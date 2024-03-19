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Buzkıran Gemi Seyahatine Gittikleri Söylenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayağının Karıyla Başka Ülkeye Gitmiş

Buzkıran Gemi Seyahatine Gittikleri Söylenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayağının Karıyla Başka Ülkeye Gitmiş

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.03.2024 - 23:19

Yılın en gezenti çifti ilan edilen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, tahmin edebileceğiniz üzere yine tatilde. Bir gezi hesabının kamerasına yakalanan çiftin, buzkıran gemisinde maceraya atıldıkları söylenmişti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Erçel ve Sabancı çifti son olarak Atina'da bir konsere katıldı.

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Bir seneyi dolduran Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, bir sene boyunca magazin manşetlerinden eksik olmadı.

Bir seneyi dolduran Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, bir sene boyunca magazin manşetlerinden eksik olmadı.

Birlikteliklerinin pek uzun soluklu olmayacağı düşünülse de, ünlü çift bunun aksini kanıtladı bugüne kadar. Haklarında çeşit çeşit iddialar ortaya atılmış olsa da, hepsinin asılsız olduğunu görmüş olduk.

Bugüne kadar sayısız pozlarını gördüğümüz meşhur çiftimizi ise en çok havalimanlarında gördük!

Bugüne kadar sayısız pozlarını gördüğümüz meşhur çiftimizi ise en çok havalimanlarında gördük!

İlişkileri olduğunu bir havalimanındaki pozlarıyla öğrendiğimiz çift, o gün bugündür gezilerine dur durak bilmeden devam etti. Bir sene boyunca resmen adım atmadıkları kıta kalmadı.

Kendilerini en çok yurt dışı tatillerinde gördüğümüz çiftin nerelere gittiği büyük bir dert olunca, oturup tek tek hesaplandı.

Kendilerini en çok yurt dışı tatillerinde gördüğümüz çiftin nerelere gittiği büyük bir dert olunca, oturup tek tek hesaplandı.

Erçel ve Sabancı'nın birlikte oldukları 15 ay boyunca 12 farklı ülkeye gittiği ortaya çıktı...

İtalya'nın huzur dolu kıyılarından tutun da Fransa'nın romantik sokaklarına, New York'un kalabalığına ünlü çiftimizin deneyimlemediği şey kalmadı.

İtalya'nın huzur dolu kıyılarından tutun da Fransa'nın romantik sokaklarına, New York'un kalabalığına ünlü çiftimizin deneyimlemediği şey kalmadı.

Macera da seven çiftimiz, yalnızca romantik tatiller yapmakla kalmadı, Bali'de yağmur ormanlarını da keşfetti.

Macera da seven çiftimiz, yalnızca romantik tatiller yapmakla kalmadı, Bali'de yağmur ormanlarını da keşfetti.

Tabii gittikleri yerlerde kaldıkları oteller, harcadıkları paralar da apayrı bir mevzu.

Örneğin;

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Gezmelere doyamayan Erçel ve Sabancı çiftinin son olarak Finlandiya'nın Lapland bölgesinde bir buzkıran gemisini deneyimlediği ortaya çıkmıştı.

Gezmelere doyamayan Erçel ve Sabancı çiftinin son olarak Finlandiya'nın Lapland bölgesinde bir buzkıran gemisini deneyimlediği ortaya çıkmıştı.

Bir kullanıcının paylaştığı videoda Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın da olması magazin gündeminin dikkatinden kaçmamıştı!

Detaylar için;

Ancak çiftin bu tatilinin yeni olmadığını söyleyenler, Erçel'in geçen seneki paylaşımını akıllara getirdi.

Ancak çiftin bu tatilinin yeni olmadığını söyleyenler, Erçel'in geçen seneki paylaşımını akıllara getirdi.

Genellikle her tatillerini paylaşan Hande Erçel'in şimdilerde bir paylaşım yapmamış olması da dikkat çekiciydi. Tabii her seferinde paylaşacak diye bir kural yok, bu sefer baş başa olmanın tadını çıkarmak istemiş de olabilir.

Tüm bu buzkıran macerası üzerine, Hande Erçel ve Hakan Sabancı Atina'da bir konserde görüntülendi.

Tüm bu buzkıran macerası üzerine, Hande Erçel ve Hakan Sabancı Atina'da bir konserde görüntülendi.

Patronlar Dünyası ve Blog Yağmuru'nun aktardığına göre, ünlü çiftimiz Atina'da şarkıcı Antonis Remos ve Eleni Fureira'yı dinlemeye gitti. 

en Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti romantik anlar yaşadı.

Şarkılara eşlik eden çift dans ederek eğlenmeyi de ihmal etmedi.

Anlaşılan o ki, Erçel ve Sabancı çifti ayaklarının karıyla bu kez konserde bir güzel eğlenmiş. 😂

Anlaşılan o ki, Erçel ve Sabancı çifti ayaklarının karıyla bu kez konserde bir güzel eğlenmiş. 😂

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