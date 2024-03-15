Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Hakkında Söylemezsem Olmaz Ekibinden Ağızları Açık Bırakan İddia
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Hakkında Söylemezsem Olmaz Ekibinden Ağızları Açık Bırakan İddia
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, bir dönem boşanma ve ihanet iddialarıyla gündemimizden düşmüyordu. Çiftimiz bu iddiaları net bir dille yalanlamış olsa da, iddiaların ardı arkası kesilmedi.
Son olarak 'Söylemezsem Olmaz' ekibi, ünlü çift hakkında ağızları açık bırakan bir iddiada bulundu.
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, magazinin en çok konuştuğu çiftler arasında hiç şüphesiz.
Son olarak geçtiğimiz aylarda Kadir Doğulu'nun imam nikahı iddiaları ortaya atılmıştı hatırlarsanız.
Neslihan Atagül de eşine destek olarak bunun normal bir şey olduğunu söylemiş, sonrasında çiftten mutluluk pozları gelmişti.
Söylemezsem Olmaz'ın magazin yazarı Onur Akay, yaşanan olayların ardından Atagül'ün saatlerce ağladığını ve yüzüğünü fırlattığını yazmıştı.
Neslihan Atagül'ün Milano pozlarını yorumlayan Söylemezsem Olmaz ekibi, bu sefer ağızlarımızı açık bırakan iddialar attı ortaya.
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Arto'nun "Sizce Neslihan Kadir'i paylaşıyor mudur?" sorusu ise dikkat çekti!
Kadir Doğulu'nun yaz aylarında ortaya çıkan ve 'dinliyordum' dediği görüntülerinin binlercesi daha olduğu iddia edildi.
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