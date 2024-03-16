Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Fotoğrafta 10 Yaşındaki Kızı Melisa'nın Yüzü Dikkat Çekti: FaceApp mi O?

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşktan sonra adını duyurmuştu. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Ünlü isim, son olarak 10 yaşına giren kızı Melisa ise bir paylaşım yaptı. Fakat Melisa'nın yüzündeki detay dikkat çekti.

Yorum İfşa'nın haberine göre, yorumlarda 'FaceApp mi o?' denirken, Şeyma Subaşı'dan da yanıt gecikmedi!