zaman sevgi dolu, değer veren, gerçek, kendine ve başkalarına iman ve şefkat sahibi insanlar çıkarsın. " notunu düşerek kutlamıştı.
Küçüklük fotoğraflarını da paylaşan Şeyma Subaşı, resmen bizleri zamanda yolculuğa çıkarmıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Melisa ve annesini ise sık sık tatilde görüyoruz. Bir zamanlar Şeyma Subaşı'nın hiçbir şekilde soğukta yaşamadığı söylenmeye başlanmış, kar tatili bile yapmaması dikkat çekmişti.
Şeyma Subaşı bu sefer alışkanlıklarını bir kenara bırakmış olacak ki kızı ve annesiyle birlikte kar tatiline çıktı.
Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile olan bu son pozunda ise bir detay gözlerden kaçmadı.
Subaşı ise FaceApp olmadığını, Melisa'nın yalnızca rimel sürdüğünü söyledi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda