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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Hakkında Söylemezsem Olmaz Ekibinden Ağızları Açık Bırakan İddia

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Hakkında Söylemezsem Olmaz Ekibinden Ağızları Açık Bırakan İddia

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.03.2024 - 18:19

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, bir dönem boşanma ve ihanet iddialarıyla gündemimizden düşmüyordu. Çiftimiz bu iddiaları net bir dille yalanlamış olsa da, iddiaların ardı arkası kesilmedi. 

Son olarak 'Söylemezsem Olmaz' ekibi, ünlü çift hakkında ağızları açık bırakan bir iddiada bulundu.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, magazinin en çok konuştuğu çiftler arasında hiç şüphesiz.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, magazinin en çok konuştuğu çiftler arasında hiç şüphesiz.

Fakat kendilerinin adlarının pek de iyi anıldığını söyleyemeyiz. Bugüne kadar ünlü çift hakkında sayısız iddia atıldı ortaya. Aldatmalar, boşanmalar, nikahlar...

Son olarak geçtiğimiz aylarda Kadir Doğulu'nun imam nikahı iddiaları ortaya atılmıştı hatırlarsanız.

Son olarak geçtiğimiz aylarda Kadir Doğulu'nun imam nikahı iddiaları ortaya atılmıştı hatırlarsanız.

Bu iddiaların üzerinden çok geçmeden, kendisinin başka bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kalabalık bir ortamda konuştuğu görülen Kadir Doğulu, bu konuyu 'O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum' diyerek özetlemişti.

Neslihan Atagül de eşine destek olarak bunun normal bir şey olduğunu söylemiş, sonrasında çiftten mutluluk pozları gelmişti.

Neslihan Atagül de eşine destek olarak bunun normal bir şey olduğunu söylemiş, sonrasında çiftten mutluluk pozları gelmişti.

Ancak gelin görün ki bu mutluluk pozları, iddiaların kesilmesine yetmemişti. Çiftin boşanma kararı aldığı konuşulmaya başlanmıştı bu sefer de...

Söylemezsem Olmaz'ın magazin yazarı Onur Akay, yaşanan olayların ardından Atagül'ün saatlerce ağladığını ve yüzüğünü fırlattığını yazmıştı.

Söylemezsem Olmaz'ın magazin yazarı Onur Akay, yaşanan olayların ardından Atagül'ün saatlerce ağladığını ve yüzüğünü fırlattığını yazmıştı.

Dahası, bazı özel reklam anlaşmaları bulunduğu için çiftin boşanmayı ertlediği bile söylenmişti. 

Tüm bu iddiaların üzerinden aylar geçtikten sonra Söylemezsem Olmaz ekibi bu sefer farklı iddialar ile geldi.

Neslihan Atagül'ün Milano pozlarını yorumlayan Söylemezsem Olmaz ekibi, bu sefer ağızlarımızı açık bırakan iddialar attı ortaya.

Neslihan Atagül'ün Milano pozlarını yorumlayan Söylemezsem Olmaz ekibi, bu sefer ağızlarımızı açık bırakan iddialar attı ortaya.

'Onların farklı bir dinamikleri var. Onlarda kıskançlık falan yok.' diyen ekip, 'Onlar artık başka bir boyuttular' dedi.

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Arto'nun "Sizce Neslihan Kadir'i paylaşıyor mudur?" sorusu ise dikkat çekti!

Arto'nun "Sizce Neslihan Kadir'i paylaşıyor mudur?" sorusu ise dikkat çekti!

Arto'nun sorusuna Yağmur Çevik 'Benim iddiam paylaşıyor' cevabını verdi. Sonrasında ise 'İddialar var, herkes her şeyi konuşuyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmıyor' dendi.

Kadir Doğulu'nun yaz aylarında ortaya çıkan ve 'dinliyordum' dediği görüntülerinin binlercesi daha olduğu iddia edildi.

Kadir Doğulu'nun yaz aylarında ortaya çıkan ve 'dinliyordum' dediği görüntülerinin binlercesi daha olduğu iddia edildi.

Programın devamında ise 'Neslihan ve Kadir artık ilişkilerini farklı bir boyuta getirmişler. Her ne yaşarlarsa yaşasınlar, birbirlerine sıkı sıkıya bağlılar...Aralarında sevgi var. Asla boşanacaklarını düşünmüyorum' sözlerine yer verildi.

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