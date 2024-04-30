Kobra Murat Adı Nereden Geliyor? Fenomen Murat Divandiler Hayatı Hakkında Hiç Bilinmeyenleri Anlattı

'Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah’a emanet olun'