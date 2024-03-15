Bella Hadid'in Yeniden Doğmaya Yemin Ettiği Gündüz Rutininde Uyguladıkları Yediğinizi İçtiğinizi Sorgulatacak
Bella Hadid'in Yeniden Doğmaya Yemin Ettiği Gündüz Rutininde Uyguladıkları Yediğinizi İçtiğinizi Sorgulatacak
Moda dünyasının en popüler isimlerinden birisi hiç şüphesiz Bella Hadid. Bugüne kadar yaşadığı kaoslarla gündemimize gelen Bella Hadid, sık sık bizleri şaşırtıyor.
Son olarak gündüz rutininden bir kesit paylaşan Bella Hadid'in avuç avuç vitamin yuttuğu anlar, sizi çoğu şeyi sorgulatacak.
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Moda dünyasının vazgeçilmez ikilisi: Hadid kardeşler.
Kendine has tarzı, güzelliği ve elbette yaşadıklarıyla Bella Hadid'in magazin gündeminden bir an bile olsun eksik olmadığını söylemek yanlış olmaz.
Bir de tabii kendisinin yıllardır konuşulan bir aşk hikayesi var.
Yıllardır aşk orucunu bozmayan Bella Hadid, sonunda yeni bir aşka yelken açtı da kendisini mutlu görmeye başladık.
Sizin anlayacağınız Bella Hadid son zamanlarda aşkın da etkisiyle büyük bir değişim, gelişim, mutluluk yaşıyor.
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Ünlülerin, hele de mankenlerin güzellik sırlarından, ciltlerinin ışıltısından sual olunmaz ancak insan da merak etmiyor değil.
İşte aklımızdaki bu sorulara bir cevap niteliğinde video çeken Bella Hadid, gündüz rutininden bir kesit paylaştı.
En iyisi siz kendiniz izleyin o anları;
Tabii Bella'nın bu 'mini gündüz rutini' Türk sosyal medyasına düşünce, biraz içimiz burkuldu;
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