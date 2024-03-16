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Kıvanç Tatlıtuğ'un Kas Şovu Yaptığı Spor Salonundaki Çalışma Anları Sizi Kalpten Götürebilir

Kıvanç Tatlıtuğ'un Kas Şovu Yaptığı Spor Salonundaki Çalışma Anları Sizi Kalpten Götürebilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.03.2024 - 22:31

Kıvanç Tatlıtuğ ülkemizin en sevilen, en başarılı oyuncularından birisi. On parmağında on marifet Tatlıtuğ'u ne kadar övsek az kalır. Yaptığı her paylaşımla gönüllerimize taht kuran Tatlıtuğ'dan bu kez de bir spor videosu geldi.

Dikkat: Kıvanç Tatlıtuğ'un spor yaptığı anlar, ateşinizi çıkartabilir.

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Kıvanç Tatlıtuğ ülkemizin başına gelmiş en güzel şey diyebilir miyiz?

Kıvanç Tatlıtuğ ülkemizin başına gelmiş en güzel şey diyebilir miyiz?

Evet evet, diyebiliriz. Yıllardır oyunculuğunu takdir ettiğimiz, öve öve bitirmediğimiz Tatlıtuğ'un karizmasına, yakışıklılığına diyecek lafımız yok.

Yılların kendisine ayrı bir karizma kattığı Tatlıtuğ, ne yapsa olay oluyor.

Yılların kendisine ayrı bir karizma kattığı Tatlıtuğ, ne yapsa olay oluyor.

Magazin gündeminde yakından takip edilen isim, hakkında çeşit çeşit iddialar ortaya atılsa da efendiliğinden bugüne kadar hiç taviz vermedi. Kendisini sevme nedenlerimizin en büyüğü de bu olabilir.

Tabii Tatlıtuğ'un tam bir aile babası olması da cabası!

Tabii Tatlıtuğ'un tam bir aile babası olması da cabası!

Eşi Başak Dizer ile olan ilişkilerine gıpta ettiğimiz Kıvanç Tatlıtuğ, bugüne kadar yaptığı romantik açıklamalarla dibimizi düşürdü desek yeridir. Başak Dizer ile uyumları da tartışılamaz bir gerçek.

Peki Kıvanç Tatlıtuğ'un tek marifeti, oyunculuk veya modellik mi? Yanılıyorsunuz...

Peki Kıvanç Tatlıtuğ'un tek marifeti, oyunculuk veya modellik mi? Yanılıyorsunuz...

Kendisi aynı zamanda yemeklere ilgi duyuyor ve zaman zaman kendisinin yemek yaptığı anları görüyoruz. Hatırlarsanız kendisi bir video çekip, menemen tarifi bile vermişti.

Ne yapsa yakışıyor demiştik ya, Kıvanç Tatlıtuğ'u bugüne kadar pek çok farklı tarzda gördük.

Ne yapsa yakışıyor demiştik ya, Kıvanç Tatlıtuğ'u bugüne kadar pek çok farklı tarzda gördük.

Kendisini uzun saçlı da kısa saçlı da sakallı da sakalsız da görme şansı elde ettik. Stilist olan eşinin de katkılarıyla, giydiği her şeyi de kendisine yakıştırdık.

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Tabii giymediklerini de! 😂

Tabii giymediklerini de! 😂

Kıvanç Tatlıtuğ, spor salonundan paylaştığı bu üstsüz pozlarıyla epey konuşulmuştu. 

Şimdi ise bu pozlarına bir yenisi daha eklendi.

Muhabir Online'ın aktardığına göre, Kıvanç Tatlıtuğ'un spor salonunda çalıştığı anlar paylaşıldı!

Muhabir Online'ın aktardığına göre, Kıvanç Tatlıtuğ'un spor salonunda çalıştığı anlar paylaşıldı!

O anlar ise pek çok kişinin ateşini yükseltecek gibi...

Kaslar halis mi Kıvanç Bey?

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