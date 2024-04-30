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Kobra Murat Adı Nereden Geliyor? Fenomen Murat Divandiler Hayatı Hakkında Hiç Bilinmeyenleri Anlattı

Kobra Murat Adı Nereden Geliyor? Fenomen Murat Divandiler Hayatı Hakkında Hiç Bilinmeyenleri Anlattı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.04.2024 - 14:55

Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programının son konuğu Kobra Murat adıyla ünlenen Murat Divandiler oldu. Başından sonuna ağızları açık bırakan fenomen Kobra Murat adının nerden geldiğini anlatırken 'bebek kakası' olayıyla da şaşkına çevirdi.

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Roman müziğinin son günlerdeki en popüler temsilcisi olan Murat Divandiler nam-ı diğer Kobra Murat her açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Roman müziğinin son günlerdeki en popüler temsilcisi olan Murat Divandiler nam-ı diğer Kobra Murat her açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Kadın matinelerinin vazgeçilmez isimleri arasına da giren Kobra Murat, kariyeri ve özel hayatı bir yana uzun zaman boyunca da mal varlığıyla konuşuluyordu.

Kadın matinelerinin vazgeçilmez isimleri arasına da giren Kobra Murat, kariyeri ve özel hayatı bir yana uzun zaman boyunca da mal varlığıyla konuşuluyordu.

Altın varaklarla bezenmiş evindeki bir röportajında "18 kilo altınım, 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Altın varaklarla bezenmiş evindeki bir röportajında "18 kilo altınım, 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Kobra Murat geçtiğimiz haftalarda tüm sevenlerini korkutmuştu hatırlarsanız. Belçika'dan dönerken uçakta fenalaşmış, ameliyat öncesi de takipçilerinden helallik istemişti:

Kobra Murat geçtiğimiz haftalarda tüm sevenlerini korkutmuştu hatırlarsanız. Belçika'dan dönerken uçakta fenalaşmış, ameliyat öncesi de takipçilerinden helallik istemişti:

'Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah’a emanet olun'

Anlattıklarıyla bir hayli dikkat çeken Kobra Murat ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programının son konuğu oldu.

Anlattıklarıyla bir hayli dikkat çeken Kobra Murat ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programının son konuğu oldu.
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Hayatına dair hiç duyulmamış şeyleri paylaşan Murat Divandiler lakabı olan Kobra Murat'ın ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Hayatına dair hiç duyulmamış şeyleri paylaşan Murat Divandiler lakabı olan Kobra Murat'ın ortaya çıkış hikayesini anlattı.

Kerimoğlu'nun "Cidden merak ediyorum. Kobra diyince aklıma başka şeyler geliyor. Çok mu fesatım bilmiyorum" açıklaması üzerine konuşmaya başlayan Kobra Murat "çok yakışıklıydım" diyerek başladığı açıklamasına şöyle devam etti:

Kerimoğlu'nun "Cidden merak ediyorum. Kobra diyince aklıma başka şeyler geliyor. Çok mu fesatım bilmiyorum" açıklaması üzerine konuşmaya başlayan Kobra Murat "çok yakışıklıydım" diyerek başladığı açıklamasına şöyle devam etti:

"93 senesinde 93 model Şahin araba vardı altımda, nar çiçeği. Dişlerimden gözlerimden ışık çıkıyor. Yanaklarım elma gibi, dudaklarım kiraz gibi, gözlerim Türkan Şoray gibi, saçlarım sırma gibi. Boyum 1.84 tam bir Kobra Murat'ım."

"93 senesinde 93 model Şahin araba vardı altımda, nar çiçeği. Dişlerimden gözlerimden ışık çıkıyor. Yanaklarım elma gibi, dudaklarım kiraz gibi, gözlerim Türkan Şoray gibi, saçlarım sırma gibi. Boyum 1.84 tam bir Kobra Murat'ım."

"Kızlar parfüm kokumdan camdan bakarken yerlere düşüyordular. Kapıyı çalıyordu insanlar "benim kızımı alsın" diye."

"Kızlar parfüm kokumdan camdan bakarken yerlere düşüyordular. Kapıyı çalıyordu insanlar "benim kızımı alsın" diye."

"Zayıflayınca kendimi tanıyamadım, tanınmak istiyordum nasıl yapabilirim diye düşündüm, girdim odaya dikiş makinasında kendime peruk diktim, taktım kafama Kobra Murat böylece ortaya çıkmış oldu”

"Zayıflayınca kendimi tanıyamadım, tanınmak istiyordum nasıl yapabilirim diye düşündüm, girdim odaya dikiş makinasında kendime peruk diktim, taktım kafama Kobra Murat böylece ortaya çıkmış oldu”
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Her sözüyle olay olan Kobra Murat'ın "nenemden şerbetliyiz biz" sözüne getirdiği açıklık ise dinleyenlere "pes" dedirten cinstendi.

Her sözüyle olay olan Kobra Murat'ın "nenemden şerbetliyiz biz" sözüne getirdiği açıklık ise dinleyenlere "pes" dedirten cinstendi.

"Bizde ilk doğan bebeğin kakasını... Kimseye çaktırmadan babaannem saklar onu. 'Gel bak sana ne vericem, çikolata!' der, ağzına... Büyü tutmayacak, kurşun geçmeyecek, yılan sokmayacak, hastalanmayacak, ömrü uzun olacak, bahtı güzel olacak der."

"Bizde ilk doğan bebeğin kakasını... Kimseye çaktırmadan babaannem saklar onu. 'Gel bak sana ne vericem, çikolata!' der, ağzına... Büyü tutmayacak, kurşun geçmeyecek, yılan sokmayacak, hastalanmayacak, ömrü uzun olacak, bahtı güzel olacak der."

"O günden sonra hastalık yaşamadım ben, kime dokunsam hastalığı geçiyor" diyen Kobra Murat'ın söyledikleri duyanlara ufak çaplı bir şaşkınlık yaşattı.

"O günden sonra hastalık yaşamadım ben, kime dokunsam hastalığı geçiyor" diyen Kobra Murat'ın söyledikleri duyanlara ufak çaplı bir şaşkınlık yaşattı.

O anların tamamı da buradan izleyebilirsiniz...

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