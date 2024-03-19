Buzkıran Gemi Seyahatine Gittikleri Söylenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayağının Karıyla Başka Ülkeye Gitmiş

Yılın en gezenti çifti ilan edilen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, tahmin edebileceğiniz üzere yine tatilde. Bir gezi hesabının kamerasına yakalanan çiftin, buzkıran gemisinde maceraya atıldıkları söylenmişti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Erçel ve Sabancı çifti son olarak Atina'da bir konsere katıldı.