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Ünlü İsimlerden "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Paylaşımları

Ünlü İsimlerden "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
08.03.2024 - 20:34

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak için verdikleri savaşı temsil eden bu özel günde ünlüler de paylaşımları ile kadınların gününü kutladı. İşte, ünlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımları...

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Ajda Pekkan 👇🏻

Ajda Pekkan 👇🏻

Demet Akbağ 👇🏻

Demet Akbağ 👇🏻

Doğa Rutkay 👇🏻

Doğa Rutkay 👇🏻

Kerem Alışık 👇🏻

Kerem Alışık 👇🏻

Hadise 👇🏻

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Hande Erçel 👇🏻

Hande Erçel 👇🏻

Sinem Kobal 👇🏻

Sinem Kobal 👇🏻

Serenay Sarıkaya 👇🏻

Serenay Sarıkaya 👇🏻

Özge Ulusoy 👇🏻

Özge Ulusoy 👇🏻

Özge Özpirinçci 👇🏻

Özge Özpirinçci 👇🏻
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İrem Derici 👇🏻

İrem Derici 👇🏻

Demet Evgar 👇🏻

Yasemin Şefkatli 👇🏻

Yasemin Şefkatli 👇🏻

Engin Altan Düzyatan 👇🏻

Engin Altan Düzyatan 👇🏻

Emre Altuğ 👇🏻

Emre Altuğ 👇🏻

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