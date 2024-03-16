Hande Erçel, Nur Topu Gibi 32 Milyon Takipçisiyle Meğer Hollywood Yıldızlarını Bile Geride Bırakmış!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son zamanlarda yaşadığı ilişkiyle gündemimizden düşmüyor. Hakan Sabancı ile olan aşkı dolu dizgin devam eden Erçel, neredeyse her gün manşetlerde yer alıyor. Popüler oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında ise 32 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'nin en çok takip edilen ismi oldu.

Peki Hande Erçel, Hollywood'dan kimleri geride bıraktı?

Kaynak: Habertürk / Mehmet Çalışkan