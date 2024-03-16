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Önce Kim Kardashian, Şimdi Neslihan Atagül Giydi: Meşhur Kürk Detaylı Ceketin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Önce Kim Kardashian, Şimdi Neslihan Atagül Giydi: Meşhur Kürk Detaylı Ceketin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.03.2024 - 20:34

Neslihan Atagül, sosyal medyayı Milano pozlarıyla sallamaya devam ediyor. Son olarak kürk detaylı kot ceketiyle paylaşım yapan ünlü isme beğeni yağdı. Aynı ceketi ise bundan tam bir yıl önce Kim Kardashian'ın giydiği ortaya çıktı!

Peki bu meşhur ceketin fiyatı ne kadar?

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Neslihan Atagül, özellikle rol aldığı Kara Sevda dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Neslihan Atagül, özellikle rol aldığı Kara Sevda dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

2015 yılında ekran macerasına başlayan dizi, 2 sene boyunca izleyiciyle buluşmuştu. Neslihan Atagül de yıldızını bu dizi sayesinde parlatmıştı.

Ünlü isim iki yıl sonra ise Sefirin Kızı'nda başrol olarak seyirciyle buluştu.

Ünlü isim iki yıl sonra ise Sefirin Kızı'nda başrol olarak seyirciyle buluştu.

Bugüne kadar pek çok projede yer alan ünlü ismin hayran kitlesi sadece ülkemizle sınırlı değil. Yurt dışında da pek çok kişinin hayranlığını kazanmış birisi.

Her ne kadar bugüne kadar kendisini çok farklı işlerde izlemiş olsak da son yıllarda kendisini ekranlarda göremiyoruz.

Her ne kadar bugüne kadar kendisini çok farklı işlerde izlemiş olsak da son yıllarda kendisini ekranlarda göremiyoruz.

Başarılı dizi işlerinin ardından ekranlara bir süre ara veren ünlü isim, geçtiğimiz yıl bir dijital proje ile sevenleriyle buluşmuştu. Şimdilerde ise kendisini sosyal medyadan takip ediyoruz.

Neslihan Atagül'ün bir de magazin manşetlerinden eksik olmayan ilişkisi var ki sormayın.

Neslihan Atagül'ün bir de magazin manşetlerinden eksik olmayan ilişkisi var ki sormayın.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinin adı, geçtiğimiz senelerden beri magazin manşetlerinden eksik olmuyor. Haklarında çeşit çeşit iddialar ortaya atılıyor.

Son olarak Söylemezsem Olmaz ekibinden şoke eden bir iddia atılmıştı ortaya;

Tüm bu iddialar konuşuladursun, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu mutluluk dolu pozlarını ayrı, kendi güzel pozlarını ayrı paylaşmaya devam ediyor.

Tüm bu iddialar konuşuladursun, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu mutluluk dolu pozlarını ayrı, kendi güzel pozlarını ayrı paylaşmaya devam ediyor.

Haliyle ünlü çiftin pozlarına da beğeni ve yorum yağıyor.

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Neslihan Atagül, son olarak çıktığı Mliano tatilinden eğlenceli pozlarını paylaştı.

Neslihan Atagül, son olarak çıktığı Mliano tatilinden eğlenceli pozlarını paylaştı.

Ünlü oyuncunun Milano'dan paylaştığı pozlarına ise birbirinden farklı yorumlar yapıldı.

Peki Milano pozları bu kadar mıydı? Tabii ki hayır!

Peki Milano pozları bu kadar mıydı? Tabii ki hayır!

Atagül, kürk detayıyla dikkat çeken kot ceketiyle birbirinden cool pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Ceket ise bir yerlerden tanıdık çıktı! Kim Kardashian aynı ceketi tam olarak 2023 yılının Mart ayında, Londra'da giymişti.

Ceket ise bir yerlerden tanıdık çıktı! Kim Kardashian aynı ceketi tam olarak 2023 yılının Mart ayında, Londra'da giymişti.

Ancak Kim Kardashian'ın kombini, Neslihan Atagül'ün kombininin yanında bir tık renksiz kaldı bize soracak olursanız.

Ancak Kim Kardashian'ın kombini, Neslihan Atagül'ün kombininin yanında bir tık renksiz kaldı bize soracak olursanız.

Bu kürk detaylı meşhur ceketin fiyatının ise 34 bin TL olduğu söylendi.

Bu kürk detaylı meşhur ceketin fiyatının ise 34 bin TL olduğu söylendi.

Kombinleri değerlendirecek olursak, kime daha çok yakıştırdınız?

Haydi yorumlara!

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