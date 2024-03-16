Önce Kim Kardashian, Şimdi Neslihan Atagül Giydi: Meşhur Kürk Detaylı Ceketin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Önce Kim Kardashian, Şimdi Neslihan Atagül Giydi: Meşhur Kürk Detaylı Ceketin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Neslihan Atagül, sosyal medyayı Milano pozlarıyla sallamaya devam ediyor. Son olarak kürk detaylı kot ceketiyle paylaşım yapan ünlü isme beğeni yağdı. Aynı ceketi ise bundan tam bir yıl önce Kim Kardashian'ın giydiği ortaya çıktı!
Peki bu meşhur ceketin fiyatı ne kadar?
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Neslihan Atagül, özellikle rol aldığı Kara Sevda dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Ünlü isim iki yıl sonra ise Sefirin Kızı'nda başrol olarak seyirciyle buluştu.
Her ne kadar bugüne kadar kendisini çok farklı işlerde izlemiş olsak da son yıllarda kendisini ekranlarda göremiyoruz.
Neslihan Atagül'ün bir de magazin manşetlerinden eksik olmayan ilişkisi var ki sormayın.
Tüm bu iddialar konuşuladursun, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu mutluluk dolu pozlarını ayrı, kendi güzel pozlarını ayrı paylaşmaya devam ediyor.
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Neslihan Atagül, son olarak çıktığı Mliano tatilinden eğlenceli pozlarını paylaştı.
Peki Milano pozları bu kadar mıydı? Tabii ki hayır!
Ceket ise bir yerlerden tanıdık çıktı! Kim Kardashian aynı ceketi tam olarak 2023 yılının Mart ayında, Londra'da giymişti.
Ancak Kim Kardashian'ın kombini, Neslihan Atagül'ün kombininin yanında bir tık renksiz kaldı bize soracak olursanız.
Bu kürk detaylı meşhur ceketin fiyatının ise 34 bin TL olduğu söylendi.
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