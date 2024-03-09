Sabancı Gelin Adayı Hande Erçel 32 Milyon Takipçiye Ulaşarak Instagramın En Çok Takip Edilen Oyuncusu Oldu
Sabancı Gelin Adayı Hande Erçel 32 Milyon Takipçiye Ulaşarak Instagramın En Çok Takip Edilen Oyuncusu Oldu
Zaman zaman eleştiri yağmuruna tutulan ünlü oyuncu Hande Erçel 32 milyon takipçi sayısına ulaşarak Instagramın en çok takip edilen Türk oyuncusu oldu!
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Hayatımıza Güneşin Kızları dizisiyle giren Hande Erçel'in oyunculuk performansı ilk günden bu yana dillerden düşmüyor. Geçirdiği değişim başta olmak üzere birçok konuda eleştirilen Erçel, şimdilerde sık sık özel hayatı ile gündeme geliyor biliyorsunuz.
Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Hakan Sabancı'yla Bali tatilinden döndükten sonra sosyal medya hesabından oyunculuk ibaresini kaldıran Erçel, ardından okula dönmüş, rektör ve öğretmenlerinden takdir toplarken de sanatsal etkinliklerde boy göstermeye başlamıştı.
Yaptığı her hareket olay olan ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda ilk sanat eserini sergiye çıkarmış ve Hande Erçel'in tüm bu eylemleri "Sabancı gelini olmak için kurallara uyum sağlamaya çalışıyor" dedirtmişti.
Tarzı, açıklamaları, aşk hayatı ve özellikle de oyunculuğu... Ne yapsa eleştirilen Hande Erçel aynı zamanda en sevilen oyunculardan da bir tanesi bildiğiniz gibi.
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En sevilen diyoruz çünkü Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde tam 32 milyon takipçi sayısına ulaştı!
Hande Erçel, 32 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'da en çok takip edilen Türk oyuncu oldu.
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Eyy estetik sen nelere kadirsin hjhjhjhjhjhj