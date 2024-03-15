9 Saat Süren Ameliyat Sonrası Berna Laçin Müjdeli Haberi "Allah'ın Mucizesi" Diyerek Duyurdu
9 Saat Süren Ameliyat Sonrası Berna Laçin Müjdeli Haberi "Allah'ın Mucizesi" Diyerek Duyurdu
Sunucu ve oyuncu Berna Laçin, geçtiğimiz günlerde korkutan bir haber duyurmuştu. Acil hastaneye kaldırılan ve yürümesi yasaklanan ünlü isim, 9 saatlik bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.
Doktorların 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacağını açıkladığı Berna Laçin, müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Oyuncu ve sunucu Berna Laçin'in yıldızı özellikle 90'lı yıllarda parlamış, son yıllarda ise sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Berna Laçin, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuna ilişkin kötü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Yaşadığı omurilik sorunu nedeniyle acil hastaneye kaldırılan Berna Laçin, yaklaşık 9 saat süren çok zor ameliyat geçirdi.
Laçin, doktorunun "Kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye..." dediğini aktarmıştı.
Yürüdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Berna Laçin, yürürken "Yastık dikerek, Mahmure" şarkısını ve Seda Sayan'ın meşhur "çorap kadını" sözlerini söyledi.
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İşte o paylaşım;
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