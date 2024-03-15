Sydney Sweeney, Gelinin Kız Kardeşi Abiyesiyle Ödül Törenine mi Yoksa Aşiret Düğününe mi Gidiyor Bilemedik
Sydney Sweeney, Gelinin Kız Kardeşi Abiyesiyle Ödül Törenine mi Yoksa Aşiret Düğününe mi Gidiyor Bilemedik
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
LGBTQ topluluğunun medyadaki doğru, adil ve kapsayıcı temsilini teşvik etmek için düzenlenen yıllık 2024 GLAAD Medya Ödül Töreninde ünlüler ihtişamlı elbiseleriyle kırmızı halıda kendilerini gösterdiler. Ünlü aktris Sydney Sweeny, giydiği grimsi toz mavisi abiyesiyle, kırmızı halıda ışığı en çok parlayan yıldızlardan birisi oldu. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Anyone But You' filminin ve 'Euphoria' dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, oyunculuğuyla ve güzelliğiyle parlamaya devam ediyor.
En son 22 Mart'ta vizyona girecek olan, "Immaculate" isimli bir korku filmi projesiyle gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz gün ise Beverly Hilton Oteli'nde düzenlenen GLAAD Medya Ödüllerinin kırmızı halısında giydiği elbiseyle dikkat çekti.
İmzası haline gelmiş olan sarı dalgalı saçlarını kısaltarak, fotoğrafçılara çekici bakışlarından birini atıyor.
Elbisenin meme kısmındaki parıldayan gümüş detaylar çok hoş olmuş ama bu görünüm bizim kafamızı karıştırdı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hem Sindirella hem de gelinin kız kardeşi olmayı nasıl başardın Sydney? Renk olarak hem Sindirella'nın elbisesinin rengine, hem de beyaza yakın olduğu için gelinin kız kardeşinin giyeceği türde bir abiyeye benziyor.
Bu arada, abiyesini giyip gelen tek düğün davetlisi Sydney Sweeney değil...
Niecy Nash Betts de giydiği ateş kırmızısı abiyesiyle dikkatleri üzerine toplamak isteyen bir görümceden farksız. (Not: Aşırı seksi görünüyor.)
Chloe Bailey de sanırım damadın eski sevgilisi. Özellikle yaptığı dramatik göz makyajıyla her an damadı tekrardan tavlayıp kaçırabilir. Allah var çok güzel olmuş.
Christine Chiu da kaynana olsun madem. Elbisenin pembe rengi onu masum ve naif gösterebilir ama siyah dantel ve zımba detaylarıyla sinsilik katmamış değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Michaela Jaé Rodriguez de kaynana number 2 baksanıza. Diğer kaynanamız kahverengi düz renk seçimiyle oturaklılığını, altın rengi detaylarla da bu durumun her an tersine dönebileceğini simgeliyor herhalde. Durduk yere aniden parlayan, manipüle ustası o kaynana...
Baldız görevini üstlenen Carmen Carrera.
Ortalığı karıştırmaya gelen o büyücü akraba... Huzurlarınızda Fedro Vazquez.
Frankie Grande de yaptığı kombinle gelinin best friend'i ünvanını almaya hak kazanıyor. (Not: sadece iki görevi var, damadın arkadaşlarıyla flört etmek ve arkadaşının gelinliğinin kuyruğunu habire düzeltmek.)
Şaka bir yana bütün ünlülerin göz kamaştırdığı şahane bir kırmızı halı olmuş. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın