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Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Fotoğrafta 10 Yaşındaki Kızı Melisa'nın Yüzü Dikkat Çekti: FaceApp mi O?

Şeyma Subaşı'nın Paylaştığı Fotoğrafta 10 Yaşındaki Kızı Melisa'nın Yüzü Dikkat Çekti: FaceApp mi O?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.03.2024 - 17:40

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşktan sonra adını duyurmuştu. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Ünlü isim, son olarak 10 yaşına giren kızı Melisa ise bir paylaşım yaptı. Fakat Melisa'nın yüzündeki detay dikkat çekti. 

Yorum İfşa'nın haberine göre, yorumlarda 'FaceApp mi o?' denirken, Şeyma Subaşı'dan da yanıt gecikmedi!

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Şeyma Subaşı, 2017 yılında Acun Ilıcalı ile dünyaevine girmişti.

Şeyma Subaşı, 2017 yılında Acun Ilıcalı ile dünyaevine girmişti.

Fakat ikilinin evliliği fazla uzun sürmemiş, 2018 yılında boşanma kararı almışlardı. O zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Şeyma Subaşı, şimdilerde de gündemimizden düşmüyor.

Çiftimizin bir de Melisa adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Çiftimizin bir de Melisa adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Melisa Ilıcalı, 2013 yılında dünyaya gelmiş, çiftimizin uzun süren birliktelerine mutluluk katmıştı. Fakat çiftimizin evliliği, fazla uzun sürmedi.

O ülke senin bu ülke benim gezen Şeyma Subaşı'ya bu gezilerinde kızı Melisa da eşlik ediyor tabii.

O ülke senin bu ülke benim gezen Şeyma Subaşı'ya bu gezilerinde kızı Melisa da eşlik ediyor tabii.

Bugüne kadar görmediği ülke kalmadığını düşündüğümüz Melisa, resmen gözlerimizin önünde büyüdü desek yeridir.

Şeyma Subaşı, 10 yaşına giren Melisa'nın doğum gününü "Allah karşınıza her zaman sevgi dolu, değer veren, gerçek, kendine ve başkalarına iman ve şefkat sahibi insanlar çıkarsın. " notunu düşerek kutlamıştı.

Şeyma Subaşı, 10 yaşına giren Melisa'nın doğum gününü "Allah karşınıza her zaman sevgi dolu, değer veren, gerçek, kendine ve başkalarına iman ve şefkat sahibi insanlar çıkarsın. " notunu düşerek kutlamıştı.

Küçüklük fotoğraflarını da paylaşan Şeyma Subaşı, resmen bizleri zamanda yolculuğa çıkarmıştı!

Küçüklük fotoğraflarını da paylaşan Şeyma Subaşı, resmen bizleri zamanda yolculuğa çıkarmıştı!

Bu hallerini de gördüğümüz Melisa, resmen gözlerimizin önünde büyüdü...

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Melisa ve annesini ise sık sık tatilde görüyoruz. Bir zamanlar Şeyma Subaşı'nın hiçbir şekilde soğukta yaşamadığı söylenmeye başlanmış, kar tatili bile yapmaması dikkat çekmişti.

Melisa ve annesini ise sık sık tatilde görüyoruz. Bir zamanlar Şeyma Subaşı'nın hiçbir şekilde soğukta yaşamadığı söylenmeye başlanmış, kar tatili bile yapmaması dikkat çekmişti.

Şeyma Subaşı bu sefer alışkanlıklarını bir kenara bırakmış olacak ki kızı ve annesiyle birlikte kar tatiline çıktı.

Şeyma Subaşı bu sefer alışkanlıklarını bir kenara bırakmış olacak ki kızı ve annesiyle birlikte kar tatiline çıktı.

Kızı Melisa ve annesinin birbirinden güzel anılarını paylaşan Şeyma Subaşı, karın tadını çıkardı.

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile olan bu son pozunda ise bir detay gözlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile olan bu son pozunda ise bir detay gözlerden kaçmadı.

Melisa'nın yüzündeki değişiklik, kimileri tarafından 'faceapp' olarak yorumlandı!

Subaşı ise FaceApp olmadığını, Melisa'nın yalnızca rimel sürdüğünü söyledi!

Subaşı ise FaceApp olmadığını, Melisa'nın yalnızca rimel sürdüğünü söyledi!

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