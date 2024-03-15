Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Hakkında Söylemezsem Olmaz Ekibinden Ağızları Açık Bırakan İddia

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, bir dönem boşanma ve ihanet iddialarıyla gündemimizden düşmüyordu. Çiftimiz bu iddiaları net bir dille yalanlamış olsa da, iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Son olarak 'Söylemezsem Olmaz' ekibi, ünlü çift hakkında ağızları açık bırakan bir iddiada bulundu.