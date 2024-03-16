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Hande Erçel, Nur Topu Gibi 32 Milyon Takipçisiyle Meğer Hollywood Yıldızlarını Bile Geride Bırakmış!

Hande Erçel, Nur Topu Gibi 32 Milyon Takipçisiyle Meğer Hollywood Yıldızlarını Bile Geride Bırakmış!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.03.2024 - 18:50

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son zamanlarda yaşadığı ilişkiyle gündemimizden düşmüyor. Hakan Sabancı ile olan aşkı dolu dizgin devam eden Erçel, neredeyse her gün manşetlerde yer alıyor. Popüler oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında ise 32 milyon takipçiye ulaşarak Türkiye'nin en çok takip edilen ismi oldu. 

Peki Hande Erçel, Hollywood'dan kimleri geride bıraktı?

Kaynak: Habertürk / Mehmet Çalışkan

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Son zamanların en gözde isimlerinden birisi hiç şüphesiz Hande Erçel.

Son zamanların en gözde isimlerinden birisi hiç şüphesiz Hande Erçel.

Özellikle Hakan Sabancı ile olan ilişkisinin ardından kendisini sık sık magazin manşetlerinde görmeye başladığımız ünlü isim, ününe ün katmaya devam ediyor.

Bir yılı aşkın süredir aşkları dolu dizgin devam eden Erçel ve Sabancı, magazinin en çok konuşulan çiftlerinden.

Bir yılı aşkın süredir aşkları dolu dizgin devam eden Erçel ve Sabancı, magazinin en çok konuşulan çiftlerinden.

Sabancı gelini olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gördüğümüz Erçel'in oyunculuğu bırakacağı iddia edilmişti. Öyle ki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabındaki 'oyuncu' ibaresini kaldırdı, yeniden üniversiteye başladı...

Peki kendisini bugüne kadar hangi projelerde izlediğimizi hatırlıyor musunuz?

Peki kendisini bugüne kadar hangi projelerde izlediğimizi hatırlıyor musunuz?

Ekranlara ilk olarak 'Güneşin Kızları' ile giren Hande Erçel, bugüne kadar pek çok projede yer aldı. Kendisinin yıldızı özellikle Kerem Bürsin ile başrollerini paylaştığı 'sen Çal Kapımı' dizisi ile parladı.

Hande Erçel, son olarak Burak Deniz ile Bambaşka Biri dizisinde rol aldı. Kısa bir ekran macerasının ardından, dizi final kararı alarak ekranlara veda etti.

Hande Erçel, son olarak Burak Deniz ile Bambaşka Biri dizisinde rol aldı. Kısa bir ekran macerasının ardından, dizi final kararı alarak ekranlara veda etti.

Okula başladığını öğrendiğimiz Erçel, bir yandan da kendisini sanata verdi. Haliyle 'Bambaşka Biri' dizisinin onun son projesi olacağını anlamış olduk.

Hande Erçel, bir yandan da sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Hande Erçel, bir yandan da sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Türkiye'de hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel'in yurt dışındaki hayranları da azımsanamayacak kadar çok. Kendisinin sosyal medya paylaşımlarında sık sık yabancı yorumlar görüyoruz.

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Son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel, modellere bile fark atmış, kombini ise milyonlarca beğeni ve yorum almıştı.

Son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel, modellere bile fark atmış, kombini ise milyonlarca beğeni ve yorum almıştı.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde tam 32 milyon takipçiye ulaşmıştı!

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde tam 32 milyon takipçiye ulaşmıştı!

Böylelikle Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncusu oldu;

Peki 32 milyon takipçi, dünyada ne ifade ediyor? Hande Erçel hangi Hollywood yıldızlarını geride bıraktı?

Peki 32 milyon takipçi, dünyada ne ifade ediyor? Hande Erçel hangi Hollywood yıldızlarını geride bıraktı?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın derlediği verilere göre, Hande Erçel tam 8 Hollywood yıldızını geride bıraktı. 

Erçel'e en yakın takipçi sayısına sahip olan oyuncular ise aşağıdaki gibi;

Erçel'i geçen isimler ise 75 milyon takipçili Emma Watson ve 45 milyon takipçili Jennifer Aniston.

Erçel'i geçen isimler ise 75 milyon takipçili Emma Watson ve 45 milyon takipçili Jennifer Aniston.

Bakalım Erçel'in takipçi sayısı, bu sayıları geçebilecek mi?

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