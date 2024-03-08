Ünlü İsimlerden "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Paylaşımları

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak için verdikleri savaşı temsil eden bu özel günde ünlüler de paylaşımları ile kadınların gününü kutladı. İşte, ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları...