Ünlü İsimlerden "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Paylaşımları
Ünlü İsimlerden "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Paylaşımları
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak için verdikleri savaşı temsil eden bu özel günde ünlüler de paylaşımları ile kadınların gününü kutladı. İşte, ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları...
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Ajda Pekkan 👇🏻
Demet Akbağ 👇🏻
Doğa Rutkay 👇🏻
Kerem Alışık 👇🏻
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Hande Erçel 👇🏻
Sinem Kobal 👇🏻
Serenay Sarıkaya 👇🏻
Özge Ulusoy 👇🏻
Özge Özpirinçci 👇🏻
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İrem Derici 👇🏻
Yasemin Şefkatli 👇🏻
Engin Altan Düzyatan 👇🏻
Emre Altuğ 👇🏻
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