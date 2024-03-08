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Aşk Bu Yaralı Müzesi: Serdar Ortaç'ın Büyük Aşkıyla Düğün Davetiyesi Hem Bit Pazarına Hem Dillere Düştü!

Aşk Bu Yaralı Müzesi: Serdar Ortaç'ın Büyük Aşkıyla Düğün Davetiyesi Hem Bit Pazarına Hem Dillere Düştü!

Serdar Ortaç
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
08.03.2024 - 22:31

Serdar Ortaç'ın büyük aşkı Chloe Loughnan ile düğün davetiyesine bir gece pazarında denk gelen sosyal medya kullanıcısının paylaşımı gündem oldu.

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Şarkıları herkesin diline pelesenk olan Serdar Ortaç'ı artık tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız ünlü şarkıcı 2014 yılında Chloe Loughnan ile nikah masasına oturmuştu.

Şarkıları herkesin diline pelesenk olan Serdar Ortaç'ı artık tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız ünlü şarkıcı 2014 yılında Chloe Loughnan ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çiftin evliliği 8 yıl sürmüş ve 8 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında boşanmışlardı biliyorsunuz ki.

Ünlü çiftin evliliği 8 yıl sürmüş ve 8 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında boşanmışlardı biliyorsunuz ki.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan evlilikleri boyunca birlikte zor zamanlar atlatmış ve ikili boşanmalarının ardından da sessizliklerini korumaya devam etmişlerdi.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan evlilikleri boyunca birlikte zor zamanlar atlatmış ve ikili boşanmalarının ardından da sessizliklerini korumaya devam etmişlerdi.

Tabii bir süre sonra ikilinin evlilikleri ve boşanmaları hakkında bomba iddiaları da duymuştuk hatırlarsanız.

Tabii bir süre sonra ikilinin evlilikleri ve boşanmaları hakkında bomba iddiaları da duymuştuk hatırlarsanız.

Uzun süredir ünlü ikili hakkında bir habere rastlamıyorduk. Ta ki bir sosyal medya kullanıcısının gittiği gece pazarında Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın düğün davetiyesine denk geldiğini paylaşmasına kadar!

Uzun süredir ünlü ikili hakkında bir habere rastlamıyorduk. Ta ki bir sosyal medya kullanıcısının gittiği gece pazarında Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın düğün davetiyesine denk geldiğini paylaşmasına kadar!
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Ünlü çiftin düğün davetiyesinin bit pazarına düşmesi tabii ki sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.

Ünlü çiftin düğün davetiyesinin bit pazarına düşmesi tabii ki sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.
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Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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