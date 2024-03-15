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Söylediği İngilizce Şarkıyla Hayranlarını İkiye Bölen Taro Emir Tekin, Annesiyle Birlikte Sahne Aldı

Söylediği İngilizce Şarkıyla Hayranlarını İkiye Bölen Taro Emir Tekin, Annesiyle Birlikte Sahne Aldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.03.2024 - 21:08

Yalı Çapkını'nda Kaya karakterine hayat veren Taro Emir Tekin, zaman zaman mikrofon başına da geçiyor. Geçtiğimiz aylarda söylediği bir İngilizce şarkıyla şaşırtan ünlü isim, bu kez annesi Şevval Sam ile birlikte sahne aldı.

Taro Emir Tekin, şarkının ardından annesine iltifat etmeyi de unutmadı.

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Ekranların popüler dizisi Yalı Çapkını'na Kaya karakterinin katılmasıyla tüm dengeler değişmeye başlamıştı.

Ekranların popüler dizisi Yalı Çapkını'na Kaya karakterinin katılmasıyla tüm dengeler değişmeye başlamıştı.

Sezon başında yeni bir karakterin diziye dahil olacağı öğrenilmiş, karakteri kimin canlandıracağı ise merak konusu olmuştu. Kaya karakterine, Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Taro Emir Tekin'in hayat vereceğini öğrendik daha sonra.

Oyunculuğu ve karizmasıyla parlayan Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını sayesinde büyük bir üne kavuştu.

Oyunculuğu ve karizmasıyla parlayan Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını sayesinde büyük bir üne kavuştu.

Daha önce de oyunculuk denemeleri olan ünlü isim, özellikle Yalı Çapkını'nın ardından hayran kitlesini genişletti. Haliyle magazin dünyasında da yakından takip edilmeye başlandı.

Ünlü ismin takipçi sayısı her geçen gün arttı, reklam çekimleri yapıldı... Şöhret basamakları bir bir çıkılıyor anlayacağınız.

Ünlü ismin takipçi sayısı her geçen gün arttı, reklam çekimleri yapıldı... Şöhret basamakları bir bir çıkılıyor anlayacağınız.

'Genç kızların sevgilisi' tabiri de kendisine pek bir yakışmaya başladı. Magazin manşetlerinden eksik olmayan ismin özel hayatı da yakından takip ediliyor.

Tabii kendisinin tek yeteneğinin oyunculuk olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. O da tıpkı annesi Şevval Sam gibi.

Tabii kendisinin tek yeteneğinin oyunculuk olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. O da tıpkı annesi Şevval Sam gibi.

Ünlü isim Şevval Sam'ı Yasak Elma'daki oyunculuğundan hatırlıyor olabilirsiniz. Ayrıca kendisinin bir şarkıcı olduğunu da söylemeye gerek yok.

Taro Emir Tekin de tıpkı annesine çekmiş, sadece oyunculukla değil, şarkıcılıkla da ilgileniyor.

Fakat geçtiğimiz aylarda seslendirdiği bir İngilizce şarkı, hayranlarını ikiye bölmüştü;

Taro Emir Tekin bu kez de annesi Şevval Sam'ın konserinde sahne aldı. Annesiyle birlikte birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Taro Emir Tekin bu kez de annesi Şevval Sam'ın konserinde sahne aldı. Annesiyle birlikte birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Ünlü isim, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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"Gül Güzeli" ve "Ben Böyleyim" şarkılarını seslendiren anne oğul, sahnede hem duygusal hem de oldukça eğlenceli anları paylaştı.

"Gül Güzeli" ve "Ben Böyleyim" şarkılarını seslendiren anne oğul, sahnede hem duygusal hem de oldukça eğlenceli anları paylaştı.

Şevval Sam'ın oğluyla gurur duyduğu ise gözlerinden okunuyordu!

Taro Emir Tekin, konser sonunda annesinin elini öperek onu çok sevdiğini söylemeyi de ihmal etmedi.

Taro Emir Tekin, konser sonunda annesinin elini öperek onu çok sevdiğini söylemeyi de ihmal etmedi.

Anne oğulun bu performansına ise sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

İşte o anlar;

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