Söylediği İngilizce Şarkıyla Hayranlarını İkiye Bölen Taro Emir Tekin, Annesiyle Birlikte Sahne Aldı

Ünlü isim Şevval Sam'ı Yasak Elma'daki oyunculuğundan hatırlıyor olabilirsiniz. Ayrıca kendisinin bir şarkıcı olduğunu da söylemeye gerek yok.

Taro Emir Tekin de tıpkı annesine çekmiş, sadece oyunculukla değil, şarkıcılıkla da ilgileniyor.