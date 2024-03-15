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9 Saat Süren Ameliyat Sonrası Berna Laçin Müjdeli Haberi "Allah'ın Mucizesi" Diyerek Duyurdu

9 Saat Süren Ameliyat Sonrası Berna Laçin Müjdeli Haberi "Allah'ın Mucizesi" Diyerek Duyurdu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.03.2024 - 23:28

Sunucu ve oyuncu Berna Laçin, geçtiğimiz günlerde korkutan bir haber duyurmuştu. Acil hastaneye kaldırılan ve yürümesi yasaklanan ünlü isim, 9 saatlik bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. 

Doktorların 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacağını açıkladığı Berna Laçin, müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Oyuncu ve sunucu Berna Laçin'in yıldızı özellikle 90'lı yıllarda parlamış, son yıllarda ise sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Oyuncu ve sunucu Berna Laçin'in yıldızı özellikle 90'lı yıllarda parlamış, son yıllarda ise sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Kariyerine tiyatroda devam eden ünlü isim, ayrıca geçtiğimiz yıllarda program sunuculuğu da yapmıştı. Laçin, özellikle son yıllarda gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettirmişti.

Berna Laçin, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuna ilişkin kötü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Berna Laçin, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuna ilişkin kötü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Akşamki oyununun iptal ediliğini açıklayan ünlü isim, yürümesinin dahi yasaklandığını söylemişti.

Yaşadığı omurilik sorunu nedeniyle acil hastaneye kaldırılan Berna Laçin, yaklaşık 9 saat süren çok zor ameliyat geçirdi.

Yaşadığı omurilik sorunu nedeniyle acil hastaneye kaldırılan Berna Laçin, yaklaşık 9 saat süren çok zor ameliyat geçirdi.

Berna Laçin'in doktoru, 'Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız” demiş ve ünlü ismin omuriliğinin kendini tamir etmesi için 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacağını duyurmuştu.

Laçin, doktorunun "Kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye..." dediğini aktarmıştı.

Laçin, doktorunun "Kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye..." dediğini aktarmıştı.

'Yine Azmi Hocanın mucizesi ile o fotoğrafa ayakta katılacağım günü bekliyorum.' diyerek hastane odasından bir fotoğrafını paylaşan Berna Laçin, bu kez müjdeli haberi duyurdu.

Yürüdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Berna Laçin, yürürken "Yastık dikerek, Mahmure" şarkısını ve Seda Sayan'ın meşhur "çorap kadını" sözlerini söyledi.

Yürüdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Berna Laçin, yürürken "Yastık dikerek, Mahmure" şarkısını ve Seda Sayan'ın meşhur "çorap kadını" sözlerini söyledi.

Berna Laçin, yeniden yürüdüğü anları mutlulukla paylaşarak 'Mutlu son, 10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler. Sırat köprüsü gibi…' notunu düştü.

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İşte o paylaşım;

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