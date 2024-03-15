Sydney Sweeney, Gelinin Kız Kardeşi Abiyesiyle Ödül Törenine mi Yoksa Aşiret Düğününe mi Gidiyor Bilemedik

LGBTQ topluluğunun medyadaki doğru, adil ve kapsayıcı temsilini teşvik etmek için düzenlenen yıllık 2024 GLAAD Medya Ödül Töreninde ünlüler ihtişamlı elbiseleriyle kırmızı halıda kendilerini gösterdiler. Ünlü aktris Sydney Sweeny, giydiği grimsi toz mavisi abiyesiyle, kırmızı halıda ışığı en çok parlayan yıldızlardan birisi oldu. Detaylar👇