Buzkıran Gemi Seyahatine Gittikleri Söylenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayağının Karıyla Başka Ülkeye Gitmiş
Buzkıran Gemi Seyahatine Gittikleri Söylenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayağının Karıyla Başka Ülkeye Gitmiş
Yılın en gezenti çifti ilan edilen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, tahmin edebileceğiniz üzere yine tatilde. Bir gezi hesabının kamerasına yakalanan çiftin, buzkıran gemisinde maceraya atıldıkları söylenmişti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Erçel ve Sabancı çifti son olarak Atina'da bir konsere katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir seneyi dolduran Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, bir sene boyunca magazin manşetlerinden eksik olmadı.
Bugüne kadar sayısız pozlarını gördüğümüz meşhur çiftimizi ise en çok havalimanlarında gördük!
Kendilerini en çok yurt dışı tatillerinde gördüğümüz çiftin nerelere gittiği büyük bir dert olunca, oturup tek tek hesaplandı.
İtalya'nın huzur dolu kıyılarından tutun da Fransa'nın romantik sokaklarına, New York'un kalabalığına ünlü çiftimizin deneyimlemediği şey kalmadı.
Macera da seven çiftimiz, yalnızca romantik tatiller yapmakla kalmadı, Bali'de yağmur ormanlarını da keşfetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gezmelere doyamayan Erçel ve Sabancı çiftinin son olarak Finlandiya'nın Lapland bölgesinde bir buzkıran gemisini deneyimlediği ortaya çıkmıştı.
Ancak çiftin bu tatilinin yeni olmadığını söyleyenler, Erçel'in geçen seneki paylaşımını akıllara getirdi.
Tüm bu buzkıran macerası üzerine, Hande Erçel ve Hakan Sabancı Atina'da bir konserde görüntülendi.
Anlaşılan o ki, Erçel ve Sabancı çifti ayaklarının karıyla bu kez konserde bir güzel eğlenmiş. 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda