Neye Uğradıklarını Şaşırdılar: Ünlülerin Muhabirlerin Sorularına Verdikleri Birbirinden İlginç Cevaplar
Neye Uğradıklarını Şaşırdılar: Ünlülerin Muhabirlerin Sorularına Verdikleri Birbirinden İlginç Cevaplar
Sık sık muhabirlerin ünlülere yönelttikleri ilginç sorulardan bahsediyoruz. Gelin bu sefer de ünlülerin muhabirlere verdikleri birbirinden ilginç cevaplara bakalım!
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Yıldız Tilbe'nin muhabire "Or*spu Seyhan!" diyip, ertesi gün "İfadem için tüm or*spulardan özür dilerim" demesi.
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Bir muhabirin Gülşen'e “Sezen Aksu’ ve Tarkan ile aynı sahneyi paylaşmak nasıl bir duygu?” diye sorması üzerine Gülşen'in “Bilmem onlara Gülşen ile aynı sahneyi paylaşmak nasıl duygu diye sorun” demesi.
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Hande Yener'in röportajı sabote etsin diye Seren Serengil'in yolladığı gazeteciyi dışarı attırması.
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İşte Hande Yener'in muhabir hakkındaki açıklaması 👇🏻
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Bülent Ersoy'un "Babanızla mı yaşıyorsunuz?" diyen muhabire "Sen ananla mı yaşıyosun?" demesi.
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Gülşen'in "Başkan geliyor, çorabını yukarı çek" diyen sunucuyu başkana şikayet etmesi.
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