Hande Erçel, Nur Topu Gibi 32 Milyon Takipçisiyle Meğer Hollywood Yıldızlarını Bile Geride Bırakmış!
Hande Erçel, Nur Topu Gibi 32 Milyon Takipçisiyle Meğer Hollywood Yıldızlarını Bile Geride Bırakmış!
Ünlü oyuncu Hande Erçel, son zamanlarda yaşadığı ilişkiyle gündemimizden düşmüyor. Hakan Sabancı ile olan aşkı dolu dizgin devam eden Erçel, neredeyse her gün manşetlerde yer alıyor. Popüler oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında ise 32 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'nin en çok takip edilen ismi oldu.
Peki Hande Erçel, Hollywood'dan kimleri geride bıraktı?
Kaynak: Habertürk / Mehmet Çalışkan
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Son zamanların en gözde isimlerinden birisi hiç şüphesiz Hande Erçel.
Bir yılı aşkın süredir aşkları dolu dizgin devam eden Erçel ve Sabancı, magazinin en çok konuşulan çiftlerinden.
Peki kendisini bugüne kadar hangi projelerde izlediğimizi hatırlıyor musunuz?
Hande Erçel, son olarak Burak Deniz ile Bambaşka Biri dizisinde rol aldı. Kısa bir ekran macerasının ardından, dizi final kararı alarak ekranlara veda etti.
Hande Erçel, bir yandan da sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
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Son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel, modellere bile fark atmış, kombini ise milyonlarca beğeni ve yorum almıştı.
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde tam 32 milyon takipçiye ulaşmıştı!
Peki 32 milyon takipçi, dünyada ne ifade ediyor? Hande Erçel hangi Hollywood yıldızlarını geride bıraktı?
Erçel'i geçen isimler ise 75 milyon takipçili Emma Watson ve 45 milyon takipçili Jennifer Aniston.
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