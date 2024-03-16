Önce Kim Kardashian, Şimdi Neslihan Atagül Giydi: Meşhur Kürk Detaylı Ceketin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Neslihan Atagül, sosyal medyayı Milano pozlarıyla sallamaya devam ediyor. Son olarak kürk detaylı kot ceketiyle paylaşım yapan ünlü isme beğeni yağdı. Aynı ceketi ise bundan tam bir yıl önce Kim Kardashian'ın giydiği ortaya çıktı!

Peki bu meşhur ceketin fiyatı ne kadar?