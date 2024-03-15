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Bella Hadid'in Yeniden Doğmaya Yemin Ettiği Gündüz Rutininde Uyguladıkları Yediğinizi İçtiğinizi Sorgulatacak

Bella Hadid'in Yeniden Doğmaya Yemin Ettiği Gündüz Rutininde Uyguladıkları Yediğinizi İçtiğinizi Sorgulatacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.03.2024 - 22:22

Moda dünyasının en popüler isimlerinden birisi hiç şüphesiz Bella Hadid. Bugüne kadar yaşadığı kaoslarla gündemimize gelen Bella Hadid, sık sık bizleri şaşırtıyor.

Son olarak gündüz rutininden bir kesit paylaşan Bella Hadid'in avuç avuç vitamin yuttuğu anlar, sizi çoğu şeyi sorgulatacak.

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Moda dünyasının vazgeçilmez ikilisi: Hadid kardeşler.

Moda dünyasının vazgeçilmez ikilisi: Hadid kardeşler.

Gigi ve Bella Hadid'in ne kadar popüler olduğunu, neredeyse her defilede yer aldığını biliyorsunuzdur. Özellikle moda haftalarında bol bol boy gösteren Hadid kardeşler, son zamanların en popüler isimlerinden.

Kendine has tarzı, güzelliği ve elbette yaşadıklarıyla Bella Hadid'in magazin gündeminden bir an bile olsun eksik olmadığını söylemek yanlış olmaz.

Kendine has tarzı, güzelliği ve elbette yaşadıklarıyla Bella Hadid'in magazin gündeminden bir an bile olsun eksik olmadığını söylemek yanlış olmaz.

Bella Hadid'i bugüne kadar pek çok farklı tarzda, pek çok farklı markanın tasarımlarını taşırken görmüş olabilirsiniz. En cesur seçimler, en iddialı parçalar her zaman kendisine ayrılır...

Bir de tabii kendisinin yıllardır konuşulan bir aşk hikayesi var.

Bir de tabii kendisinin yıllardır konuşulan bir aşk hikayesi var.

The Weeknd ile uzunca bir ilişki yaşayan Bella, ayrılığı bir türlü kaldıramamış, o dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla da birleşince, oldukça kötü bir dönemden geçmişti. 

Zaman zaman Bella ve The Weeknd ilişkisi hala masaya yatırılır...

Yıllardır aşk orucunu bozmayan Bella Hadid, sonunda yeni bir aşka yelken açtı da kendisini mutlu görmeye başladık.

Yıllardır aşk orucunu bozmayan Bella Hadid, sonunda yeni bir aşka yelken açtı da kendisini mutlu görmeye başladık.

Geçtiğimiz sene de sağlık sorunları yaşayan Bella, sağlığına kavuştu, podyumlara geri döndü, bir de üstüne kovboy sevgili yaptı.

Sizin anlayacağınız Bella Hadid son zamanlarda aşkın da etkisiyle büyük bir değişim, gelişim, mutluluk yaşıyor.

Sizin anlayacağınız Bella Hadid son zamanlarda aşkın da etkisiyle büyük bir değişim, gelişim, mutluluk yaşıyor.

Hali hazırda güzelliği tüm dünyaya nam salmış Bella Hadid'i aşkın daha da güzelleştirdiği bir dönemdeyiz.

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Ünlülerin, hele de mankenlerin güzellik sırlarından, ciltlerinin ışıltısından sual olunmaz ancak insan da merak etmiyor değil.

Ünlülerin, hele de mankenlerin güzellik sırlarından, ciltlerinin ışıltısından sual olunmaz ancak insan da merak etmiyor değil.

Bu zenginler, bu mankenler neler yiyip içiyor da, ciltleri böyle kusursuz, böyle ışıltılı oluyor?

İşte aklımızdaki bu sorulara bir cevap niteliğinde video çeken Bella Hadid, gündüz rutininden bir kesit paylaştı.

İşte aklımızdaki bu sorulara bir cevap niteliğinde video çeken Bella Hadid, gündüz rutininden bir kesit paylaştı.

Kendisinin kısacık videoda içmediği vitamin, mineralli su (?) kalmadı!

En iyisi siz kendiniz izleyin o anları;

Tabii Bella'nın bu 'mini gündüz rutini' Türk sosyal medyasına düşünce, biraz içimiz burkuldu;

Tabii Bella'nın bu 'mini gündüz rutini' Türk sosyal medyasına düşünce, biraz içimiz burkuldu;

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Yoksa buralardan birinin nazarı değebilirdi, bizden söylemesi.

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