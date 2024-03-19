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Neye Uğradıklarını Şaşırdılar: Ünlülerin Muhabirlerin Sorularına Verdikleri Birbirinden İlginç Cevaplar

Neye Uğradıklarını Şaşırdılar: Ünlülerin Muhabirlerin Sorularına Verdikleri Birbirinden İlginç Cevaplar

Yıldız Tilbe
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
19.03.2024 - 21:47

Sık sık muhabirlerin ünlülere yönelttikleri ilginç sorulardan bahsediyoruz. Gelin bu sefer de ünlülerin muhabirlere verdikleri birbirinden ilginç cevaplara bakalım!

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Yıldız Tilbe'nin muhabire "Or*spu Seyhan!" diyip, ertesi gün "İfadem için tüm or*spulardan özür dilerim" demesi.

Yıldız Tilbe'nin muhabire "Or*spu Seyhan!" diyip, ertesi gün "İfadem için tüm or*spulardan özür dilerim" demesi.

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Bir muhabirin Gülşen'e “Sezen Aksu’ ve Tarkan ile aynı sahneyi paylaşmak nasıl bir duygu?” diye sorması üzerine Gülşen'in “Bilmem onlara Gülşen ile aynı sahneyi paylaşmak nasıl duygu diye sorun” demesi.

Bir muhabirin Gülşen'e “Sezen Aksu’ ve Tarkan ile aynı sahneyi paylaşmak nasıl bir duygu?” diye sorması üzerine Gülşen'in “Bilmem onlara Gülşen ile aynı sahneyi paylaşmak nasıl duygu diye sorun” demesi.

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Hande Yener'in röportajı sabote etsin diye Seren Serengil'in yolladığı gazeteciyi dışarı attırması.

Hande Yener'in röportajı sabote etsin diye Seren Serengil'in yolladığı gazeteciyi dışarı attırması.
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İşte Hande Yener'in muhabir hakkındaki açıklaması 👇🏻

İşte Hande Yener'in muhabir hakkındaki açıklaması 👇🏻

'Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim'

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Bülent Ersoy'un "Babanızla mı yaşıyorsunuz?" diyen muhabire "Sen ananla mı yaşıyosun?" demesi.

Bülent Ersoy'un "Babanızla mı yaşıyorsunuz?" diyen muhabire "Sen ananla mı yaşıyosun?" demesi.

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Gülşen'in "Başkan geliyor, çorabını yukarı çek" diyen sunucuyu başkana şikayet etmesi.

Gülşen'in "Başkan geliyor, çorabını yukarı çek" diyen sunucuyu başkana şikayet etmesi.
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