Söylediği İngilizce Şarkıyla Hayranlarını İkiye Bölen Taro Emir Tekin, Annesiyle Birlikte Sahne Aldı
Söylediği İngilizce Şarkıyla Hayranlarını İkiye Bölen Taro Emir Tekin, Annesiyle Birlikte Sahne Aldı
Yalı Çapkını'nda Kaya karakterine hayat veren Taro Emir Tekin, zaman zaman mikrofon başına da geçiyor. Geçtiğimiz aylarda söylediği bir İngilizce şarkıyla şaşırtan ünlü isim, bu kez annesi Şevval Sam ile birlikte sahne aldı.
Taro Emir Tekin, şarkının ardından annesine iltifat etmeyi de unutmadı.
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Ekranların popüler dizisi Yalı Çapkını'na Kaya karakterinin katılmasıyla tüm dengeler değişmeye başlamıştı.
Oyunculuğu ve karizmasıyla parlayan Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını sayesinde büyük bir üne kavuştu.
Ünlü ismin takipçi sayısı her geçen gün arttı, reklam çekimleri yapıldı... Şöhret basamakları bir bir çıkılıyor anlayacağınız.
Tabii kendisinin tek yeteneğinin oyunculuk olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. O da tıpkı annesi Şevval Sam gibi.
Taro Emir Tekin bu kez de annesi Şevval Sam'ın konserinde sahne aldı. Annesiyle birlikte birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.
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"Gül Güzeli" ve "Ben Böyleyim" şarkılarını seslendiren anne oğul, sahnede hem duygusal hem de oldukça eğlenceli anları paylaştı.
Taro Emir Tekin, konser sonunda annesinin elini öperek onu çok sevdiğini söylemeyi de ihmal etmedi.
İşte o anlar;
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